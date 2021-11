UB40: Πέθανε ο Astro, πρώην μέλος της μπάντας

Ο Astro- ή Τέρενς Γουίλσον όπως ήταν το πραγματικό όνομα του πρώην μέλους των UB40- άφησε την τελευταία του πνοή έπειτα από σύντομη ασθένεια.

Ήταν ιδρυτικό μέλος των UB40, μπάντα στην οποία έμεινε για περίπου τρεις δεκαετίες. Μετά την αποχώρησή του το 2013 ίδρυσε νέο συγκρότημα με τους Άλι Κάμπελ και Μάικλ Βίρτιου, επίσης πρώην μέλη των UB40.

Η τελευταία μπάντα του ανακοίνωσε μέσω social media τον θάνατο του 64χρονου. «Είμαστε απολύτως συντετριμμένοι και συγκλονισμένοι γιατί πρέπει να σας ενημερώσουμε ότι ο αγαπημένος μας Astro πέθανε σήμερα έπειτα από πολύ σύντομη ασθένεια. Ο κόσμος δεν θα είναι ποτέ ίδιος χωρίς εκείνον», ανέφερε η ανάρτηση.

Με μήνυμα στα social media οι UB40 εξέφρασαν τα ειλικρινή συλλυπητήριά τους στην οικογένεια του εκλιπόντα.

Οι UB40 έκαναν μεγάλη επιτυχία τη δεκαετία του ‘80 και περισσότερα από 50 τραγούδια τους μπήκαν στα βρετανικά τσαρτς, ανάμεσά τους τα «Red Red Wine» και «(I Can’t Help) Falling in Love with You», που είναι από τα πιο γνωστά. Έχουν πουλήσει περίπου 100 εκατομμύρια δίσκους παγκοσμίως.

Τον Αύγουστο έφυγε από τη ζωή άλλο ένα ιδρυτικό μέλος του συγκροτήματος, ο Μπράιαν Τράβερς. Ο σαξοφωνίστας και τραγουδοποιός πέθανε στα 62 του χρόνια.

Με πληροφορίες από Guardian