Εμπορευματοποιείται το Ολοκαύτωμα;

ΦΑΣΙΣΤΟΕΙΔΕΙΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ

Αυτά έκαναν κάποιοι χθες στο Πολυτεχνείο στο όνομα της ριζοσπαστικής, κομμουνιστικής αριστεράς:

Εμπόδισαν τη διακομματική επιτροπή της Βουλής να καταθέσει στεφάνι, και όταν το τοποθέτησε στις πύλες, κάποιοι εκ των συγκεντρωμένων το κατέστρεψαν.

Εκδίωξαν από τον προαύλιο χώρο του συγκροτήματος Πατησίων τον Πρύτανη και τους Αντιπρυτάνεις του ΕΜΠ, με αποτέλεσμα να μην μπορέσουν να συνοδεύσουν την Πρόεδρο της Δημοκρατίας κατά την κατάθεση στεφάνου.

Προπηλάκισαν και τραυμάτισαν, ευτυχώς ελαφρά, τον πρώην βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκο Μανιό, όταν προσπάθησε να καταθέσει στεφάνι για τους νεκρούς του Πολυτεχνείου, δηλαδή αυτόν που η χούντα τον βασάνισε, τον φόρτωσε με 16 χρόνια φυλάκισης, και τον εξόρισε για την αντιστασιακή του δράση.

Ο χαρακτηρισμός «ανιστόρητοι» είναι ακυρολεξία· η περιγραφή «ιδεολογικά αποστεωμένοι» λίαν επιεικής· η ταμπέλα «τσογλάνια», που λέει το τραγούδι («Τώρα με χειρουργεί, μια αλλήθωρη νεολαία/ μια τσογλανοπαρέα που κάνει κριτική»), υπερβολικά ήπια.

Δεν θα πέσουμε από τα σύννεφα, αν αύριο-μεθαύριο δούμε πολλούς από αυτούς να μεταμορφώνονται σε βεριτάμπλ φασίστες στον ιδιωτικό και τον δημόσιο βίο τους. Με τέτοια εχθροπάθεια και ροπή προς τη βία έχουν ήδη στο χέρι τους το διαβατήριο να περάσουν στην άλλη πλευρά. Άλλωστε, ούτε η πρώτη, ούτε η τελευταία φορά θα είναι.

• • •

ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΤΟ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ;

Η Ισραηλινή δικαιοσύνη μπλόκαρε, στις 3 Νοεμβρίου, πώληση σε δημοπρασία «πρωτότυπων» μεταλλικών πλακών με ακίδες που χρησιμοποιήθηκαν για το τατουάζ κρατουμένων στο Άουσβιτς.

Ο οίκος δημοπρασιών Tzolman στην Ιερουσαλήμ παρουσίασε τις πλάκες ως «τα πιο σοκαριστικά αντικείμενα του Ολοκαυτώματος».

Η δημοπρασία προκάλεσε αγανάκτηση και οργανώσεις βοήθειας επιζώντων του Ολοκαυτώματος ζήτησαν την παρέμβαση της δικαιοσύνης προκειμένου να αποτραπεί η πώληση.

Το Ισραήλ δεν έχει νόμο που απαγορεύει την πώληση αντικειμένων σχετιζόμενων με το Ολοκαύτωμα. Ωστόσο, είναι αξιοπερίεργο Ισραηλινοί να εμπορευματοποιούν τη μεγαλύτερη τραγωδία του λαού τους, και φυσικά ηθικά απαράδεκτο.

Πηγή: Algemeiner, i24 News

• • •

ΤΟ ΜΕΤΡΟ ΘΑ ΔΟΝΕΙΤΑΙ

Η εταιρεία σεξουαλικών βοηθημάτων για γυναίκες, Dame Products, ανακοίνωσε ότι υπήρξε συμβιβασμός στη διαμάχή της με το μετρό της Νέας Υόρκης, και θα μπορεί πλέον να διαφημίζει τα προϊόντα της στους συρμούς και τους χώρους του.

Ωστόσο, οι διαφημίσεις δεν θα περιλαμβάνουν φωτογραφίες των σεξουαλικών βοηθημάτων, αλλά «αφηρημένα γραφικά» που συμβολίζουν τη γυναικεία ευχαρίστηση.

Ουδείς γνωρίζει αν θα δονείται το μετρό από γυναίκες που θα φαντασιώνoται δονητές βλέποντας τις «αφηρημένες» διαφημίσεις της εταιρείας.

Πηγή: Gothamist

• • •

Ο ΓΟΥΛΙΕΛΜΟΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΙ ΤΟ ΤΑΝΓΚΟ

Η 17η Νοεμβρίου μονοπωλείται στη χώρα μας από την επέτειο του Πολυτεχνείου, αλλά προφανώς υπήρξαν και άλλα, περισσότερο ή λιγότερο σημαντικά, γεγονότα στον κόσμο τούτη τη μέρα.

Στις 17 Νοεμβρίου 1913, ο τελευταίος αυτοκράτορας της Γερμανίας, Γουλιέλμος Β΄, απαγόρευσε τους αξιωματικούς τού στρατού του να χορεύουν τανγκό αν φορούσαν στολή, διότι πίστευε πως ο χορός αυτός ήταν του «πεζοδρομίου». Διόλου περίεργο για τον Γουλιέλμος, για τον οποίον λέγεται πως στο ατροφικό αριστερό του χέρι, μετά από τοκετό ισχιακής προβολής, οφείλετο η μεγαλομανία του, «η αφύσικη πνευματική του κατάσταση», όπως έγραψε η γιαγιά του βασίλισσα Βικτωρία, και ο μιλιταρισμός του.

Ωστός, στη γερμανία όπως και σε άλλες δυτικές χώρες, οι χοροεσπερίδες (τσαγιού), στις οποίες το τανγκό είχε την τιμητική του, ήταν πολύ αγαπητές στις ανώτερες κοινωνικά τάξεις εκείνα τα χρόνια. Προκαλούσαν, όμως, δυσφορία στην κυβέρνηση και την Εκκλησία που πίστευαν ότι το τανγκό υπονόμευε τα χρηστά ήθη. Ο καρδινάλιος Αμέτ στο Παρίσι, λόγου χάριν, προειδοποιούσε ότι «οι Χριστιανοί δεν θα έπρεπε να έχουν ήσυχη τη συνείδησή τους όταν το χορεύουν», και ο Πάπας Βενέδικτος 15ος το κατήγγειλε ως «ξεδιάντροπο, αναξιοπρεπή, ειδωλολατρικό, που δολοφονεί την οικογένεια και την κοινωνική ζωή».

Καταδικασμένες σε αποτυχία προσπάθειες. Σύντομα, όλοι θα ψάχνουν ανάσες διασκέδασης από τη φρίκη του πολέμου.

Τις ίδιες περιφρονητικές απόψεις ο Γουλιέλμος διατύπωσε και οκτώ χρόνια αργότερα, όταν το 1921 προβλήθηκε η ταινία «Οι Τέσσερις Ιππότες της Αποκάλυψης» με τον Ροδόλφο Βαλεντίνο, η οποία ξετρέλανε τον κόσμο με το τανγκό του. Η ταινία έκοψε περισσότερα εισιτήρια από το «Χαμίνι» του Τσάπλιν, ο Γουλιέλμος έχασε, και το τανγκό νίκησε. Ο μετέπειτα εκφυλισμός του, όπως και του βαλς νωρίτερα, είναι άλλη ιστορία.

• • •

ΕΝΑ ΠΟΝΤΙΚΙ ΓΕΝΝΙΕΤΑΙ

Στις 17 Νοεμβρίου 1970 εγκρίθηκε η ευρεσιτεχνία για το ποντίκι του υπολογιστή, το οποίο επινόησε ο Ντάγκλας Ένγκελμπαρτ.

Ο Ένγκελμπαρτ εργαζόταν στο Ερευνητικό Ινστιτούτο του Στάνφορντ, στο Μένλο Παρκ της Καλιφόρνιας, και χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά με τον υπολογιστή Alto της Xerox.

Ήταν μια μικρή επανάσταση την οποία τη βλέπουμε καθημερινά στο γραφείο μας, και η οποία επηρέασε τις μεταγενέστερες οθόνες επαφής και τα touchpad.

Δεν αρκεί, όμως, μια καλή επινόηση για να γίνει καινοτομία, δηλαδή να εισέλθει στην αγορά. Ο υπολογιστής Alto συνδύαζε επαναστατικές επινοήσεις (παράθυρα, υπερκείμενο, επεξεργασία κειμένου, κ.ά.), αλλά στη Xerox δεν μπορούσαν να δουν πέρα από τα φωτοτυπικά, και έχασαν την επανάσταση της μικροπληροφορικής. Εξάλλου, το ποντίκι έγινε ευρέως γνωστό από τον Lisa computer της Apple, που κυκλοφόρησε το 1983. Ισχυρός υπολογιστής που ενσωμάτωνε ένα σωρό καινοτομίες, υπήρξε εμπορική αποτυχία. Ήταν πανάκριβος για την εποχή του, αποσύρθηκε από την αγορά, και αντικαταστάθηκε από τον Macintosh.

Ένα από τα πρώτα ποντίκια υπολογιστή, από ξύλο και με ένα πλήκτρο. Πηγή: New Mexico Museum of Natural History and Science.