Συναγερμός στην Ευρώπη: Αυξάνονται οι μυστηριώδεις επιθέσεις με βελόνες σε κλαμπ και φεστιβάλ - Μια σύλληψη

Γάλλοι εισαγγελείς άσκησαν δίωξη σε 20χρονο στη νότια Γαλλία σε σχέση με μια νέα σειρά μυστηριωδών επιθέσεων με βελόνες που έχουν θέσει σε συναγερμό τις αρχές από την αρχή του χρόνου.

Ο άνδρας συνελήφθη πριν μία εβδομάδα και δύο ημέρες μετά από τις αναφορές περίπου 20 ατόμων για τραυματισμούς με βελόνες κατά τη διάρκεια κινηματογράφησης μιας συναυλίας στην παραλία Ριβιέρα της Τουλόν.

Μια γυναίκα χρειάστηκε να νοσηλευτεί και η αστυνομία επενέβη καθώς υπήρξαν αναφορές για επιθέσεις με μαχαίρι που προκάλεσαν πανικό στο πλήθος.

Ο ύποπτος αναγνωρίστηκε από δύο γυναίκες που, όπως υποστήριξαν, πως παρ'ολίγον να γίνουν θύματά του.

«Στο παρόν στάδιο της έρευνας, ο ύποπτος αρνείται κατηγορηματικά τις κατηγορίες, ωστόσο δεδομένων των μαρτυριών, το γραφείο του Εισαγγελέα θεωρεί πως υπάρχουν επαρκή στοιχεία για να σχηματιστεί δικογραφία και να ασκηθεί δίωξη» ανέφερε ο εισαγγελέας της Τουλόν, Σαμουέλ Φινιέλ.

Οι επιθέσεις στην Τουλόν σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια της λάιβ ηχογράφησης του σόου "The Song of the Year" για το κανάλι TF1. Και δεν είναι οι μόνες.

Εκατοντάδες καταγγελίες

Από την αρχή του 2022 εκατοντάδες ανάλογα περιστατικά (μόνο στη Γαλλία πάνω από 300), με ενέσεις να γίνονται σε διάφορα σημεία του σώματος των θυμάτων χωρίς τη γνώση και τη συναίνεσή τους, έχουν καταγγελθεί από νέους που υπέστησαν τραυματισμούς από βελόνες σε νυχτερινά κέντρα και φεστιβάλ.

Οι βρετανικές αρχές επίσης διερευνούν το φαινόμενο, ενώ η αστυνομία σε Βέλγιο και Ολλανδία εξετάζουν παρόμοια σκόρπια περιστατικά.

Τα περισσότερα θύματα φέρεται να είναι νέες γυναίκες. Ενώ τα συμπτώματα που καταγγέλλουν είναι πανομοιότυπα: ναυτία, ζάλη και οξύς πόνος ενώ αργότερα διαπιστώνουν και ένα τσίμπημα βελόνας στο δέρμα τους.

«Βγήκαμε έξω από το μπαρ για λίγο καθαρό αέρα... έπειτα κατέληξα να χάσω τον έλεγχο του σώματός του, την ικανότητα να περπατώ, να κρατάω το κεφάλι μου, δεν μπορούσα να μιλήσω - κυρίως γιατί έκανα εμετό παντού» εξομολογείται η Έβα Κίλινγκ, 19 χρόνων που δέχτηκε επίθεση με βελόνα από άγνωστο σε μπαρ του Στάφορντ της βόρειας Αγγλίας.

Προσώρας παραμένει ασαφές αν στα θύματα χορηγείται κάποιο ναρκωτικό. Σύμφωνα με γιατρούς, πάντως, οι εξαιρετικά λεπτές βελόνες, «τόσο λεπτές όσο μια τρίχα», είναι εύκολα προσβάσιμες στο διαδίκτυο, όπως ακριβώς και τα παυσίπονα ή τα οπιούχα.

Με πληροφορίες από CBS/Washington Post