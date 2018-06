O David Shrigley παρουσιάζει ένα ντοκιμαντέρ με κατσίκες στα παλιά σφαγεία της Υδρας

Ο David Shrigley δεν ενθουσιάζεται στην ιδέα να εξηγεί την τέχνη του. Ο 49χρονος Βρετανός καλλιτέχνης με τα διάσημα προβοκατόρικα σκίτσα του πιστεύει πως η δουλειά του «είναι αυτό που είναι».

Συχνά, όσο ειρωνικά είναι τα έργα του με τις ανθρώπινες ή ανθρωπόμορφες μορφές, τα δυσανάλογα μέλη και τις φαρμακερές ατάκες που τα συνοδεύουν, άλλο τόσο απολαυστικά ειρωνικές είναι οι απαντήσεις που δίνει στις συνεντεύξεις του.



Με το νέο λεύκωμα Fully Coherent Plan for a New and Better Society (Σχέδιο πλήρους συνοχής για μια νέα και καλύτερη κοινωνία) που περιλαμβάνει 254 εικονογραφήσεις του, όλες με το χαρακτηριστικό μαύρο μελάνι του πάνω σε λευκό χαρτί, να έχει εκδοθεί πριν από λίγο καιρό και έχοντας μόλις ολοκληρώσει τα καθήκοντά του ως γκεστ καλλιτεχνικού διευθυντή στο φετινό Φεστιβάλ του Μπράιτον, όπου κατοικεί τα τελευταία τρία χρόνια, μετά από 27 συναπτά έτη στη Γλασκώβη, ετοιμάζεται να έρθει στα μέρη μας. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, λοιπόν, το θέμα με το οποίο επέλεξε να καταπιαστεί στη φετινή του επίσκεψη στην Ελλάδα.



Καλεσμένος του Ιδρύματος ΔΕΣΤΕ για να αναλάβει την ετήσια θερινή «κατάληψη» του χώρου που διαχειρίζεται το Ίδρυμα στην Ύδρα, ο οποίος στέγαζε τα παλιά σφαγεία του νησιού, ο Shrigley θα παρουσιάσει φέτος ένα ντοκιμαντέρ με θέμα τις κατσίκες.

Έχει μεγάλο ενδιαφέρον η αντίφαση αυτή μεταξύ του κωμικού χαρακτήρα της ταινίας και της ιστορίας του χώρου όπου θα προβληθεί, η οποία κινητοποίησε τον καλλιτέχνη για τη δημιουργία της, όπως επίσης και η ίδια η επιλογή του να σχολιάσει ένα ζήτημα που αποτελεί «καυτή πατάτα» για όλα τα ακτιβιστικά κινήματα παγκοσμίως το τελευταίο διάστημα



Εδώ και καιρό κυκλοφορούν viral βίντεο στο YouTube, μονταρισμένα, με τα συμπαθή θηλαστικά να επιδίδονται σε βελάσματα που ακουστικά είναι πολύ κοντά στην ανθρώπινη φωνή, σαν οι κατσίκες να «μιλάνε».



Με αφορμή αυτήν τη διαπίστωση, ο καλλιτέχνης έφτιαξε ένα ντοκιμαντέρ ο τίτλος του οποίου («Laughterhouse», το σπίτι του γέλιου) αποτελεί στην ουσία λογοπαίγνιο με τη λέξη «Slaughterhouse» (σφαγείο).

Θα προβάλλεται σε λούπα, όλο το καλοκαίρι, με τη μορφή βιντεο-εγκατάστασης, σε έναν χώρο ιδιαίτερης σημασίας για το νησί της Ύδρας και τους κατοίκους της, στον οποίο, όσοι έχουν βρεθεί, κάνουν λόγο για απόκοσμη ενέργεια που συνδέεται με το παρελθόν του.

Ένα αστείο θέμα που στόχο έχει να διασκεδάσει σε ένα διόλου διασκεδαστικό μέρος που, όπως θυμάται η γενική συντονίστρια του Ιδρύματος ΔΕΣΤΕ στην Ύδρα, ακόμα και πριν από δέκα χρόνια, όταν το παρέλαβε το Ίδρυμα ΔΕΣΤΕ και άρχισε το 2009 να καλεί καλλιτέχνες για να παρουσιάσουν εκθέσεις σχεδιασμένες ειδικά για τον χώρο, διέθετε αυτούσια αυτή την ιδιότυπη ενέργεια, την οποία διατηρεί μέχρι σήμερα.



Έχει μεγάλο ενδιαφέρον η αντίφαση αυτή μεταξύ του κωμικού χαρακτήρα της ταινίας και της ιστορίας του χώρου όπου θα προβληθεί, η οποία κινητοποίησε τον καλλιτέχνη για τη δημιουργία της, όπως επίσης και η ίδια η επιλογή του να σχολιάσει ένα ζήτημα που αποτελεί «καυτή πατάτα» για όλα τα ακτιβιστικά κινήματα παγκοσμίως το τελευταίο διάστημα, ιδίως αυτό του βιγκανισμού και της μαζικής θανάτωσης των ζώων προς τέρψη του ανθρώπινου ουρανίσκου, με τον πλέον ανορθόδοξο, αλλά απόλυτα συνεπή στο έργο του τρόπο.

Στα εγκαίνια της εγκατάστασης, όπου θα παρευρεθεί και ο ίδιος ο καλλιτέχνης, θα παρουσιαστεί επίσης ένα μουσικό κομμάτι φτιαγμένο από τις κραυγές των ζώων της ταινίας, η ερμηνεία του οποίου θα γίνει με ηλεκτρικές κιθάρες που έχει κατασκευάσει ο ίδιος.



Εξάλλου, «υπάρχει κάτι καθαρτικό στο να κάνεις τέχνη», όπως δήλωσε ο ίδιος πρόσφατα στην «Guardian». «Αν δεν το βγάλεις από μέσα σου, κακοφορμίζει και σε καταστρέφει. Νιώθω κάπως έτσι. Είναι υγιές για μένα να κάνω τέχνη. Δεν ξέρω αν είναι υγιές για τους άλλους να τη βλέπουν».



Στα εγκαίνια της εγκατάστασης, όπου θα παρευρεθεί και ο ίδιος ο καλλιτέχνης, θα παρουσιαστεί επίσης ένα μουσικό κομμάτι φτιαγμένο από τις κραυγές των ζώων της ταινίας, η ερμηνεία του οποίου θα γίνει με ηλεκτρικές κιθάρες που έχει κατασκευάσει ο ίδιος. Κλαυσίγελως, δηλαδή, και ένα έξοχο πολιτικό σχόλιο που άπτεται πολλών περισσότερων από τα προφανή θεμάτων.



Παράλληλα, καταπώς όλα δείχνουν, καθώς κάποιες λεπτομέρειες θα αποφασιστούν την τελευταία στιγμή, άμα τη αφίξει του καλλιτέχνη στην Ελλάδα, και οι ταβέρνες της Ύδρας θα δεχτούν μια μικρή, αλλά καίρια παρέμβαση από τον Shrigley, καθώς τα αλατοπίπερα των τραπεζιών τους θα αντικατασταθούν από ειδικά φιλοτεχνημένα κεραμικά δοχεία που θα περιλαμβάνουν την «Αόρατη Σκόνη»!

Ένα από τα viral βίντεο που κυκλοφορούν στο YouTube, μονταρισμένα, με τα συμπαθή θηλαστικά να επιδίδονται σε βελάσματα που ακουστικά είναι πολύ κοντά στην ανθρώπινη φωνή

Ιnfo:

David Shrigley - Laughterhouse

Ίδρυμα ∆ΕΣΤΕ, Σφαγεία Ύδρας

Διάρκεια: 19/6-30/9

Ώρες λειτουργίας: Δευ., Τετ.-Κυρ. 11:00-13:00 & 19:00-22:00,

Τρ. κλειστά