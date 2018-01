Υπέροχο!

Είναι σαφές γιατί τα σάρωσε όλα το χιπ-χοπ. Γιατί είναι η τελευταία λαϊκή μουσική. Φουλ στα κλισέ μεν, αλλά φαίνεται σαν αυτά τα παιδιά να είναι οι τελευταίοι άνθρωποι στη σόου μπίζνες που αισθάνονται κάτι. Που έχουν ακόμη θυμό και καύλα και drive για κάτι.

Όλα τα άλλα ύπνος. Συμφορά από το πολύ μυαλό...

Κendrick Lamar, "LOVE."

Σκηνοθεσία: Dave Meyers and The Little Homies (Kendrick and Dave Free).