Rivkah Reyes: Ο ρόλος στο School of Rock με οδήγησε σε εθισμό και bullying

Ο/Η Rivkah Reyes, που πρωταγωνίστησε στο «School of Rock», υπέφερε για μια δεκαετία μετά τον ρόλο στη διάσημη ταινία του 2003.

Σε ηλικία 10 ετών υποδύθηκε τον ρόλο της Katie που έπαιζε μπάσο στο συγκρότημα του Dewey Finn, του χαρακτήρα που έπαιξε ο Τζακ Μπλακ.

Αν και είχε φανταστική εμπειρία στα γυρίσματα και απόλαυσε τις φιλίες που έκανε με τους υπόλοιπους ηθοποιούς, λέει πως το bullying που αντιμετώπισε μετά την επιτυχία της ταινίας είχε τεράστιες επιπτώσεις.

Σημειώνοντας ότι πλέον προτιμά την ουδέτερη αντωνυμία «αυτοί» (they) [σ.σ. χρησιμοποιείται στα αγγλικά για non binary άτομα, που επιλέγουν να μην ταυτοποιούνται ούτε ως άνδρες ούτε ως γυναίκες], εξηγεί στη New York Post ότι «ένιωθε υπαρξιακή ανασφάλεια» επειδή πολλοί ενήλικες άντρες τον/τη σεξουαλικοποίησαν – κάνοντας σχόλια «λες και δεν μπορούσαν να περιμένουν μέχρι να γίνω 18».

Οι συμμαθητές στο σχολείο ήταν επίσης σκληροί μετά την κυκλοφορία της ταινίας.

«Ειδικά όταν μετά το τέλος της παραγωγής, όταν πήγα για πρώτη φορά στο σχολείο, ήταν μαζί μου είτε πολύ καλοί είτε πολύ κακοί» λέει. «Δεν υπήρχε ενδιάμεσο. Κυριολεκτικά με ακολουθούσαν σε όλο το σχολείο τραγουδώντας το "School of Rock» προσθέτει.

Όπως εξηγεί, υπέφερε επειδή πίστευε ότι ποτέ δεν τον/τη θεώρησαν ως τίποτε άλλο παρά «το κορίτσι από το «School of Rock» και ένιωσε πίεση να καταφέρει έναν μεγαλύτερο ρόλο. Θυμάται να ελπίζει πως έτσι θα σταματούσε η προσφώνηση «Katie».

Στη συνέντευξη περιγράφει τον εαυτό του/της ως «μανιώδες πρεζόνι» από την ηλικία των 14 μέχρι τα 24, οπότε κλήθηκε να αντιμετωπίσει «πολλούς δαίμονες» και «καθάρισε» τελικά το 2017.

«Για να επαναλάβω τα λόγια της Μπρίτνεϊ Σπίαρς, "έχω μεγαλύτερη δύναμη από ό,τι χθες"» λέει.

Στο παρελθόν έχει μιλήσει ξανά για τα προβλήματα εθισμού. «Έκανα χρήση ναρκωτικών, αλκοόλ, σεξ, φαγητού και αυτοτραυματιζόμουν για να μουδιάσω όλο αυτό τον πόνο. Επέζησα από δεκάδες τοξικές σχέσεις και τρεις απόπειρες αυτοκτονίας» είχε γράψει στο Medium.

Παρά το bullying μετά το «School of Rock», είπε στη New York Post ότι η εμπειρία στα γυρίσματα «δεν είχε παρά μόνο αγάπη και στήριξη», προσθέτοντας ότι ο 51χρονος σήμερα Τζακ Μπλακ επικοινωνούσε συχνά με τους πρωταγωνιστές της ταινίας μετά το τέλος της παραγωγής.

«Όταν κάποιος από το καστ είχε κάποιο νομικό ζήτημα, έπαιρνε και με ρωτούσε αν ήταν καλά και αν μπορώ να του στείλω τηλέφωνα επικοινωνίας» λέει.