Πέθανε στα 28 του χρόνια ο τραγουδιστής B. Smyth

Ο τραγουδιστής και χορευτής B. Smyth πέθανε σε ηλικία 28 ετών χθες, όπως επιβεβαίωσε ο μεγαλύτερος αδελφός του Denzil.

Ο τραγουδιστής πέθανε από αναπνευστική ανεπάρκεια, μετά από μακρά μάχη με πνευμονική ίνωση, όπως ανέφερε ο αδελφός του.

Ο Smyth, το πραγματικό όνομα του οποίου ήταν Brandon Smith, κυκλοφόρησε το τελευταίο του single, «Twerkaholic, Pt. 2» τον Σεπτέμβριο.

Σε ανάρτηση στο Instagram, ο Denzil είπε ότι η αντιδράσεις στα social media από το κομμάτι του, τον έκαναν να χαμογελά όταν ήταν στο νοσοκομείο.

«Ήμουν μαζί του την περισσότερη ώρα, έλεγε πόσο αγαπούσε τους φανς του και πόσο τον αγαπούσαν κι εκείνοι. Πάντα ήθελε να κάνει το καλύτερο για να έχει το καλύτερο αποτέλεσμα».

«Εκ μέρους του αδελφού και της οικογένειάς μου θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε για την αγάπη και την στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Ζητούμε να σεβαστείτε την ιδιωτικότητα της περίστασης αυτές τις δύσκολες στιγμές. Θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε για τις προσευχές σας. #RIPBSMYTH Σ' αγαπώ αδελφέ!».

Ο Denzil ανέφερε ακόμα ότι η οικογένεια θα ενημερώσει για τις λεπτομέρειες σχετικά με την κηδεία του. Ο Smyth έγινε γνωστός ανεβάζοντας ο ίδιος τα τραγούδια του στο YouTube. Στη συνέχεια υπέγραψε συμβόλαιο με την Motown Records το 2012, με την οποία κυκλοφόρησε το πρώτο του single «Leggo».

Το επόμενο κομμάτι του «Win Win» (2013) τον οδήγησε σε συνεργασία με τον Future ενώ συνεργάστηκε ακόμα με τους Young Thug και Rick Ross για τα κομμάτια «Creep» και «Gold Wrappers», αντίστοιχα.

Το 2021 κυκλοφόρησε το άλμπουμ του με 7 κομμάτια «It’s Yours For The Summer».

Με πληροφορίες του NME