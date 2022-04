Θετικοί στον κορωνοϊό η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ και ο Μάθιου Μπρόντερικ

Η παραγωγή του Plaza Suite, του έργου του Μπρόντγουεϊ, που πρωταγωνιστούν η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ και ο σύζυγός της Μάθιου Μπρόντερικ ακυρώθηκε καθώς και οι δύο βρέθηκαν θετικοί στον κορωνοϊό.

Οι παραγωγοί της παράστασης του έργου του Νιλ Σάιμον ανακοίνωσαν την είδηση με ανάρτηση στον λογαριασμό τους στο Twitter χθες.

«Σήμερα (Πέμπτη) η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ βρέθηκε θετική στον κορωνοϊό σε δεύτερο τεστ που επιβεβαίωσε την διάγνωση», αναφέρει η ανάρτηση.

«Μαζί, ο Μάθιου Μπρόντερικ και η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ βρέθηκαν θετικοί στον κορωνοϊό και ακυρώνεται η (σημερινή) παράσταση του Plaza Suite. Η παραγωγή ζητά συγγνώμη για την όποια αναστάτωση στο κοινό. Ευχόμαστε στον Μάθιου και τη Σάρα Τζέσικα ταχεία ανάρρωση».

Ο συμπρωταγωνιστής και σύντροφος της Σάρα Τζέσικα Πάρκερ, ο Μάθιου Μπρόντερικ διαγνώστηκε θετικός την Τρίτη και μπήκε σε καραντίνα για να αναρρώσει. Στην παράσταση τον αντικατέστησε ο Μάικλ ΜακΓκαρθ.

Το έργο σε σκηνοθεσία του Μπέντζαμιν Χίκεϊ έκανε πρεμιέρα στις 28 Μαρτίου στο Θέατρο Hudson. Οι προγραμματισμένες παραστάσεις θα διαρκέσουν μέχρι τις 26 Ιουνίου.

Είναι η πρώτη φορά που η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ και ο Μάθιου Μπρόντερικ μοιράζονται τη θεατρική σκηνή από το 1996, όταν είχαν εμφανιστεί στο How to Succeed in Business Without Really Trying.

Με πληροφορίες του Hollywood Reporter