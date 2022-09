Πόλεμος στην Ουκρανία: Οι Ρώσοι έπληξαν φράγμα στη γενέτειρα του Ζελένσκι- Αντίποινα για την αντεπίθεση

Ρωσικοί πύραυλοι έπληξαν φράγμα κοντά στο Κρίβι Ριχ, τη γενέτειρα του Βολοντίμιρ Ζελένσκι- με συνέπεια να πλημμυρίσουν δρόμοι της πόλης- στον απόηχο της αντεπίθεσης των ουκρανικών δυνάμεων.

Σε βιντεοσκοπημένο διάγγελμά του, τα ξημερώματα της Πέμπτης, ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε ότι «γίνονται τα πάντα για να εξαλειφθούν οι συνέπειες μίας ακόμη μοχθηρής ρωσικής ενέργειας», αναφερόμενος στο πλήγμα στο φράγμα στο Κρίβι Ριχ.

Οι αρχές της πόλης πασχίζουν να περιορίσουν τις ζημιές στο σύστημα ύδρευσης μετά το πλήγμα με οχτώ πυραύλους σε αντλιοστάσιο. Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι πρόκειται για απόπειρα να πλημμυρίσει η πόλη, η μεγαλύτερη στην κεντρική Ουκρανία όπου εκτιμάται ότι πριν από τον πόλεμο ζούσαν 650.000 άνθρωποι.

«Το αντλιοστάσιο καταστράφηκε. Το ποτάμι πέρασε από το φράγμα και πλημμύρισαν οι όχθες του. Κτίρια κατοικιών απέχουν μόλις λίγα μέτρα από το ποτάμι», έγραψε στο Τwitter η Ουκρανή βουλευτής Ίνα Σόβσουν.

Το πλήγμα προκάλεσε «εκτεταμένες πλημμύρες» σε περιοχές της πόλης, καθώς η στάθμη του νερού στο ποτάμι ανέβηκε κατά 2,5 μέτρα, σύμφωνα με το Institute for the Study of War. Στόχος της ρωσικής επίθεσης πιθανότατα ήταν η καταστροφή ουκρανικών πλωτών γεφυρών, που βρίσκονται πιο κάτω στο ποτάμι, σε μια προσπάθεια να ανακοπεί η αντεπίθεση στη Χερσώνα, ανέφερε ακόμη.

«Οι επιθέσεις σας με πυραύλους σήμερα, ρωσικούς πυραύλους που στόχευσαν το Κρίβι Ριχ, το φράγμα, που δεν έχουν καμία στρατιωτική αξία, πλήττοντας στην πραγματικότητα εκατοντάδες χιλιάδες αμάχους, είναι ένας ακόμη λόγους που η Ρωσία θα χάσει… είστε ανήμποροι που κάνετε έναν πόλεμο ενάντια σε αμάχους, καθάρματα που έχοντας εγκαταλείψει το πεδίο της μάχης προσπαθούν να προκαλέσουν κακό από μακριά», ανέφερε στο διάγγελμά του ο Ζελένσκι, μιλώντας στα ρωσικά.

Το νέο μήνυμα του Ζελένσκι αναρτήθηκε λίγο αφότου είχε γίνει γνωστή η είδηση πως ο Ουκρανός πρόεδρος ενεπλάκη σε τροχαίο ατύχημα στο Κίεβο. Δεν τραυματίστηκε σοβαρά, δήλωσε ο εκπρόσωπός του, Σερχέι Νικιφόροφ.

Το αυτοκίνητο του Ζελένσκι συγκρούστηκε με ΙΧ στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας, το βράδυ της Τετάρτης. «Ο πρόεδρος εξετάστηκε από γιατρό, δεν διαπιστώθηκε σοβαρός τραυματισμός», ανέφερε σε ανάρτηση στο Facebook και σημείωσε ότι θα γίνει έρευνα για το ατύχημα. Οι γιατροί που συνόδευαν τον Ζελένσκι παρείχαν βοήθεια στον άλλο οδηγό και τον έβαλαν σε ασθενοφόρο, ανέφερε ακόμη ο Νικιφόροφ.

Ο Ζελένσκι επέστρεφε στο Κίεβο έπειτα από ταξίδι στην περιοχή του Χαρκόβου. Επισκέφθηκε την πόλη Ιζίουμ, την οποία ανακατέλαβαν οι ουκρανικές δυνάμεις. Στο διάγγελμά του, αναφέρθηκε στην καταστροφή που αντίκρισαν οι Ουκρανοί στρατιώτες στην περιοχή. Έκανε λόγο για αποδείξεις βασανιστηρίων και άλλες κακοποιήσεις.

Σχεδόν όλη η περιοχή του Χαρκόβου έχει απελευθερωθεί πλέον, σε μια «άνευ προηγουμένου κίνηση των πολεμιστών μας», είπε ο Ζελένσκι. «Οι Ουκρανοί μία ακόμη φορά κατάφεραν να πετύχουν αυτό που πολλοί θεωρούσαν αδύνατο», συμπλήρωσε και πρόσθεσε ότι έχουν ανακαταληφθεί σχεδόν 400 οικισμοί. «Οι 150.000 Ουκρανοί που παρέμειναν σε αυτή την περιοχή νιώθουν ξανά πώς είναι η ασφαλής, φυσιολογική ζωή», τόνισε.

Η Ουκρανία συνεχίζει να εδραιώνει το έλεγχο της περιοχής του Χαρκόβου που απελευθερώθηκε, αναφέρει το βρετανικό υπουργείο Άμυνας στη νεότερη ενημέρωση για τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Κάποιες ρωσικές δυνάμεις φαίνεται να διέφυγαν ενώ προήλαυναν οι Ουκρανοί σε «προφανή πανικό», αφήνοντας πίσω τους βασικό εξοπλισμό, ανέφερε ακόμη το βρετανικό υπουργείο Άμυνας.

«Ο τρόπος που αποσύρθηκαν οι ρωσικές δυνάμεις την τελευταία εβδομάδα διαφέρει. Κάποιες μονάδες υποχώρησαν με σχετική τάξη και υπό έλεγχο, ενώ άλλες διέφυγαν με προφανή πανικό», ανέφερε το βρετανικό υπουργείο, σημειώνοντας ότι οι Ρώσοι άφησαν πίσω τους εξοπλισμό υψηλής αξίας, κάτι που «αναδεικνύει την αποδιοργανωμένη υποχώρηση κάποιων ρωσικών μονάδων».

Στο μεταξύ, τόσο ο Βλαντιμίρ Πούτιν όσο και ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στρέφονται σε σημαντικούς συμμάχους τους σήμερα. Στο Ουζμπεκιστάν, ο Ρώσος πρόεδρος ελπίζει να σπάσει τη διεθνή απομόνωσή του και να εδραιώσει περαιτέρω τους δεσμούς του με τον Κινέζο ομόλογό του, Σι Τζινπίνγκ. Στη συνάντησή τους αναμένεται να συζητηθεί και ο πόλεμος στην Ουκρανία, ανακοίνωσε το Κρεμλίνο.

Στο Κίεβο σήμερα βρίσκεται ξανά η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, για τρίτη φορά από την έναρξη του πολέμου. Φτάνοντας, η πρόεδρος της Κομισιόν έγραψε στο Τwitter ότι θα συζητούσε με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι και τον πρωθυπουργό Ντένις Σμίχαλ «πώς θα συνεχίσουν να έρχονται πιο κοντά οι οικονομίες και οι λαοί μας, ενώ η Ουκρανία προχωρά προς την ένταξη» στην ΕΕ.

Με πληροφορίες από Guardian, AP