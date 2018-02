Γυμναστική;

Ναι, αλλά όχι «κάψιμο»

Η άσκηση είναι από τα ισχυρότερα αντικαταθλιπτικά και τονωτικά, οπότε η συστηματική άσκηση βοηθά τον οργανισμό μας να δουλεύει καλύτερα και συνεπώς συμβάλλει στην εύρυθμη λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος.

Όχι όμως το burnout! Αν νιώθετε κουρασμένοι, μη γυμνάζεστε κάθε μέρα αλλά 3 φορές την εβδομάδα, εναλλάσσοντας αερόβια γυμναστική με ασκήσεις με μικρά βάρη. Τις υπόλοιπες ημέρες ξεκουραστείτε.

Είναι προτιμότερο να γυμνάζεστε το πρωί, γιατί αργά το απόγευμα ή το βράδυ η άσκηση δημιουργεί υπερένταση και μπορεί να διαταράξει τον ύπνο.

Αισιοδοξία;

Το δωρεάν φάρμακο

Η ψυχική μας διάθεση αποτελεί κινητήρια δύναμη για την παραγωγή ορμονών σαν τη σεροτονίνη και τη νοραδρεναλίνη, που ξεκινούν μια αλυσιδωτή αντίδραση στον οργανισμό και κατ' αυτό τον τρόπο επηρεάζουν όλες τις οργανικές μας λειτουργίες.

Η θετική σκέψη, η αισιοδοξία και το χαμόγελο αποτελούν εναλλακτικά «φάρμακα» με μετρήσιμη επίδοση, όπως το placebo, ενώ, αντίθετα, η κακοκεφιά έχει παρόμοια επίδραση με το nocebo, το αντίστροφο φαινόμενο.

Χαμογελάστε, λοιπόν, είναι μεταδοτικό, ψυχοθεραπευτικό και τονωτικό, τόσο τονωτικό, που σας βοηθά να αρρωσταίνετε λιγότερο.

Στρες;

Κάντε d-stress

Για το στρες έχουν γραφτεί πολλά κι έχουν υπονοηθεί ακόμα περισσότερα. Το στρες όντως διακρίνεται σε δημιουργικό και τοξικό και φυσικά ο στόχος μας είναι να αποφύγουμε –ή να εκτονώσουμε– το δεύτερο.

Για να απαλλαγούμε από αυτήν τη συσσωρευμένη πίεση χρειαζόμαστε σωστή (διαφραγματική) αναπνοή και ασχολίες που μας ηρεμούν. Πλέξιμο; Τρέξιμο; Γιόγκα; Ζωγραφική; Χειροτεχνίες; Ό,τι βολεύει τον καθένα.

Ένα σημαντικό μυστικό για να αποφορτίζεστε από το τοξικό στρες είναι να κρατάτε ημερολόγιο με τις υποχρεώσεις κάθε ημέρας, αλλιώς το βράδυ, την ώρα που θα πηγαίνετε να κοιμηθείτε, θα σκέφτεστε τι έχετε να κάνετε τη επομένη κι έτσι θα χάνετε τον ύπνο σας.

Στο τέρμα το καλοριφέρ;

Προτίμησε δροσιά

Το σπίτι και το γραφείο δεν πρέπει να είναι χαμάμ τον χειμώνα, γιατί η πολλή ζέστη καταβάλλει τις άμυνες του οργανισμού. Άσε που φέρνει υπνηλία, οπότε δεν μπορείς να δουλέψεις.

Ειδικά στην κρεβατοκάμαρα η ατμόσφαιρα πρέπει να είναι δροσερή, αλλιώς δεν ευχαριστιόμαστε τον ύπνο. Κι αν δεν κοιμηθούμε σωστά, τότε σίγουρα θα γίνουμε πιο ευάλωτοι σε κάθε ασθένεια, λοιμώδη και μη.

Οι ειδικοί συνιστούν να διατηρούμε τη θερμοκρασία στο σπίτι μας κοντά στους 21-22°C και να αερίζουμε καθημερινά το υπνοδωμάτιό μας.

Πικάντικες συνταγές;

Σε στυλ «Πολίτικη Κουζίνα»

Αν σας αρέσουν οι πικάντικες γεύσεις, τότε ο χειμώνας είναι η εποχή σας. Βάλτε στο μενού κουρκουμά, μπούκοβο, καυτερές τσίλι πιπεριές και πολύχρωμα πιπέρια που απογειώνουν τη γεύση και κάνουν το φαγητό καυτερό.

Τα πικάντικα μπαχαρικά περιέχουν αντιοξειδωτικά και αντιφλεγμονώδη συστατικά, όπως η κουρκουμίνη και η καψαϊκίνη, που βοηθούν στην εξουδετέρωση των ελευθέρων ριζών και του οξειδωτικού στρες στα κύτταρα των ιστών. Επιπλέον, βοηθούν στο αδυνάτισμα. Δηλαδή, «δύο σε ένα».

Σούπα;

Μου 'πες!

Οι σούπες αποτελούν ιδανική επιλογή για τις κρύες ημέρες του χειμώνα και για την εποχή που νιώθουμε αδιάθετοι ή αναρρώνουμε από γρίπη ή κρυολόγημα.

Οι χλιαρές σούπες βοηθούν να μαλακώσει ο λαιμός, να απαλλαγείτε από τα φλέγματα, να υποχωρήσει ο βήχας, αλλά αποφύγετε να τις καταναλώνετε πολύ καυτές.

Επιπλέον, προτιμήστε τις σούπες που γίνονται βελουτέ (στο μπλέντερ), καθώς αυτές είναι πιο χορταστικές, και αντικαταστήστε την κρέμα γάλακτος και τα άλλα παχυντικά υλικά με άπαχο γιαούρτι ή γάλα, ώστε να μην τις φορτώνετε με περιττές θερμίδες.

Τσίπουρο και συμπάθεια;

Δοκίμασε το Glühwein

Το οινόπνευμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για εντριβή, αυτό το γνωρίζουμε και από τις ταινίες του Θανάση Βέγγου. Επίσης, το ζεστό ρακόμελο μαλακώνει τον λαιμό και τονώνει τον οργανισμό. Θα το γνωρίζετε όσοι έχετε ξεπαγιάσει σε κάποιο χιονοδρομικό και μετά οι κάτοικοι του τοπικού οικισμού σάς έχουν κεράσει ρακόμελο για να συνέλθετε.

Παρ' ότι, όμως, τα αποστάγματα σαν τη ρακή και το τσίπουρο είναι θερμαντικά, η υπερκατανάλωσή τους βλάπτει, αφού είναι πλούσια σε αιθυλική αλκοόλη.

Αρχικά θα νιώσετε μια ευφορία, αλλά αν συνεχίσετε να πίνετε, θα βρεθείτε αρχικά με hangover και μακροπρόθεσμα με κατεστραμμένο ήπαρ.

Μια καλή επιλογή για το πολύ κρύο είναι το Glühwein (αυστριακό ποτό σαν ζεστή σαγκρία), το οποίο μπορείτε να φτιάξετε και μόνοι σας, ζεσταίνοντας κόκκινο κρασί με ξύλο κανέλας, καρφάκια γαρίφαλου, ξύσμα πορτοκαλιού και γκρέιπφρουτ.

Το πρωί, καφές κι έξω από την πόρτα;

Πάρε μια μπάρα on the go...

Ξυπνάς και τρέχεις. Για το γραφείο, το πανεπιστήμιο, το σούπερ-μαρκετ, το σχολείο των παιδιών. Ο χρόνος πιέζει κι εσύ φεύγεις από το σπίτι μόνο με έναν καφέ, με άδειο στομάχι – λάθος!

Το πρωί το σώμα σου χρειάζεται ενέργεια μετά τη νηστεία της νύχτας και αν φεύγεις νηστικός, είναι σαν να κλέβεις την ενέργεια από τα κύτταρα του οργανισμού.

Πάρε τον καφέ, αλλά συνόδεψέ τον με μια μπάρα δημητριακών. Κατά προτίμηση, μια μπάρα ολικής άλεσης με ξηρούς καρπούς, σπόρους και μέλι για ακόμα περισσότερη ενέργεια.