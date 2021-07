Το πιο χαρούμενο τραγούδι: Playlist που «φτιάχνει» τη διάθεση από δημοσιογράφους του Guardian

Για τους περισσότερους υπάρχει ένα τραγούδι που τους φτιάχνει τη διάθεση κάθε φορά που το ακούνε. Όσοι άνθρωποι δεν το έχουν βρει ακόμη αυτό, μπορούν να αντλήσουν έμπνευση από τη λίστα του Guardian.

Με αφορμή τα νέα lockdown στην Αυστραλία, εξαιτίας της εξάπλωσης της μετάλλαξης Δέλτα του κορωνοϊού, οι δημοσιογράφοι της αυστραλιανής έκδοσης του Guardian αποφάσισαν να δημιουργήσουν μία playlist με τα τραγούδια που τους φτιάχνουν τη διάθεση, για να βοηθήσουν τους αναγνώστες να αντέξουν αυτά που βιώνουν την τρέχουσα περίοδο.

Το αποτέλεσμα ήταν μία «τρελή» λίστα, όπως τη χαρακτηρίζουν οι ίδιοι. Τα 20 τραγούδια που επέλεξαν- από διάφορες εποχές- τους κάνουν να νιώθουν καλύτερα λόγω του ρυθμού, χάρη στους στίχους ή επειδή τους φέρνουν χαρούμενες αναμνήσεις.

Αυτή είναι η playlist που «φτιάχνει» τη διάθεση που ετοίμασαν οι δημοσιογράφοι του Guardian Aυστραλίας:



Good as Hell- Lizzo

September- Earth, Wind & Fire



Hazey Jane II- Nick Drake

Build Me Up Buttercup- The Foundations

You Sound Like Louis Burdett- Τhe Whitlams

Tightrope- Janelle Monáe

Rill Rill- Sleigh Bells



Bulletproof- La Roux

Pass This On- The Knife



Let Go- Frou Frou

Game of Pricks- Guided by Voices

Love Generation- Bob Sinclar



Beautiful- Carole King



Xanadu- Olivia Newton-John & Electric Light Orchestra



Do You Love Me- The Contours



Trouble Man- Marvin Gaye



A Tazza ‘e Caffè- Roberto Murolo

Say Yes to Life- Gang of Youths



A Heat Rash in the Shape of the Show Me State- Los Campesinos!

Defying Gravity- Wicked OST