Τι αναφέρει η μήνυση της Μπλέικ Λάιβλι κατά του σκηνοθέτη της ταινίας It Ends With Us, Τζάστιν Μπαλντόνι

Η ηθοποιός Μπλέικ Λάιβλι προχώρησε σε σοβαρές κατηγορίες κατά του σκηνοθέτη και πρώην συμπρωταγωνιστή της στην ταινία It Ends with Us, Τζάστιν Μπαλντόνι, καταθέτοντας νομική καταγγελία στην Καλιφόρνια για σεξουαλική παρενόχληση. Παράλληλα, ισχυρίζεται ότι υπήρξε οργανωμένη προσπάθεια δυσφήμησης εις βάρος της.

Σύμφωνα με την καταγγελία, οι συνθήκες κατά τη διάρκεια της παραγωγής της ταινίας, που έκανε πρεμιέρα τον Αύγουστο, ήταν τόσο τεταμένες, ώστε πραγματοποιήθηκε συνάντηση , στην οποία συμμετείχε και ο σύζυγός της, Ράιν Ρέινολντς.

Κατά τη συνάντηση, η Λάιβλι και ο Ρέινολντς απαίτησαν:

Να σταματήσει η προβολή γυμνών βίντεο ή εικόνων γυναικών στη Λάιβλι.

Να μη γίνεται αναφορά στην προηγούμενη «εξάρτηση από την πορνογραφία» του Μπαλντόνι.

Να μην συζητούνται σεξουαλικές κατακτήσεις μπροστά στη Λάιβλι.

Να μη γίνονται ερωτήσεις για το βάρος της ή αναφορές στον αποθανόντα πατέρα της.

Η καταγγελία επίσης αναφέρει ότι η Lively ζήτησε να μην προστεθούν επιπλέον ερωτικές σκηνές πέρα από αυτές που είχε εγκρίνει κατά την υπογραφή του συμβολαίου της.

Η Λάιβλι ισχυρίζεται ότι, παρά την έγκριση των αιτημάτων της από το στούντιο, ο Μπαλντόνι και η εταιρεία παραγωγής Wayfarer Studios ξεκίνησαν μια εκστρατεία «κοινωνικής χειραγώγησης» για να καταστρέψουν τη φήμη της. Η καταγγελία περιλαμβάνει μηνύματα από τον εκπρόσωπο του Μπαλντόνι που φέρεται να αναφέρουν: «Θέλουμε να νιώσουμε ότι [η Λάιβλι] μπορεί να θαφτεί».

Επιπλέον, κατηγορεί τον Μπαλντόνι ότι εγκατέλειψε το αρχικό σχέδιο προώθησης της ταινίας και χρησιμοποίησε περιεχόμενο που σχετίζεται με την επιβίωση από ενδοοικογενειακή βία για να προστατεύσει τη δημόσια εικόνα του.

Σε δήλωσή της στη New York Times, η Lively ανέφερε: «Ελπίζω η νομική μου δράση να αποκαλύψει τις σκοτεινές τακτικές αντιποίνων που χρησιμοποιούνται για να βλάψουν άτομα που μιλούν για παραβιάσεις και να προστατεύσει άλλους που μπορεί να βρεθούν στο στόχαστρο».

Από την πλευρά του, ο Baldoni απέρριψε τις κατηγορίες, χαρακτηρίζοντάς τες «σοβαρές και εντελώς ψευδείς». Ο δικηγόρος του, Bryan Freedman, δήλωσε: «Η δράση της Lively είναι μια ακόμη απεγνωσμένη προσπάθεια να διορθώσει τη φήμη της, η οποία αμαυρώθηκε από τις ίδιες της τις δηλώσεις και ενέργειες».

Η παραγωγή της ταινίας, που βασίζεται στο ομώνυμο μυθιστόρημα της Colleen Hoover, ξεκίνησε με προβλήματα, καθώς παρατηρήθηκε η απουσία του Baldoni από τις δημόσιες εμφανίσεις προώθησης. Αναφορές έκαναν λόγο για διαμάχες μεταξύ των δημιουργών, ενώ φημολογείται ότι η Lively, ως παραγωγός, κάλεσε τον Reynolds για να αναλάβει μέρος της δημιουργικής διεύθυνσης.

Η υπόθεση, που εξελίσσεται, θέτει επί τάπητος ζητήματα εργασιακής ηθικής, έμφυλης ισότητας και διαχείρισης κρίσεων στο Χόλιγουντ.

Με πληροφορίες από Guardian