Πέθανε ο σαξοφωνίστας Μπράιαν Τράβερς, ιδρυτικό μέλος των UB40

«Έφυγε» από τη ζωή ο σαξοφωνίστας Μπράιαν Τράβερς, ιδρυτικό μέλος των UB40, σε ηλικία 62 ετών.

Ο τραγουδοποιός και σαξοφωνίστας άφησε την τελευταία του πνοή έπειτα από μακρά μάχη με τον καρκίνο. Την θλιβερή είδηση του θανάτου του ανακοίνωσε η μπάντα, με ανάρτηση στα social media.

«Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο του συντρόφου, αδελφού και ιδρυτικού μέλους των UB40 και θρύλου της μουσικής, Μπράιαν Ντέιβιντ Τράβερς», ανέφερε η ανάρτηση.

«Ο Μπράιαν απεβίωσε χθες το βράδυ, με την οικογένειά του στο πλευρό του, έπειτα από μακρά και ηρωική μάχη με τον καρκίνο. Οι σκέψεις μας είναι με τη σύζυγο του Μπράιαν Λέσλι, την κόρη του Λίσα και τον γιο του Τζέιμι. Είμαστε όλοι συντετριμμένοι με αυτά τα νέα», ανέφερε ακόμη η μπάντα.

Οι UB40 δημιουργήθηκαν τον Δεκέμβριο του 1978 στο Μπέρμιγχαμ, από φίλους που γνωρίζονταν από το σχολείο. Η αγγλική μπάντα έχει στο ενεργητικό της πάνω από 50 singles που μπήκαν στα βρετανικά τσαρτς, ενώ έχει πουλήσει πάνω από 70 εκατομμύρια δίσκους παγκοσμίως.

Από τις μεγάλες επιτυχίες των UB40 είναι το «Food for Thought», με το οποίο έκαναν το ντεμπούτο τους, αλλά και το «Red Red Wine» και «Can’t Help Falling in Love», που ήταν από τα τραγούδια τους που βρέθηκαν στην κορυφή των βρετανικών τσαρτς.