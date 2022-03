Τζέιμι Λι Κέρτις: «Από τα 11 ρουφάω την κοιλιά μου - Στη νέα ταινία δεν ήθελα να κρύψω τίποτα»

Η Τζέιμι Λι Κέρτις νιώθει ο εαυτός της, είτε ιδιωτικά, είτε στη μεγάλη οθόνη.

Η 63χρονη ηθοποιός πρωταγωνιστεί στη νέα ταινία «Everything Everywhere All at Once» που βγαίνει στους κινηματογράφους στις 8 Απριλίου.



Σε μια ανάρτησή της στο Instagram, μοιράστηκε με τους followers της μια φωτογραφία της από την ταινία και τα αισθήματά της για τον εαυτό της. Όπως είπε, ήθελε να φαίνεται αληθινή στο ρόλο.



«Είπα στον (δημοσιογράφο) Κλαρκ Κόλινς του @entertainmentweekly πως.... Στον κόσμο υπάρχει μια βιομηχανία -βιομηχανία δισεκατομμυρίων και τρισεκατομμυρίων δολαρίων- για να κρύβουμε πράγματα» έγραψε η ίδια, συνεχίζοντας: «Κονσίλερς. Κορσέδες. Fillers. Διαδικασίες. Ρούχα. Αξεσουάρ. Προϊόντα μαλλιών. Οτιδήποτε κρύβει την πραγματικότα τού ποιοι είμαστε».



«Και η οδηγία μου σε όλους ήταν: Δε θέλω να κρύψω τίποτα» εξηγεί η Κέρτις.

Η ίδια προσθέτει πως ρουφάει το στομάχι της από τα 11 της «σε μια εποχή που άρχιζες να έχεις συνείδηση των αγοριών και των σωμάτων και που τα τζιν ήταν σούπερ στενά».

«Συγκεκριμένα αποφάσισα να αφήσω ελεύθερο κάθε μυ που χρησιμοποιούσα για να σφίγγω και να κρύβω την πραγματικότητα. Αυτός ήταν ο στόχος μου» είπε, παραδεχόμενη πως «ποτέ δεν ένιωσα πιο ελεύθερη δημιουργικά και σωματικά».



Με πληροφορίες από People