Το πολυτελές ημερολόγιο της Tiffany & Co για τα Χριστούγεννα -Ένα ντουλάπι με έργο του Basquiat και 24 δώρα

Αναμφισβήτητα τα Χριστούγεννα είναι μία από τις πιο αγαπημένες εποχές του χρόνου.

Ένα από πράγματα που δημιουργεί χαμόγελα είναι τα ημερολόγια που μετρούν αντίστροφα για τα Χριστούγεννα, καθώς η συγκίνηση και η έκπληξη της ανακάλυψης ενός κομματιού σοκολάτας, ενός στολιδιού ή κάποιου μικρού θησαυρού έχει μετατραπεί σε «παράδοση» για πολλούς.

Ειδικα για τη γιορτινή περίοδο, η Tiffany & Co. πέρασε σε ένα άλλο επίπεδο και, σε συνεργασία με τους υπεύθυνους κληρονομίας του έργου του Jean-Michel Basquiat, ο πολυτελής οίκος προσάρμοσε τον πίνακα του 1982 Equals Pi, δημιουργώντας ένα ντουλάπι με 24 θησαυρούς—έναν για κάθε μέρα μέχρι την παραμονή των Χριστουγέννων.

press.tiffany.com /Tiffany & Co. Artwork © The Estate of Jean – Michel Basquiat//Licensed by Artestar, New York