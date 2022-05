Θετικός στον κορωνοϊό ο Μπιλ Γκέιτς- Το ανακοίνωσε μέσω Twitter

Ο Μπιλ Γκέιτς ανακοίνωσε μέσω Twitter ότι διαγνώστηκε θετικός στον κορωνοϊό.

Ο 66χρονος δισεκατομμυριούχος έγραψε στην ανάρτησή του ότι έχει ήπια συμπτώματα και ακολουθώντας τις οδηγίες των ειδικών θα μείνει σε απομόνωση μέχρι να είναι ξανά υγιής.

«Είμαι τυχερός που έχω εμβολιαστεί, έχω κάνει ενισχυτική δόση και έχω πρόσβαση σε τεστ και σπουδαία ιατρική φροντίδα», έγραψε ακόμη ο Γκέιτς. Σε επόμενη ανάρτηση υπογράμμισε ότι το ίδρυμά του θα συνεχίσει να συνεργάζεται με εταίρους και «να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να διασφαλίσουμε ότι κανένας από εμάς δεν θα χρειαστεί να αντιμετωπίσει ξανά μια πανδημία».

Το Bill & Melinda Gates Foundation έχει δωρίσει εκατομμύρια για τη χρηματοδότηση τεστ και θεραπειών για τον κορωνοϊό, όπως και για τη διανομή των εμβολίων. Την προηγούμενη εβδομάδα εκδόθηκε το βιβλίο του συνιδρυτή της Microsoft, με τίτλο «How to Prevent the Next Pandemic», στο οποίο εξηγεί πώς οι χώρες θα μπορούσαν με συντονισμένες προσπάθειες να αποτρέψουν πανδημίες.

Σε πρόσφατη συνέντευξή του ο Μπιλ Γκέιτς υπογράμμισε ότι η πανδημία απέχει πολύ από το τέλος της και προειδοποίησε ότι θα μπορούσε να υπάρξει μια ακόμη πιο μεταδοτική και θανατηφόρα μετάλλαξη του κορωνοϊού.

«Δεν έχουμε δει ούτε το χειρότερο. Αν και δεν θέλω να είμαι η φωνή της καταστροφής, ο κίνδυνος να εμφανιστεί μια πιο επιθετική μετάλλαξη είναι πολύ πάνω από το 5%», δήλωσε στους Financial Times ο δισεκατομμυριούχος.

«Διατρέχουμε ακόμα τον κίνδυνο αυτή η πανδημία να δημιουργήσει μια παραλλαγή που θα ήταν ακόμη πιο μεταδοτική και ακόμη πιο θανατηφόρα», τόνισε και πρόσθεσε ότι απαιτούνται επειγόντως εμβόλια μεγαλύτερης διάρκειας που θα αποτρέπουν τη μόλυνση.