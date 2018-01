Ο Gideon Levy για την Ahed Tamimi

"Το χαστούκι ενός κοριτσιού: τρεις λόγοι για τους οποίους μία Παλαιστίνια έφηβος οδήγησε το Ισραήλ σε παράκρουση."

*

16 Ισραηλινοί στρατιώτες χρειάστηκαν για να συλλάβουν στις 19 Δεκεμβρίου μέσα στη νύχτα την Ahed Tamimi και τη μητέρα της, τέσσερις μέρες αφότου η Ahed είχε γελοιοποιήσει έναν στρατιώτη με ένα ηχηρό χαστούκι. Ο δεκατετράχρονος Mohammed Tamimi, ξάδερφος της Ahed, βρίσκεται σήμερα σε τεχνικό κώμα, έχοντας δεχτεί μία πλαστική σφαίρα στο κεφάλι. Η ίδια η Ahed, κόκκινο πανί για τους Ισραηλινούς από μικρή, κινδυνεύει με εξαετή ποινή κάθειρξης. Ο Gideon Levy είναι ένας πολυβραβευμένος ισραηλινός δημοσιογράφος, αρθρογράφος στην Haaretz. To 2010, η αγγλική εφημερίδα The Independent είχε γράψει γι' αυτόν: "Is Gideon Levy the most hated man in Israel or just the most heroic? "

Η Ahed Tamimi. Πάνω από το δρόμο κρέμονται δοχεία δακρυγόνων και σφαίρες που έχουν συλλέξει οι κάτοικοι του χωριού. Φωτ. Anna Surinyach /Occupied Minds - Médecins Sans Frontières.

Την περασμένη Τρίτη, οι Αμυντικές Δυνάμεις του Ισραήλ πυροβόλησαν τον δεκαπεντάχρονο Hamed al-Masri με μια σφαίρα στο κεφάλι, τραυματίζοντας σοβαρά τον έφηβο από το Salfit, παρά το γεγονός ότι δεν έφερε όπλο. Την Παρασκευή, οι στρατιώτες έπραξαν το ίδιο με τον άοπλο Mohammed Tamimi από το Nabi Saleh, τραυματίζοντάς τον επίσης σοβαρά στο κεφάλι. Την Παρασκευή πάλι, οι στρατιώτες σκότωσαν -πάντα με μια σφαίρα στο κεφάλι- τον Ibrahim Abu Thuraya, ο οποίος είχε χάσει τα δύο του πόδια. Και την ίδια μέρα, η Ahed Tamimi ήταν στην αυλή της με μια φίλη και χαστούκισε έναν άντρα των ΑΔΙ που εισέβαλλε στο σπίτι της.

Μεμιάς το Ισραήλ εξεμάνη: Μα πώς τολμάει; Τα τρία θύματα των βάρβαρων αυτών πυροβολισμών δεν ενδιαφέρουν τους Ισραηλινούς και τα μέσα δεν μπαίνουν στον κόπο να μιλήσουν γι' αυτά. Αλλά το χαστούκι -και η κλοτσιά- της Ahed Tamimi πυροδότησαν μία ξέφρενη οργή. Πώς τολμάει κανείς να χαστουκίζει έναν στρατιώτη των ΑΔΙ; Έναν στρατιώτη των οποίων οι φίλοι χαστουκίζουν, ξυλοκοπούν, απαγάγουν και -φυσικά- σκοτώνουν Παλαιστινίους σχεδόν καθημερινά;

Πραγματικά, έχει απύθμενο θράσος αυτή η Tamimi. Παραβίασε όλους τους κανόνες. Οι στρατιώτες μόνο μπορούν να χαστουκίζουν. Αυτή είναι η πραγματική προβοκατόρισσα, και όχι ο στρατιώτης που εισέβαλλε στο σπίτι της. Αυτή, με τους τρεις κοντινούς της συγγενείς που η κατοχή σκότωσε, αυτή της οποίας οι γονείς έχουν συλληφθεί άπειρες φορές, ειδικά ο πατέρας της που καταδικάστηκε σε τέσσερις μήνες φυλακή επειδή συμμετείχε σε μια διαδήλωση μπροστά σε ένα μπακάλικο - αυτή που τόλμησε να αντισταθεί σε έναν στρατιώτη! Ορίστε το θράσος των Παλαιστινίων. Η Tamimi θα έπρεπε να είχε ερωτευθεί τον στρατιώτη που παραβίασε την πόρτα του σπιτιού της, κι αυτή η αχάριστη τον αντάμειψε με ένα χαστούκι. Κι όλα αυτά, εξαιτίας της "υποκίνησης στη βία". Χωρίς αυτήν, δεν θα είχε επιδείξει ασφαλώς τέτοιο μίσος απέναντι στον κατακτητή της.

Φωτ. TRT World





Το εκδικητικό αυτό μένος κατά της Tamimi έχει άλλη προέλευση (ο υπουργός Παιδείας Naftali Bennett δήλωσε: «Θα έπρεπε να τελειώσει τις μέρες της στη φυλακή»). Το κορίτσι από το Nabi Saleh διέλυσε διάφορους μύθους που είναι αρεστοί στους Ισραηλινούς. Το χειρότερο απ' όλα είναι πως τόλμησε να διασύρει τον ισραηλινό μύθο της αρρενωπότητας. Ξαφνικά, ο ηρωϊκός στρατιώτης που μας φυλάει μέρα νύχτα με τόλμη και με θάρρος, κοντράρεται άσχημα από ένα κορίτσι με γυμνά χέρια. Τι θα απογίνει το αντριλίκι μας, αν η Hamimi το διασύρει τόσο εύκολα, το ίδιο και η τεστοστερόνη μας;

Ξαφνικά, οι Ισραηλινοί είδαν τον αδυσώπητο κι επικίνδυνο εχθρό που έχουν απεναντί τους: ένα σγουρομάλλικο δεκαεξάχρονο κοριτσόπουλο. 'Ολη η δαιμονοποίηση και η απανθρωποποίηση των δουλικών μέσων διαλύθυκε μεμιάς μόλις βρέθηκαν αντιμέτωπα με ένα κορίτσι ντυμένο με ένα γαλάζιο πουλόβερ.

Οι Ισραηλινοί έχουν πάθει σύγχυση. Δεν ήταν αυτό που τους έλεγαν. Έχουν συνηθίσει να ακούν να γίνεται λόγος για τρομοκράτες και τρομοκρατία και για εγκληματική συμπεριφορά. Είναι δύσκολο να κατηγορήσεις την Ahed Tamimi για όλα αυτά• δεν είχε ούτε ψαλίδι στα χέρια της. Πού είναι η αγριότητα των Παλαιστινίων; Πού είναι ο κίνδυνος; Που είναι το κακό; Κοντεύουμε να χάσουμε το μυαλό μας. Ξαφνικά, όλη η τράπουλα ξαναμοιράστηκε: για μία φευγαλέα στιγμή, ο εχθρός είχε μία τόσο ανθρώπινη όψη. Φυσικά, μπορείς να υπολογίζεις στην ισραηλινή μηχανή πλύσης εγκεφάλου και προπαγάνδας για να εκμηδενίσει χωρίς αναβολή την προσωπικότητα της Tamimi. Θα της κολλήσουν κι αυτηνής την ταμπέλα του τρομοκράτη γεννημένου για να σκοτώνει• θα πουν τότε πως δεν είχε δικαιολογημένα κίνητρα κι ότι δεν υπάρχει πλαίσιο για να κατανοηθεί η συμπεριφορά της.

Η Ahed Tamimi είναι μια ηρωϊδα, μια Παλαιστίνια ηρωϊδα. Κατάφερε να αποτρελάνει τους Ισραηλινούς. Τι θα πουν οι στρατιωτικοί ανταποκριτές, οι προπαγανδιστές της δεξιάς και οι ειδικοί της ασφάλειας; Ποιά είναι η αποτελεσματικότητα των 8200, Oketz, Duvdevan, Kfir και όλων των άλλων ειδικών μονάδων, αν στο τέλος της μέρας, οι ΑΔΙ βρίσκονται αντιμέτωπες με έναν πληθυσμό σαστισμένο, κουρασμένο από την κατοχή και τον οποίο ενσαρκώνει μια νεαρή κοπέλα που φοράει στον ώμο της μια παλαιστινιακή μαντίλα;

Μακάρι να υπήρχαν πολλές άλλες σαν κι αυτήν! Ίσως κορίτσια σαν κι αυτήν να κατάφερναν να ταρακουνήσουν τους Ισραηλινούς. Ίσως η ιντιφάντα των χαστουκιών νε πετύχαινε εκεί όπου όλες οι άλλες μορφές αντίστασης, βίαιες ή μη βίαιες, απέτυχαν.

Στο μεταξύ, το Ισραήλ αντέδρασε με το μόνο τρόπο που ξέρει: με μία νυχτερινή απαγωγή από το σπίτι της και τη συλληψή της, αυτής και της μητέρας της. Αλλά, στο βάθος της καρδιάς του, κάθε αξιοπρεπής Ισραηλινός ξέρει όχι μόνο ποιός έχει δίκιο και ποιός δεν έχει, αλλά και ποιός είναι δυνατός και ποιός αδύναμος. Ο πάνοπλος στρατιώτης που εισβάλλει σε ένα σπίτι που δεν του ανήκει, ή το κορίτσι που υπερασπίζεται το σπίτι του και την χαμένη τιμή του με γυμνά χέρια, με ένα χαστούκι.

Gideon Levy

'Αρθρο την ισραηλινή εφημερίδα Haaretz, 21 Δεκεμβρίου 2017. Στις 31 του ίδιου μήνα, ο Gideon Levy έγραψε νέο άρθρο για την υπεράσπιση της Ahed Tamimi: And if Ahed Tamimi Were Your Daughter?

Μτφ. Σ.Σ. από το σάιτ oumma.com