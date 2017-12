Οι εναέριες φωτογραφίες του απο τη Νέα Υόρκη και το LA έγιναν viral. Mάς μιλά.

Για τους λάτρεις των φωτογραφικών λευκωμάτων η πρόσφατη κυκλοφορία του LA NY: Aerial Photographs of Los Angeles and New York του Jeffrey Milstein είναι ένα από τα γεγονότα της χρονιάς. Πρόκειται για μια συλλογή εναέριων φωτογραφιών του Λος Άντζελες όπου γεννήθηκε και μεγάλωσε ο Milstein και της Νέας Υόρκης όπου ζει σήμερα.

Με τεράστια εμπειρία που αγγίζει της πέντε δεκαετίες στη φωτογραφία, με σπουδές στην αρχιτεκτονική και με πάθος που ξεκίνησε στην εφηβεία για τις εναέριες πτήσεις, η κυκλοφορία του LA NY είναι κάτι παραπάνω από ένα εντυπωσιακό πενταετές πρότζεκτ.

Στις φωτογραφίες που ακολουθούν, γνωστά τοπόσημα των δυο αμερικάνικων μεγαλουπόλεων αποκτούν μια νέα διάσταση. Στο LA NY αναδύεται η ευφυΐα του σχεδιασμού τους, η τέχνη συνυπάρχει με την επιστήμη, ο Milstein δίνει καρδιά και πνοή στα άψυχα κτίρια.

Οι φωτογράφοι είναι ευφυείς, ευαίσθητοι άνθρωποι ενώ την ίδια στιγμή είναι δημιουργικοί. Δημιουργώντας το οτιδήποτε, από δημοσιογραφία μέχρι καλές τέχνες, συνεισφέρουν στην κοινωνία με την δουλειά τους.

Τον γνωρίζουμε καλύτερα στη συνέντευξη που παραχώρησε στο LIFO.gr.

— Πες μας κάποια πράγματα για εσένα και το οικογενειακό σου background.

Γεννήθηκα από μετανάστες Εβραίους γονείς που δραπέτευσαν από τη Ρωσία και την Πολωνία τη δεκαετία του τριάντα. Έφτασαν χωρίς να έχουν τίποτα στην Αμερική, όμως ήταν διανοούμενοι και μου έδωσαν τις αξίες της σκληρής δουλειάς και της εκπαίδευσης. Ο πατέρας μου σχεδίαζε και ήταν εφευρέτης. Ήμουν ο καλλιτέχνης του σχολείου από την πρώτη τάξη του σχολείου. Τα δυο ενδιαφέροντα μου ήταν η τέχνη και οι πτήσεις.

— Ποιες είναι οι πιο έντονες αναμνήσεις σου από την παιδική σου ηλικία;

Πάντοτε έφτιαχνα πράγματα και σχεδίαζα. Έμενα μόνος μου τον περισσότερο χρόνο. Έκανα ποδήλατο για δέκα μίλια μέχρι το αεροδρόμιο του LA όταν ήμουν δέκα. Οι γονείς μου είχαν θέματα και χώρισαν. Είχαν ελάχιστο χρόνο για εμένα. Αγαπούσα τις πτήσεις και έμαθα να πετάω όταν έγινα 16.

Υπάρχει αρκετή προετοιμασία σε όλο αυτό. Το να λάβεις υπόψη σου τον καιρό, να σχεδιάσεις την πορεία, να πάρεις τις άδειες, να κατευθύνεις τον πιλότο στο σωστό σημείο όπου βρίσκεται στο κατάλληλο φως... The Metropolitan Mseum of Art, NY © Jeffrey Milstein

Century City, LA © Jeffrey Milstein

— Μίλησέ μας για το τελευταίο σου πρότζεκτ, LA NY, την προετοιμασία και τις δυσκολίες που αντιμετώπισες.

Έχει πλάκα να πετάς με ελικόπτερο πάνω από το Λος Άντζελες και τη Νέα Υόρκη. Μεγάλωσα στο LA και βγάζω φωτογραφίες τα τελευταία πενήντα χρόνια. Πάντοτε μου άρεσε να βλέπω τα πράγματα από ψηλά. Τα τελευταία πέντε χρόνια ξεκίνησα σοβαρά να κάνω αεροφωτογραφίες πάνω από το LA και τη Νέα Υόρκη, όπου τελευταία ζω. Υπάρχει αρκετή προετοιμασία σε όλο αυτό. Το να λάβεις υπόψη σου τον καιρό, να σχεδιάσεις την πορεία, να πάρεις τις άδειες, να κατευθύνεις τον πιλότο στο σωστό σημείο όπου βρίσκεται στο κατάλληλο φως.

Προσπαθώ να καλύψω όσο γίνεται μεγάλα τμήματα των περιοχών όταν το φως είναι το καλύτερο στο τέλος της ημέρας. Το να φωτογραφίζεις από ψηλά με ανοιχτή την πόρτα του ελικοπτέρου ενώ ανά πάσα στιγμή μπορεί να πάρει απότομη κλίση κάποιες φορές με στρεσάρει.

— Γιατί έγινες φωτογράφος;

Είναι η τρίτη μου καριέρα. Η πρώτη ήταν αρχιτέκτονας. Στη δεύτερη είχα την εταιρεία (Paper House Productions) όπου έφτιαχνα κάρτες. Την πούλησα το 2000 για να κάνω την προσπάθειά μου στη φωτογραφία μετά την παρακολούθηση μια σειράς μαθημάτων με τον Jay Maisel.

Times Square, NY © Jeffrey Milstein

— Ένα top 5 με τους αγαπημένους σου φωτογράφους και ένα σύντομο σχόλιο για τον καθένα

1.



Jay Maisel

Τρομερός φωτογράφος, εκπαιδευτής και γενικά ένας απίθανος τύπος... © Jay Maisel

2.

Stephen Shore

Πρωτοπόρος στην έγχρωμη φωτογραφία-ντοκιμαντέρ... © Stephen Shore

3.

Robert Polidori

Υπέροχη δουλειά στην Κούβα... © Robert Polidori

4.

Bernd and Hilla Becher

Όμορφες αρχιτεκτονικές κατηγοριοποιήσεις... © Bernd and Hilla Becher

— Πιστεύεις ότι ο φωτογράφος έχει κάποια υποχρέωση στην κοινωνία;

Πιστεύω ότι ο καθένας έχει μια υποχρέωση. Οι φωτογράφοι (τουλάχιστον αυτοί που γνωρίζω) είναι ευφυείς, ευαίσθητοι άνθρωποι ενώ την ίδια στιγμή είναι δημιουργικοί. Δημιουργώντας το οτιδήποτε, από δημοσιογραφία μέχρι καλές τέχνες, συνεισφέρουν στην κοινωνία με την δουλειά τους.

— Τι είναι δυστυχία για εσένα;

Πάρε ένα κομμάτι χαρτί. Χώρισε το σε δέκα στήλες… Τα προβλήματα σχέσεων. Το διαζύγιο. Η μοναξιά. Η ανασφάλεια. Το να γερνάς.

— Στείλε ένα μήνυμα στον 16χρονο εαυτό σου.

Πάρε το σχολείο πιο σοβαρά. Μην ανησυχείς για το τι σκέφτονται οι άλλοι. Βγάλε περισσότερες φωτογραφίες.

— Τα μελλοντικά σου σχέδια;

Να συνεχίσω να δουλεύω όσο περισσότερο μπορώ.

9-11 Memorial and One World Trade Center, NY © Jeffrey Milstein

Beverly Hills, LA © Jeffrey Milstein

Το να φωτογραφίζεις από ψηλά με ανοιχτή την πόρτα του ελικοπτέρου ενώ ανά πάσα στιγμή μπορεί να πάρει απότομη κλίση κάποιες φορές με στρεσάρει... Empire State Building, NY © Jeffrey Milstein

Los Angeles International Airport, LA © Jeffrey Milstein

Universal Studios, Hollywood, LA © Jeffrey Milstein

Styvesant Town, NY © Jeffrey Milstein

Προσπαθώ να καλύψω όσο γίνεται μεγάλα τμήματα των περιοχών όταν το φως είναι το καλύτερο στο τέλος της ημέρας... Statue of Liberty, NY © Jeffrey Milstein

Οι φωτογραφίες δόθηκαν από τον φωτογράφο και τον εκδοτικό οίκο για αποκλειστική χρήση από το LIFO.gr. Δεν επιτρέπεται η αναδημοσίευση τους χωρίς την άδειά τους.

Info



Οι φωτογραφίες προέρχονται από το βιβλίο «LA NY: Aerial Photographs of Los Angeles and New York» του Jeffrey Milstein που κυκλοφόρησε από τον εκδοτικό οίκο Thames & Hudson τον Νοέμβριο του 2017.

H επόμενη έκθεση του Jeffrey Milstein με φωτογραφίες του «LA NY» θα γίνει στην Benruby Gallery της Νέας Υόρκης από τις 26 Ιανουαρίου έως τις 17 Μαρτίου του 2018.

Jeffrey Milstein