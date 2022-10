Εξαγορά Twitter: Απώλειες τουλάχιστον 500 εκατ. $ για τις τράπεζες εάν χρηματοδοτήσουν τον Έλον Μασκ

Όταν οι τράπεζες με επικεφαλής τη Morgan Stanley συμφώνησαν τον Απρίλιο να βοηθήσουν στη χρηματοδότηση της εξαγοράς του Twitter από τον Έλον Μασκ, ήταν πρόθυμες να βοηθήσουν έναν σημαντικό πελάτη, τον πλουσιότερο άνθρωπο στον κόσμο.

Τώρα ούτε ο Μασκ ούτε οι τράπεζες έχουν έναν προφανή τρόπο να ξεφύγουν από αυτή την εξαγορά.

Οι δανειστές που περιλαμβάνουν επίσης την Bank of America Corp., την Barclays Plc και τη Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. δεσμεύτηκαν να παράσχουν χρηματοδότηση χρέους 13 δισεκατομμυρίων δολαρίων για τη συμφωνία.

Οι απώλειές τους θα έφταναν τα 500 εκατομμύρια δολάρια ή περισσότερα εάν το χρέος πωλούνταν τώρα, σύμφωνα με τους υπολογισμούς του Bloomberg.

Συμφώνησαν να χρηματοδοτήσουν την αγορά είτε μπορούσαν είτε δεν μπορούσαν να μεταφέρουν το χρέος σε εξωτερικούς επενδυτές, σύμφωνα με δημόσια έγγραφα και δικηγόρους που τους εξέτασαν.

Οι αποδόσεις των ομολόγων και των δανείων έχουν αυξηθεί από τον Απρίλιο, πράγμα που σημαίνει ότι οι τράπεζες θα χάσουν χρήματα από τη συμφωνία να παρέχουν χρηματοδότηση με χαμηλότερες αποδόσεις από αυτές που δέχεται τώρα η αγορά.

Οποιαδήποτε ζημιά υφίστανται οι τράπεζες από αυτή τη συμφωνία έρχεται καθώς οι δανειστές έχουν ήδη υποστεί δισεκατομμύρια δολάρια ζημιών φέτος, αφού οι κεντρικές τράπεζες σε όλο τον κόσμο άρχισαν να αυξάνουν τα επιτόκια για να δαμάσουν τον πληθωρισμό.

Περίπου 400 εκατομμύρια δολάρια από τα 500 εκατομμύρια δολάρια σε ζημίες που εκτιμάται ότι έχουν οι τράπεζες από το χρέος του Twitter αφορούν ομόλογα, υψηλού επιτοκίου και εξαιρούν τις προμήθειες που θα κέρδιζαν οι τράπεζες στη συναλλαγή.

«Πιστεύω ότι αυτές οι τράπεζες θα ήθελαν να βγουν από αυτή την ιστορία, νομίζω ότι η συμφωνία έχει λιγότερο νόημα για αυτές τώρα και ότι το χρέος θα είναι πιο δύσκολο να διανεμηθεί στους επενδυτές», δήλωσε ο συνεργάτης του δικηγορικού γραφείου Moses Singler, Howard Fischer.

Σε μια αιφνιδιαστική ανατροπή την περασμένη εβδομάδα, ο Μασκ εγκατέλειψε την τρίμηνη προσπάθειά του να τερματίσει τη συμφωνία με το Twitter ενόψει της δικαστικής διαμάχης σε δικαστήριο του Ντέλαγουεαρ. Σύμφωνα ωστόσο με ορισμένες εκτιμήσεις, το 20% των χρηστών του Twitter είναι ψεύτικοι λογαριασμοί, γεγονός που είχε οδηγήσει τον Μασκ στην απόφαση να θέλει να αποσυρθεί από την συμφωνία.

Ο Μασκ ακύρωσε επίσης τις διαπραγματεύσεις για να μειώσει 10 δισεκατομμύρια δολάρια από τη συμφωνημένη τιμή των 44 δισεκατομμυρίων δολαρίων και είπε ότι θα αποδεχόταν τους αρχικούς όρους της συμφωνίας .

Είπε στους Financial Times το Σάββατο ότι το ενδιαφέρον του για την εταιρεία δεν ήταν ποτέ κατά κύριο λόγο οικονομικό.

«Δεν κάνω το Twitter για τα χρήματα. Δεν είναι ότι προσπαθώ να αγοράσω κάποιο γιοτ και δεν μπορώ να το αντέξω οικονομικά. Δεν έχω κανένα σκάφος. Αλλά νομίζω ότι είναι σημαντικό οι άνθρωποι να έχουν ένα μέγιστο αξιόπιστο και περιεκτικό μέσο ανταλλαγής ιδεών και ότι πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο αξιόπιστο και διαφανές».

Την Πέμπτη, η δικαστής που προεδρεύει της υπόθεσης, Kathaleen McCormick, δέχθηκε το αίτημα του Μασκ να καθυστερήσει η δίκη που είχε προγραμματιστεί για τις 17 Οκτωβρίου. Ο δικηγόρος του Μασκ είπε ότι θα μπορούσαν να ολοκληρώσουν τη συμφωνία μέχρι τις 28 Οκτωβρίου «εν αναμονή της παραλαβής των εσόδων από τη χρηματοδότηση του χρέους».

Ωστόσο, ορισμένοι προειδοποιούν ότι υπάρχουν λίγοι τρόποι για να ξεφύγουν οι τράπεζες από την παροχή χρηματοδότησης, τόσο για νομικούς όσο και για λόγους φήμης, ακόμη κι αν αυτό σημαίνει να καταγράψουν σημαντικές ζημίες.

«Γενικά θα ήταν δύσκολο να προχωρήσουν οι συμφωνίες εάν εξαρτώνταν από τραπεζική χρηματοδότηση» είπε ο Howard Fischer.

Αλλά εάν η συμφωνία δεν κλείσει αργότερα αυτό το μήνα, η McCormick έχει πει ότι θα ορίσει νέα δικάσιμο για τον Νοέμβριο.

Με πληροφορίες του Guardian/Bloomberg