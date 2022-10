Πίνακας του Χόκνεϊ με την ανατολή του ήλιου στη Μεσόγειο πωλήθηκε για 24 εκατ. ευρώ

Ένας πίνακας του Ντέιβιντ Χόκνεϊ με τον ήλιο να ανατέλλει πάνω από τη Μεσόγειο πωλήθηκε σε δημοπρασία για το αστρονομικό ποσό των 24 εκατομμυρίων ευρώ, από τον οίκο Christie's.

Ο πίνακας «Early Morning, Sainte-Maxime», που ολοκλήρωσε ο Βρετανός καλλιτέχνης το 1969, ανήκε σε ιδιώτη για περισσότερα από 30 χρόνια.

Αν και το έργο τέχνης πουλήθηκε ομολογουμένως πολύ ακριβά, δεν αποτελεί το «ακριβότερο» έργο του Χόκνεϊ. Το «Portrait of an Artist (Pool with Two Figures)» πωλήθηκε για 81 εκατομμύρια ευρώ το 2018, καθιστώντας τον Ντέιβιντ Χόκνεϊ ως τον πιο ακριβοπληρωμένο εν ζωή καλλιτέχνη.

Ο 85χρονος πλέον ζωγράφος δημιούργησε το «Early Morning, Sainte-Maxime» εμπνευσμένος από μια φωτογραφία που τράβηξε ενώ έμενε στο σπίτι του σκηνοθέτη, Τόνι Ρίτσαρντσον. Το λιμάνι του Sainte-Maxime ήταν κοντά στο Saint-Tropez, όπου βρισκόταν και το σπίτι του σκηνοθέτη.

Ο Χόκνεϊ και ο τότε σύντροφός του, Πίτερ Σλέσινγκερ βρέθηκαν φιλοξενούμενοι στο εν λόγω σπίτι, απολαμβάνοντας τη θέα δίπλα στην πισίνα ενώ τα βράδια διοργανώνονταν πάρτι με τη συμμετοχή καλλιτεχνών και συγγραφέων.

«Η Κυανή Ακτή βρισκόταν στη λαμπερή ακμή της. Ο Σλέσινγκερ ήταν ο μεγάλος έρωτας του Χόκνεϊ και αυτό που βλέπετε στον πίνακα είναι μια αίσθηση πραγματικής ικανοποίησης και ευτυχίας. Μπορείς να νιώσεις τη χαρά που ένιωθε στη ζωγραφίζοντας» δήλωσε η Κάθαριν Άρνολντ επικεφαλής του οίκου Christie's για τη μεταπολεμική και σύγχρονη τέχνη στην Ευρώπη.

Με πληροφορίες από Guardian