Σταρ του TikTok βγάζουν περισσότερα χρήματα από CEO κορυφαίων αμερικανικών εταιρειών

Το TikTok δεν τις έκανε απλά διάσημες. Σταρ της πλατφόρμας εξαργυρώνουν τη φήμη τους με απολαβές πολλών εκατομμυρίων και κάποιες βγάζουν περισσότερα χρήματα από κάποιους CEO κορυφαίων αμερικανικών εταιρειών.

Η Τσάρλι Ντ’Αμέλιο- που το 2019 άρχισε να ανεβάζει στο TikTok βίντεο στα οποία χόρευε- πέρυσι έβγαλε 17,5 εκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με το Forbes. Με 133 εκατομμύρια followers στην πλατφόρμα, εξασφαλίζει τα έσοδά της από σειρά ρούχων, προωθώντας προϊόντα μέσω βίντεο στο TikTok και με άλλες διαφημίσεις.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι μέσες απολαβές για CEO σε εταιρείες του δείκτη S&P 500 ήταν 13,4 εκατομμύρια δολάρια το 2020, σύμφωνα με ανάλυση της Wall Street Journal από στοιχεία της MyLogIQ. Τα έσοδα των CEO συνήθως περιλαμβάνουν κέρδη από μετοχές, τον ετήσιο μισθό και μπόνους μεταξύ άλλων.

Τα έσοδα της Ντ’ Αμέλιο ήταν υψηλότερα από εκείνα αρκετών CEO σε εισηγμένες στο χρηματιστήριο εταιρείες, ανάμεσά τους ο Ντάρεν Γουντς της Exxon Mobil (15,6 εκατ. το 2020), ο Κέβιν Τζόνσον της Starbucks (14,7 εκατ.), ο Εντ Μπάστιαν της Delta Airlines (13,1 εκατ.) και ο Κρις Κεμπτζίνσκι της McDonald’s (10,8 εκατ), σύμφωνα με την ανάλυση της εφημερίδας.

Η Ντίξι Ντ’ Αμέλιο έχει περίπου τους μισούς followers στο TikTok από τη μεγαλύτερη αδελφή της, Τσάρλι. Όμως, ήταν η σταρ της πλατφόρμας με τις δεύτερες υψηλότερες απολαβές, σύμφωνα με το Forbes, με 10 εκατομμύρια δολάρια. Ποσό που συναγωνίζεται τις απολαβές του Γκάρι Κέλι, του διευθύνοντα συμβούλου της Southwest Airlines.

«Χτίζουν πραγματικά επιχειρηματικές αυτοκρατορίες», δήλωσε η Μέι Καρβόφσκι, CEO και ιδρύτρια της εταιρείας μάρκετινγκ influencer, Obviously. Πολλοί σταρ του TikTok φτιάχνουν νέες εταιρείες, λανσάρουν brand και διαφοροποιούν τα «κανάλια» του εισοδήματός τους, σημείωσε οι ίδια. «Οι αριθμοί που βλέπουμε τώρα απλά αυξάνονται», συμπλήρωσε.

Σαφώς, κάποιοι CEO κορυφαίων εταιρειών κερδίζουν περισσότερα από τους influencer της δημοφιλούς πλατφόρμας. Ο Ρόμπερτ Κότικ, επικεφαλής του κολοσσού των video game, Activision- Blizzard, έβγαλε σχεδόν 155 εκατομμύρια δολάρια το 2020. Και οι απολαβές του Τιμ Κουκ της Apple πέρυσι άγγιξαν τα 100 εκατομμύρια δολάρια.

Η ραγδαία άνοδος του TikTok έφερε και εκτίναξη των εσόδων των σταρ της εφαρμογής. Οι επτά πιο κερδοφόροι διάσημοι της πλατφόρμας έβγαλαν αθροιστικά 55,5 εκατομμύρια δολάρια πέρυσι, αύξηση της τάξεως του 200% σε σύγκριση με μία χρονιά νωρίτερα, σύμφωνα με το Forbes.

«Οι followers τους έχουν εμμονή», σχολίασε ο Κρίσνα Σουμπραμάνιαν, CEO και συνιδρυτής της εταιρείας δεδομένων μέσων κοινωνικής δικτύωσης, Captiv8.

Οι σταρ των social media δίνουν μια γεύση της καθημερινότητάς τους, ενημερώνουν για χωρισμούς, επιτυχίες και αποτυχίες. «Είναι συναισθηματικά αφοσιωμένοι σε εκείνους. Έχουν μεγαλύτερη τάση να κάνουν ή να αγοράζουν πράγματα που τους λένε να αγοράσουν», συμπλήρωσε.

Όσο για την Τσάρλι Ντ’ Αμέλιο, έχει ήδη μεταπηδήσει από το TikTok στην τηλεόραση, καθώς το ριάλιτι της οικογένειάς της στο Hulu- το «The D’Amelio Show»- ανανέωσε για δεύτερη σεζόν. Τον Μάιο οι δύο αδελφές υπέγραψαν συμβόλαιο με την Hollister, της Abercrombie & Fitch, για να λανσάρουν το brand ρούχων Social Tourist. Διαφημίσεις για το brand εμφανίστηκαν στο ριάλιτι και είχαν πάνω από 90 εκατομμύρια θεάσεις, σύμφωνα με την Abercrombie.

Μία άλλη σταρ του TikTok που έχει ήδη επεκταθεί είναι η Άντισον Ρέι. Πέρυσι έβγαλε 8,5 εκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με το Forbes. Οι απολαβές της ήταν λίγο πάνω από εκείνες του Κρεγκ Τζέλινεκ, CEO της Costco Wholesale. Πέρυσι η Ρέι πρωταγωνίστησε στην ταινία «He’s All That» του Netflix, επέκτεινε τη σειρά μακιγιάζ της και εμφανίστηκε σε διαφημίσεις της American Eagle.

Παρότι ακριβοπληρωμένες, αυτές οι σταρ δεν πλησιάζουν καν την Κάιλι Τζένερ, που σύμφωνα με το Forbes ήταν η υψηλότερα αμειβόμενη celebrity του 2020 με 590 εκατομμύρια δολάρια, κυρίως από την πώληση μεριδίου της εταιρείας της, CoverGirl, στην Coty.

Στη λίστα για τους πιο ακριβοπληρωμένους TikTokers το Forbes συμπεριέλαβε μόνο εκείνους που η φήμη τους πηγάζει από την εφαρμογή, αποκλείοντας την Τζένερ που μεγάλωσε μπροστά στις κάμερες για το ριάλιτι «Keeping Up With The Kardashians». Επίσης δεν συμπεριλήφθηκαν ηθοποιοί, μουσικοί και άλλοι διάσημοι που διαθέτουν λογαριασμό στην πλατφόρμα.

Με πληροφορίες από Wall Street Journal