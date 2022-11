Ταραντίνο: Αυτή είναι η καλύτερη ταινία μου

Ο διάσημος σκηνοθέτης Κουέντιν Ταραντίνο αποκάλυψε ποια από τις ταινίες του θεωρεί την καλύτερη. Σύμφωνα με το Variety, ο γνωστός σκηνοθέτης χαρακτήρισε το «Once Upon a Time in Hollywood» την καλύτερη ταινία του, λέγοντας ότι η τρέχουσα κινηματογραφική εποχή είναι η χειρότερη στην ιστορία.

Ο σκηνοθέτης κλήθηκε να διαλέξει την καλύτερή του από τον Howard Stern κατά τη διάρκεια παρουσίας στην εκπομπή του ραδιοφωνικού παρουσιαστή στο SiriusXM. Το «Hollywood» είναι η πιο πρόσφατη σκηνοθετική δουλειά του Ταραντίνο. Στην ταινία που κυκλοφόρησε το 2019, πρωταγωνιστούν ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο και ο Μπραντ Πιτ ως ηθοποιοί που παλεύουν να βρουν τη θέση τους στο μεταβαλλόμενο Χόλιγουντ του 1969. Η Μάργκοτ Ρόμπι πρωταγωνίστησε επίσης ως Σάρον Τέιτ.

«Για χρόνια οι άνθρωποι με ρωτούσαν τέτοια πράγματα», δήλωσε ο Ταραντίνο σχετικά με το ότι του ζητούσαν να διαλέξει την καλύτερη ταινία του. «Και έλεγα κάτι σαν: 'Ω, είναι όλες παιδιά μου'». Πραγματικά πιστεύω ότι το «Once Upon a Time in Hollywood» είναι η καλύτερη ταινία μου».

Το «Hollywood» συγκέντρωσε 374 εκατομμύρια δολάρια στο παγκόσμιο box office, ένα εντυπωσιακό τελικό αποτέλεσμα. Στα Όσκαρ του 2020, η ταινία συγκέντρωσε 10 υποψηφιότητες, μεταξύ των οποίων καλύτερης σκηνοθεσίας και καλύτερης ταινίας, και έδωσε στον Pitt το Όσκαρ β' ανδρικού ρόλου. Το γεγονός ότι ο Ταραντίνο θεωρεί το «Hollywood» ως την καλύτερη ταινία του είναι ακόμη πιο αξιοσημείωτο αν σκεφτεί κανείς ότι θεωρεί τη σύγχρονη κινηματογραφική εποχή ισόβαθμη με τη δεκαετία του 1980 και τη δεκαετία του 1950 ως «τη χειρότερη στην ιστορία του Χόλιγουντ».

«Παρόλο που η δεκαετία του '80 ήταν η εποχή που ίσως είδα περισσότερες ταινίες στη ζωή μου από ποτέ - τουλάχιστον όσον αφορά την έξοδο στον κινηματογράφο - αισθάνομαι ότι ο κινηματογράφος της δεκαετίας του '80 είναι, μαζί με τη δεκαετία του '50, η χειρότερη εποχή στην ιστορία του Χόλιγουντ», δήλωσε πρόσφατα ο Ταραντίνο στο «The Video Archives Podcast» . «Ταιριάζει μόνο με το τώρα, ταιριάζει μόνο με τη σημερινή εποχή!»

Ο Ταραντίνο σημείωσε πάντως ότι «οι ταινίες που δεν συμμορφώνονται» είναι «αυτές που ξεχωρίζουν από το πλήθος» στην τρέχουσα εποχή. Ο σκηνοθέτης έχει εδώ και καιρό μιλήσει κατά της σημερινής κυριαρχίας των ταινιών υπερηρώων της Marvel και της DC.

Ποια ταινία θεωρεί την πιο παρεξηγημένη

Αν ο Ταραντίνο θεωρεί το «Once Upon a Time in Hollywood» την καλύτερη ταινία του, τότε το «Grindhouse» είναι αυτό που θεωρεί την πιο παρεξηγημένη του. Η διπλή ταινία του 2007 περιλάμβανε κομμάτια που είχαν σκηνοθετήσει ο Ταραντίνο («Death Proof») και ο Ρόμπερτ Ροντρίγκεζ («Planet Terror’), οι οποίες συνοδεύονταν από εικονικά τρέιλερ που είχαν δημιουργήσει φίλοι σκηνοθέτες όπως ο Eli Roth, ο Rob Zombie και ο Edgar Wright. Το «Grindhouse» ήταν μια περιβόητη «βόμβα» στις ΗΠΑ με μόλις 25 εκατομμύρια δολάρια εισπράξεις.

To μέλλον των αιθουσών

Ο δημιουργός του "Once Upon a Time in Hollywood" μίλησε για την κατάσταση του κινηματογράφου κατά τη διάρκεια της περιοδείας του στη Νέα Υόρκη για την ανθολογία δοκιμίων "Cinema Speculation". Κατά τη διάρκεια μιας συζήτησης με τον συντονιστή Elvis Mitchell στο The Town Hall, ο Tarantino εκτίμησε ότι τα επόμενα τέσσερα χρόνια είναι κομβικά για την επιβίωση των κινηματογραφικών αιθουσών, εικάζοντας ότι ενώ οι μπουτίκ κινηματογράφοι θα "ευδοκιμήσουν", οι μεγαλύτερες αλυσίδες θα παραπαίουν. Ο Ταραντίνο, σημειωτέον, είναι ιδιοκτήτης του ιστορικού New Beverly στο Λος Άντζελες.