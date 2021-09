Ρουμάνοι ποδοσφαιριστές βγήκαν στο γήπεδο με αδέσποτους σκύλους στην αγκαλιά: «Υιοθετήστε τα»

Μια συγκινητική καμπάνια ξεκίνησαν ποδοσφαιριστές στη Ρουμανία, που αποφάσισαν να προωθήσουν την υιοθεσία σκύλων από καταφύγια.

Σε μια προσπάθεια να κινητοποιήσει τον κόσμο να υιοθετήσει εγκαταλειμμένους σκύλους, η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Ρουμανίας συνεργάστηκε με τοπικά καταφύγια ώστε σε κάθε αγώνα της φετινής σεζόν, οι παίκτες να μπαίνουν στο γήπεδο με αδέσποτα τετράποδα στην αγκαλιά τους.

Στόχος της πρωτοβουλίας «Fill the void in your life» [Γέμισε το κενό στη ζωή σου] είναι να καταφέρει ανθρώπους που βρίσκονται στο στάδιο ή παρακολουθούν το ματς από το σπίτι να δώσουν στους σκύλους αγάπη, φροντίδα και κυρίως μια νέα στέγη.

Οι σκύλοι έχουν ταμπελάκια με το όνομά τους, καθώς επίσης ένα διαφορετικό φουλάρι και λουρί ο καθένας, προκείμενο να μπορεί κάποιος τηλεθεατής να αναγνωρίζει εύκολα εκείνον που θέλει, όταν επικοινωνεί για μια πιθανή υιοθεσία.

Το περασμένο σαββατοκύριακο, οι παίκτες της Dinamo Bucharest, βγήκαν στο γήπεδο με τους σκύλους στην αγκαλιά τους.

Με πληροφορίες από Guardian