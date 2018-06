H Έλενη Φουρέιρα έδωσε την πρώτη της συνέντευξη μετά τη συμμετοχή της στη Eurovision στη LiFO και στον Αλέξανδρο Διακοσάββα και όσα είπε συζητήθηκαν πολύ.

Ο MagosTouOzz έγραψε: «Να ένας άνθρωπος που αξίζει κανείς να σέβεται, γιατί, πέρα από τα εμπόδια, συνέχισε να δουλεύει προκειμένου να πετύχει στον τομέα της. Και, δυστυχώς, δεν μπορώ παρά να σκεφτώ ότι αν ήταν σε άλλη χώρα θα είχε από καιρό ζήσει το american dream (Rita ora, Dua Lipa κ.λπ.). Κρίμα που όταν έχουμε ταλέντα, ξένα ή εγχώρια, καταφέρνουμε ή να τα διώχνουμε ή να τα καταπνίγουμε... Είναι και αυτό ένα κατόρθωμα».

Ο/η Haifischnet πρόσθεσε το δικό του/-ης σχόλιο: «Θα ήθελα να πω σε όλους τους μικρόψυχους συμπατριώτες μου ότι, αν είχατε λίγη τσίπα, θα ήσασταν περήφανοι που ένα κορίτσι από το πουθενά (εμφύλιος πόλεμος, you know what I mean?) βρήκε διέξοδο στη χώρα μας για να μεγαλουργήσει (ναι, αυτό κάνει, κι ας μην το καταλαβαίνετε εσείς).

»Οι χώρες του πρώην Ανατολικού Μπλοκ, έχοντας φάει στη μάπα τόσους περιορισμούς, στερήσεις και λογοκρισία, ξεπήδησαν με μεγαλύτερη αποφασιστικότητα για να εκσυγχρονιστούν και να ακολουθήσουν το ρεύμα της εποχής για ένα καλύτερο μέλλον. Οι σημερινοί Αλβανοί δεν είναι οι κακόμοιρες φατσούλες που βλέπατε το 1990. Είναι πιο Ευρωπαίοι απ' ό,τι νομίζετε και απ' ό,τι είστε εσείς. Ξεκολλήστε τα μυαλά σας».



☛ Το ψύχραιμο ρεπορτάζ της Βασιλικής Σιούτη για τις διαπραγματεύσεις στο Σκοπιανό και το τι πραγματικά συνέβη με το όνομα «Μακεδονία του Ίλιντεν» σχολιάστηκε αρκετά.

Ο/η CarryPlot τόνισε: «Δεν αποκλείεται αυτή η ιστορία με το Ίλιντεν να έπεσε στο τραπέζι με τον τρόπο που έπεσε (κι ενώ ήταν παντελώς εκτός συζήτησης εδώ και 26 χρόνια) μόνο και μόνο για να... καεί. Συνηθισμένο διπλωματικό παιχνίδι. Κι έτσι, εφόσον υποτεθεί ότι είναι τόσο εθνικά καταστροφικό για μας, θα καταπιούμε πιο εύκολα ένα πιθανό Άνω ή Βόρεια Μακεδονία, αφού υποτίθεται ότι γλιτώσαμε τα χειρότερα.

»Σε κάθε περίπτωση, η πρεμούρα Αμερικανών και Γερμανών από μόνη της είναι κακός οιωνός. Γι' αυτούς γίνεται άλλωστε το πάρτι, σιγά μη δώσουν δεκάρα για τη "φιλία και εποικοδομητική συνύπαρξη των δύο γειτονικών λαών"».

Ο/η foodinspector του/της απάντησε το εξής: «Αμερικανοί, Γερμανοί και άλλες 130 χώρες λένε το κράτος των Σκοπίων "Μακεδονία" (σκέτο) εδώ και χρόνια. Το πάρτι, επομένως, δεν γίνεται γι' αυτούς αλλά για τη διάσωση της προβληματικής ενότητας του κρατιδίου, του οποίου η κατάρρευση θα είχε ολέθριες συνέπειες για την περιοχή.

»Το Άνω ή Νέα Μακεδονία, σε σύγκριση με το ισχύον (Μακεδονία), είναι μια χαρά, αν ισχύσει erga omnes. Όσο για το όνομα "Μακεδονία του Ίλιντεν", που σαφώς δεν είναι προτιμητέο, ο λόγος προσδιορίζεται λάθος. Γράφουν διάφοροι δοκησίσοφοι ότι παραπέμπει σε χάρτες που περιλαμβάνουν και την ελληνική Μακεδονία κ.λπ. Μα, οι χάρτες εκείνοι (που είναι πραγματικοί) συντάχθηκαν το 1903, όταν η σημερινή έκταση της Μακεδονίας (ελληνικής, βουλγαρικής και των Σκοπίων) ήταν οθωμανική.

»Το πρόβλημα του Ίλιντεν είναι ότι οδηγούσε σε σύρραξη στην περιοχή για χρόνια, εκφράζοντας έναν αλυτρωτισμό από τον οποίο πρέπει να απαλλαγεί η περιοχή. Τώρα, βέβαια, για να γίνω λίγο μακάβριος, αν το κρατίδιο διαλυθεί και μας καθίσουν και στον Βορρά οι Τούρκοι, ακόμα και το "Μακεδονία του Ίλιντεν" ακούγεται εξαιρετικό...».



☛ Το Jason-Αντιγόνη Dane ήταν το Αθηναίο της περασμένης εβδομάδας και οι παρατηρήσεις των αναγνωστών στα σχόλια και στα social media ήταν πολλά. Ο τυχαίος περαστικός ανέφερε: «Eίμαι χαρούμενος που είμαι αναγνώστης σου. Συνεχίστε να προβάλλετε τέτοια άτομα με απόψεις σαν του συγκεκριμένου.

»Είναι δύσκολο να είσαι ανοιχτόμυαλος τη σημερινή εποχή, αντιμετωπίζεσαι με χλεύη, ειρωνεία, βρισιές και απειλές. Αξίζει όμως να μην κάνεις το χατίρι στους άλλους. Και σίγουρα υπάρχουν άτομα που θα σε κατανοήσουν, θα ταυτιστούν και θα σε αγαπήσουν. Λίγα, αλλά υπάρχουν».



☛ O Άκης Κατσούδας έκανε ένα ρεπορτάζ για τα περιστατικά κακοποίησης ζώων στην επαρχία, μιλώντας με τέσσερις εκπροσώπους φιλοζωικών οργανώσεων. Ο «Μέσος Έλληνας» έγραψε: «Ένα μεγάλο "μπράβο" και "ευχαριστώ" σε όσους βοηθούν ζωάκια στην Ελλάδα, στη χώρα της ελλιπούς παιδείας, της ανύπαρκτης κοινωνικής συμπεριφοράς, της κατ' εξαίρεση φιλοζωίας και του άκρατου οχαδερφισμού».

Από την πλευρά του, ο Harlan ανέφερε, μεταξύ άλλων, τα εξής: «Επειδή ακριβώς είναι θέμα κουλτούρας και επειδή ακριβώς η κουλτούρα και η παιδεία ενός λαού αλλάζουν μόνο με την πάροδο των γενεών, αν θέλουμε να αλλάξει κάτι, πρέπει αυτό να γίνει από το κράτος.

»Μόνο με αυστηρή νομοθεσία και με την ακόμα αυστηρότερη τήρησή της μπορεί να αλλάξει το οτιδήποτε. Εκτός αν προτιμάμε να ελπίζουμε ότι μετά από 25 γενεές η κουλτούρα μας θα είναι επιτέλους καλύτερη και θα συμπεριλαμβάνει λίγη καλοσύνη προς τα ζώα».