Ποιος νομίζεις ότι είσαι; H ταυτότητα φύλου και ο ρόλος της φωτογραφίας

Η φωτογραφία στα 180 χρόνια της ύπαρξής της έχει δείξει πώς έχει τη δύναμη να επηρεάζει και να διαμορφώνει ιδέες, πεποιθήσεις, συμπεριφορές και τελικά να μορφώνει νόμους και να αλλάζει τα κοινωνικά δεδομένα στον κόσμο. Πριν λίγο καιρό με αφορμή την έντονη συζήτηση που διεξάγεται για την ταυτότητα του φύλου τόσο στις Ηνωμνένες Πολιτείες όσο και στον υπόλοιπο κόσμο, το φωτογραφικό περιοδικό Aperture παρουσίασε το "Future Gender" ένα νέο τεύχος αφιερωμένο στην εκπροσώπηση των τρανς και των μη συμβατών με τη δυαδικότητα των φύλων ατόμων και κοινοτήτων.

Μέσα από τις σελίδες του ο/η guest editor Zackary Drucker, καλλιτέχνης, ακτιβιστής/στρια και παραγωγός της τηλεοπτικής σειράς του Amazon TV, Transparent, εξετάζει τον κεντρικό ρόλο που έχει διαδραμματίσει η φωτογραφία στην έκφραση της κοινωνικής και προσωπικής ταυτότητας. Το "Future Gender" είναι τόσο ποικίλο, περιεκτικό και εκτεταμένο, όπως ακριβώς είναι οι αποχρώσεις και η πολυπλοκότητα των φύλων.

«Η φωτογραφία έσωσε τη ζωή μου». αποκαλύπτει ο Drucker. «Στην εφηβεία μου ανακάλυψα ότι το να φωτογραφίζομαι με την πολαρόιντ μου ντυμένος/η κορίτσι με απελευθέρωνε από τους περιορισμούς που επέβαλλε το φύλο μου. Μεγαλώνοντας συνέχισα να χρησιμοποιώ τη φωτογραφία ως τρόπο για να επαληθεύσω την ύπαρξή μου και να δω τον εαυτό μου, τις σχέσεις μου, την εξέλιξη μου».

Κατανοώντας απόλυτα τη δύναμη του μέσου του ο/η Drucker χρησιμοποιεί το "Future Gender" ως ένα μέσο διερεύνησης και διεύρυνσης φέρνοντας στο προσκήνιο ιστορίες που εξετάζουν την άρρηκτη συνδεσιμότητα μεταξύ της εικόνας και της ταυτότητας με ριζοσπαστικούς και συναρπαστικούς νέους τρόπους. Παρουσιάζουμε μερικές εικόνες από το "Future Gender".

Catherine Opie, ο Oliver το 2004, από τη σειρά In and Around Home. © Catherine Opie and courtesy Regen Projects, Λος Άντζελες και Lehmann Maupin, Νέα Υόρκη και Χονγκ Κονγκ.