Συνελήφθη καταζητούμενος «εγκέφαλος» δικτύου διακίνησης κοκαΐνης - Συνδέεται και με δύο κλεμμένους Βαν Γκογκ

Ένας από τους πλέον καταζητούμενους άνδρες της Ιταλίας, φερόμενος ως κορυφαίος διακινητής ναρκωτικών και ύποπτος για την αγορά δύο κλεμμένων έργων του Βαν Γκογκ στη μαύρη αγορά, συνελήφθη στο Ντουμπάι.

Ο Raffaele Imperiale, φερόμενος ως βασικό πρόσωπο στο συνδικάτο του οργανωμένου εγκλήματος με έδρα τη Νάπολη, συνελήφθη στις 4 Αυγούστου, ανέφεραν σε κοινή δήλωσή τους η ιταλική κρατική αστυνομία και το τμήμα οικονομικού εγκληματος.

Ο 46χρονος Imperiale κρατείται στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ενώ το ιταλικό υπουργείο Δικαιοσύνης ολοκληρώνει τις διαδικασίες έκδοσης του.

Από τον Ιανουάριο του 2016, ο Imperiale καταζητείται από τις ιταλικές αρχές για διεθνές εμπόριο ναρκωτικών στο πλαίσιο του οργανωμένου εγκλήματος, σύμφωνα με το ιταλικό υπουργείο Εσωτερικών. Θεωρείται ένας από τους πιο επικίνδυνους και πλέον καταζητούμενους φυγάδες της Ιταλίας.

«Ήταν σε θέση να δημιουργήσει ένα επιβλητικό δίκτυο διεθνούς διακίνησης ναρκωτικών, ιδίως κοκαΐνης», είπε η αστυνομία. Σύμφωνα με Ιταλούς ερευνητές, ο Imperiale ξεκίνησε ως «διεθνής μεσάζων» στο εμπόριο ναρκωτικών στις αρχές της δεκαετίας του 2000, με ισχυρούς δεσμούς στην Καμόρα.

Παράλληλα, το 2016, δύο έργα του Βαν Γκογκ, που εκλάπησαν το 2002 από ένα μουσείο του Άμστερνταμ, βρέθηκαν κρυμμένα σε μια αγροικία σε ιδιοκτησία του Imperiale στην πόλη της γενέτειράς του στη Νάπολη.

«Ο πλούτος που συσσωρεύτηκε παράνομα του επέτρεψε να αγοράσει στη μαύρη αγορά δύο πίνακες του Βαν Γκογκ ανεκτίμητης αξίας», ανέφερε η αστυνομία. Ο λόγος για το View of the Sea at Scheveningen του 1882 και το Congregation Leaving the Reformed Church in Nuenen, ένα έργο του 1884-1885, που είχε κλαπεί από το Μουσείο Βαν Γκογκ στο Άμστερνταμ.

Η ιταλική αστυνομία βρήκε τους πίνακες τυλιγμένους σε βαμβακερά σεντόνια σε ένα κουτί και κρυμμένους πίσω από έναν τοίχο σε ένα μπάνιο. Τα έργα τέχνης ανακαλύφθηκαν ως μέρος της κατάσχεσης περιουσίας του Imperiale και ενός άλλου διαβόητου βασιλιά των ναρκωτικών της Καμόρα.

Η αστυνομία σημείωσε ότι ο Imperiale νωρίτερα φέτος έδωσε μια συνέντευξη στην καθημερινή εφημερίδα Il Mattino της Νάπολης, στην οποία αρνήθηκε οποιαδήποτε σχέση με την κλοπή των πινάκων και ισχυρίστηκε ότι αγόρασε τα έργα επειδή είναι παθιασμένος λάτρης της τέχνης.

«Τα αγόρασα απευθείας από τον κλέφτη, επειδή η τιμή ήταν ελκυστική. Αλλά πάνω απ' όλα επειδή αγαπώ την τέχνη», ανέφερε ο Imperiale στην εφημερίδα, χωρίς ωστόσο να κρύψει ότι ζούσε στο Ντουμπάι για αρκετά χρόνια.

Σύμφωνα με την ιταλική εφημερίδα La Repubblica, ο Imperiale έφυγε από την Ιταλία για το Άμστερνταμ τη δεκαετία του 1990 και άρχισε να συμμαχεί με Ολλανδούς διακινητές.

Αφού ασχολήθηκε αρχικά με τη διακίνηση ekstasy, στη συνέχεια στράφηκε στο πιο επικερδές εμπόριο κοκαΐνης, μεταφέροντας τόνους ναρκωτικών στην Ολλανδία για την ευρωπαϊκή αγορά με τη βοήθεια διακινητών της Νότιας Αμερικής.

Παράλληλα λειτουργούσε εστιατόρια και επενδυτικές εταιρείες, όπως ανέφερε η εφημερίδα.

Ministero dell interno

Με πληροφορίες του Guardian