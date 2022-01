«Πόλεμος» της Μπρίτνεϊ Σπίαρς με την αδελφή της -Εκτοξεύουν κατηγορίες μέσω social media

Στα «μαχαίρια» είναι η Μπρίτνεϊ Σπίαρς με την αδελφή της Τζέιμι Λιν, με αφορμή συνέντευξης της δεύτερης για την σχέση τους.

Η τραγουδίστρια κατηγόρησε την μικρότερη αδελφή της ότι χρησιμοποίησε την συνέντευξη για να προωθήσει το νέο της βιβλίο, υποστηρίζοντας ότι«δεν χρειάστηκε ποτέ να δουλέψει για τίποτα» και λέγοντας ότι η οικογένειά της «λατρεύει να με ρίχνει και να με πληγώνει».

Η Τζέιμι Λιν αναφέρει ότι οι δηλώσεις της Μπρίτνεϊ «δεν ήταν απολύτως η αλήθεια» και ότι ήταν «πάντα εδώ» για την εκείνη. Όπως ισχυρίστηκε, έπρεπε να εξηγήσει στα παιδιά της «γιατί η οικογένειά μας συνεχίζει να δέχεται απειλές θανάτου, ως αποτέλεσμα των αόριστων και κατηγορητικών αναρτήσεων της θείας της, ειδικά όταν ξέρουμε ότι μπορούσε να πει την αλήθεια».

Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς έχει επανειλημμένα επικρίνει την οικογένειά της για τον τρόπο που της συμπεριφέρθηκε, όταν τα οικονομικά και ο τρόπος ζωής της ελέγχονταν από τον πατέρα της.

Τι είπε η Λιν;

Η αδερφή της Μπρίτνεϊ Σπίαρς έδωσε συνέντευξη στο Good Morning America του ABC για να προωθήσει τα απομνημονεύματά της Things I Should Have Said. Το βιβλίο φέρεται να περιγράφει την ιστορία της ζωής, συμπεριλαμβανομένου της σχέσης της με την διάσημη σταρ και του ρόλου που έπαιξε όταν ο πατέρας της είχε τον έλεγχο.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, η Τζέιμι Λιν περιέγραψε τον εαυτό της ως «μεγαλύτερο υποστηρικτή της αδερφής» της και είπε ότι «έλαβε μέτρα για να βοηθήσει» να τερματιστεί αυτή η περίοδος ελέγχου. Ωστόσο, σύμφωνα με το ABC, περιγράφει την προηγούμενη συμπεριφορά της Μπρίτνεϊ Σπίαρς στο βιβλίο ως «ακανόνιστη» και «παρανοϊκή».

«Όταν τέθηκε σε εφαρμογή [η κηδεμονία] ήμουν 17 ετών, ήμουν έτοιμη να κάνω ένα μωρό, οπότε δεν καταλάβαινα τι συνέβαινε, ούτε είχα επικεντρωθεί σε αυτό», είπε. Η Τζέιμι Λιν συνέχισε λέγοντας ότι η αδερφή της την είχε πλησιάσει για να τη ρωτήσει αν «θα ήταν εκείνη που θα διασφάλιζε ότι τα αγόρια της θα έπαιρναν αυτό που χρειάζονταν», κάτι που συμφώνησε, ωστόσο, αποφάσισε να μην είναι μέρος αυτού.

Η αντίδραση της Μπρίτνεϊ Σπίαρς

Γράφοντας στο Twitter, η Μπρίτνεϊ Σπίαρς είπε: «Κοίταξα το τηλέφωνό μου και είδα ότι η αδερφή μου έδωσε συνέντευξή για να προωθήσει το βιβλίο της. Τα δύο πράγματα που με ενόχλησαν ήταν που είπε ότι ήταν ότι η συμπεριφορά μου ήταν εκτός ελέγχου. Δεν ήταν ποτέ κοντά μου πριν από 15 χρόνια... οπότε γιατί το συζητάμε, εκτός κι αν θέλει να πουλήσει ένα βιβλίο με δικά μου έξοδα».

Η ποπ σταρ μεταξύ άλλων σημείωσε: «Ξέρω ότι μπορεί να ακούγεται ανόητο για τους περισσότερους, αλλά έγραψα πολλά από τα τραγούδια μου και η αδερφή μου ήταν μωρό. Δεν χρειάστηκε ποτέ να δουλέψει για τίποτα, της έδιναν τα πάντα».

Η Τζέιμι Λιν δεν άφησε αναπάντητα τα λεγόμενα της αδελφή της, λέγοντας στους ακολούθους της στο Instagram: «Ειλικρινά, τα πράγματα που λέγονται δεν είναι απολύτως η αλήθεια».

Όπως εξήγησε το βιβλίο της δεν είναι αποκλειστικά για την Μπρίτνεϊ, αλλά πρόσθεσε: «Δεν μπορώ να μην πω ότι και εγώ γεννήθηκα Σπίαρς και ότι ορισμένες από τις εμπειρίες μου αφορούν την αδερφή μου».

Η Λιν, η οποία πρωταγωνίστησε στις τηλεοπτικές εκπομπές του Nickelodeon All That και Zoey 101 και έχει κυκλοφορήσει δική της μουσική, έκανε λόγο για ένα «ανθυγιεινό χάος που ελέγχει τη ζωή για τόσο καιρό».

«Έχω δουλέψει σκληρά ακόμη και πριν την εφηβεία και έχτισα την καριέρα μου παρότι είμαι απλώς η μικρή αδερφή κάποιου. Δεν υπάρχουν πλευρές, και δεν θέλω το δράμα, αλλά λέω την αλήθεια μου για να γιατρέψω τα τραύματά μου, ώστε να κλείσω αυτό το κεφάλαιο και να προχωρήσω, και μακάρι η αδερφή μου να μπορούσε να κάνει το ίδιο».

Σύμφωνα με την Sun ανέφερε ότι η Μπρίτνεϊ Σπίαρς θα συνομιλήσει με την Όπρα Γουίνφρι μέσα στο επόμενο διάστημα. Αυτό δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί, ωστόσο, η σταρ δήλωσε πρόσφατα στο Twitter την επιθυμία της να μιλήσει στην παρουσιάστρια.



Με πληροφορίες BBC