Ρικ Άστλεϊ: 1 δισ. προβολές για το «Never Gonna Give You Up» στο YouTube, 34 χρόνια μετά την κυκλοφορία του

Το τραγούδι του Ρικ Άστλεϊ «Never Gonna Give You Up» ξεπέρασε το ένα δισεκατομμύριο προβολές στο YouTube, 34 χρόνια μετά την κυκλοφορία του.

Αυτή την εβδομάδα συμπληρώθηκαν 34 χρόνια από τη στιγμή που κυκλοφόρησε η μεγάλη επιτυχία του Βρετανού τραγουδιστή, το βίντεο του οποίου έχει φτάσει τα.1.002.427.642 views (την ώρα που γράφονται αυτές οι γραμμές) στο YouTube.

Η νέα «καριέρα» του τραγουδιού οφείλεται στο Rickrolling, μια φάρσα στο διαδίκτυο με την οποία ξεγελιούνται άνθρωποι για να πατήσουν το link που οδηγεί στο βίντεο. Μόνο τη φετινή Πρωταπριλιά κέρδισε 2,3 εκατομμύρια views, σύμφωνα με το BBC.

«Απίστευτο, τρελό, εκπληκτικό», σχολίασε ο Ρικ Άστλεϊ στο Twitter και σε βίντεο που δημοσίευσε δηλώνει «πολύ τυχερός».

Το «Never Gonna Give You Up» ήταν το πρώτο single που κυκλοφόρησε στις 27 Ιουλίου 1987 από το άλμπουμ με το οποίο έκανε το ντεμπούτο του ο τραγουδιστής, το «Whenever You Need Somebody». Έγινε τεράστια επιτυχία, ήταν Νο1 στη Βρετανία για πέντε εβδομάδες και ανέβηκε στην κορυφή των τσαρτς σε 25 χώρες, ανάμεσά τους οι ΗΠΑ. Την επόμενη χρονιά βραβεύθηκε ως το καλύτερο βρετανικό single στα Brit Awards.