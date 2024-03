«Υπάρχει λόγος που η οικογένεια δεν μιλάει», λέει για την υγεία της Κέιτ Μίντλετον ο θείος της

«Χρειάζεται χρόνο για να αναρρώσει», δήλωσε για την ανιψιά του Κέιτ Μίντλετον ο 58χρονος Γκάρι Γκόλντσμιθ, μικρότερος αδελφός της Κάρολ Μίντλετον και «μαύρο πρόβατο» της οικογένειας.

Ο εκατομμυριούχος επιχειρηματίας και θείος της Κέιτ Μίντλετον άφησε την πολυτελή έπαυλή του στην Ίμπιζα, όπου έχει εγκατασταθεί τα τελευταία χρόνια και από τη Δευτέρα μπήκε στο σπίτι του Celebrity Big Brother μαζί με άλλες διασημότητες, όπως η Σάρον Όσμπορν, ο Λούις Γουόλς, κριτής reality show, η Αμερικανίδα ηθοποιός Μαρίσα Βάλας, η Βρετανίδα τηλεπερσόνα Λορίν Σίμον και ο Κόλσον Σμιθ, πρωταγωνιστής στη δημοφιλή σειρά Coronation Street του βρετανικού δικτύου ITV.

Ο θείος της Κέιτ Μίντλετον λίγες ώρες πριν μπει στο σπίτι του Celebrity Big Brother παραχώρησε συνέντευξη στη Mirror για την πορεία της υγείας της πριγκίπισσας και υπερασπίστηκε σθεναρά την ανιψιά του. Μάλιστα, όταν ρωτήθηκε για τις θεωρίες συνωμοσίας, που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο σχετικά με την υγεία της, δήλωσε: «Νομίζω πως τώρα θα πρέπει να την αφήσουν ήσυχη, επειδή υπάρχει λόγος που αυτοί (η οικογένεια) δεν μιλούν για το θέμα και της δίνουν λίγο χρόνο. Θεωρώ πως είναι απόλυτα λανθασμένο και αν αυτό συνέβαινε σε κάποιον άλλον θα του έδιναν χρόνο. Αλλά επειδή η Κέιτ, είναι η Κέιτ, κάνει μια τόσο εξαιρετική δουλειά, υπάρχει πάντα ενδιαφέρον για εκείνη».

Το μήνυμα του Γκάρι Γκόλντσμιθ στην Κέιτ Μίντλετον

Ο ίδιος ανέφερε για την πριγκίπισσα της Ουαλίας πως αυτή είναι το νούμερο ένα πρόσωπο στους κόλπους της βασιλικής οικογένειας και πρόσθεσε: «Παρακαλώ να της δώσετε χρόνο» ενώ τόνισε πως, αν και η πριγκίπισσα με τον σύζυγό της έχουν κεντρικό ρόλο στο παλάτι, η οικογένεια προηγείται. Ο θείος της Κέιτ Μίντλετον έστειλε μήνυμα στην ανιψιά του λέγοντας: «Κέιτ γίνε καλά, σε αγαπώ και όταν είσαι έτοιμη θα σε ξαναδώ». Ο Γκάρι Γκόλντσμιθ τόνισε πως με την είσοδό του στο reality show δεν πρόκειται να ντροπιάσει την ανιψιά του ή την οικογένειά του.

Μία μέρα πριν μπει στο σπίτι του Celebrity Big Brother ο μικρότερος αδελφός της Κάρολ Μίντλετον, πηγή κοντά στην οικογένεια είχε αποκαλύψει στην Telegraph πως οι γονείς της μέλλουσας βασίλισσας ζήτησαν από τον συγγενή τους να μην συμμετάσχει στο reality show και τον επέπληξαν αυστηρά για την απόφασή του. Η οικογένεια Μίντλετον και το παλάτι φοβούνται πως ο Γκάρι Γκόλντσμιθ θα αποκαλύψει στον «αέρα», μπροστά σε εκατομμύρια τηλεθεατές, βασιλικά μυστικά.

Πάντως, προς το παρόν, ο θείος της πριγκίπισσας στην τελευταία του συνέντευξη πριν μπει στο σπίτι του Celebrity Big Brother μόνο καλά λόγια είχε να πει για την σύζυγο του πρίγκιπα Ουίλιαμ. «Δεν υπάρχει καμιά γραμμή για να ξεπεράσω. Η Κέιτ είναι το πιο τέλειο πρόσωπο και είμαι αλήθεια, αλήθεια περήφανος για εκείνη και για τον τρόπο που όλη η οικογένεια είναι ενωμένη και για την εμπιστοσύνη που έχει οικοδομήσει με την μαμά της και την Πιπ. Είναι αλήθεια μια δυνατή ομάδα. Δεν υπάρχει τίποτα για να κουτσομπολέψει κανείς», είπε ο μικρότερος αδελφός της Κάρολ Μίντλετον.

Τη Δευτέρα κατά την είσοδό του στο σπίτι του reality show η παρουσιάστρια του σόου AJ Odudu ρώτησε τον θείο της Κέιτ αν η ανιψιά του θα παρακολουθήσει την εκπομπή. «Θα κρύβεται πίσω από τον καναπέ, αν παρακολουθεί», είπε αστειευόμενος ο Γκάρι Γκόλντσμιθ. Αν και τώρα οι σχέσεις της Κέιτ και των Μίντλετον μαζί του δεν είναι ξεκάθαρες, πριν χρόνια θείος και ανιψιά ήταν πολύ κοντά. Το 2011 ο Γκόλντσμιθ ήταν καλεσμένος στο γάμο της ανιψιάς του με τον διάδοχο του θρόνου. Το 1997 η Κέιτ ήταν παράνυμφος στον πρώτο γάμο του θείου της (έχει κάνει συνολικά τέσσερις γάμους) ενώ στο παρελθόν αυτός είχε αποκαλύψει πως κάποτε, που η ανιψιά του διέκοψε τη σχέση της με τον Βρετανό γαλαζοαίματο, είχε αναζητήσει καταφύγιο στη βίλα του, στην Ίμπιζα.

Το 2017 συνελήφθη για επίθεση υπό την επήρεια μέθης κατά της τέταρτης συζύγου του

Ο θείος της Κέιτ Μίντλετον έχει μιλήσει ανοιχτά κατά του πρίγκιπα Χάρι και της Μέγκαν Μαρκλ. Όταν τον περασμένο Ιανουάριο κυκλοφόρησε η βιογραφία του Χάρι υπό τον τίτλο Spare (Εφεδρικός), ο Γκάρι Γκόλντσμιθ είχε χαρακτηρίσει την βιογραφία του πρίγκιπα «οξύθυμη», «ιδιοτελή» και «χαζομάρα».

Το 2017 ο Γκόλντσμιθ συνελήφθη, μετά από καταγγελία της τέταρτης συζύγου του Τζούλι Αν Μπράουν για επίθεση και ξυλοδαρμό έξω από την οικία τους στο Λονδίνο ενώ βρισκόταν υπό την επήρεια μέθης. Το δικαστήριο τον έκρινε ένοχο, του επέβαλε χρηματική ποινή ύψους 5.000 λιρών και διέταξε να εισαχθεί σε κέντρο απεξάρτησης από το αλκοόλ. Η περιουσία του ανέρχεται στα 30 εκατ. λίρες. Σύμφωνα με δημοσιεύματα στον βρετανικό Τύπο το περασμένο έτος προσπάθησε να μετάσχει στο reality show I'm A Celebrity... Get Me Out Of Here, αλλά δεν τα κατάφερε. Έχει μια κόρη, την 19χρονη Ταλούλα, φοιτήτρια ψυχολογίας, που απέκτησε από τον δεύτερο γάμο του με την Λιούαν Μπέτανι.