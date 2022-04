Πέθανε ο κωμικός ηθοποιός Gilbert Gottfried

Πέθανε σε ηλικία 67 ετών ο κωμικός ηθοποιός και stand up comedian Gilbert Gottfried, γνωστός για την φωνή του Ιάγκο στην ταινία του Αλαντίν.

Ο θάνατός του επιβεβαιώθηκε από την οικογένειά του με δήλωση που αναρτήθηκε στον λογαριασμό του στο Twitter. «Με συντριβή ανακοινώνουμε τον θάνατο του αγαπημένου μας Gilbert Gottfried μετά από μακρά ασθένεια», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

«Εκτός από το ότι ήταν η πιο εμβληματική φωνή στην κωμωδία, ο Gilbert ήταν ένας υπέροχος σύζυγος, αδελφός, φίλος και πατέρας για τα δύο μικρά παιδιά του. Αν και σήμερα είναι μια θλιβερή μέρα για όλους μας, παρακαλώ συνεχίστε να γελάτε όσο πιο δυνατά γίνεται προς τιμήν του Gilbert».

O μάνατζέρ του δήλωσε στην Washington Post ότι πέθανε από μυοτονική δυστροφία τύπου 2, μία μορφή δυστροφίας των μυών.

Ο Gilbert Gottfried είναι ίσως περισσότερο γνωστός για τη φωνή του παπαγάλου Ιάγκο στην ταινία του 1992 Αλαντίν.

Επανέλαβε τον ρόλο στα διάφορα σίκουελ της ταινίας, συμπεριλαμβανομένων των The Return Of Jafar και Aladdin And The King Of Thieves, μαζί με το franchise βιντεοπαιχνιδιών Kingdom Hearts.

Διάσημος και για την συμμετοχή του στα Χελωνονιτζάκια του 2014, όπου και εκεί δάνεισε την φωνή του στον ρόλο του Kraang Subprime.

Γνωστός ήταν επίσης για τη συμμετοχή του στον Μπομπ Σφουγγαράκη, Family Guy, The Ren & Stimpy Show και Clerks: The Animated Series.

Τα τελευταία χρόνια, ο Gottfried εμφανίστηκε στο The Late Show του Stephen Colbert και στο Last Week Tonight του John Oliver. Είχε επίσης ρόλους σε ταινίες δράσης όπως το «Ένα εκατ. τρόποι για να πεθάνεις στην Άγρια Δύση», το «Problem Child» του 1990 και «Ο Μπάτσος του Μπέβερλι Χιλς II» του 1987 όπου έπαιξε τον Sidney Bernstein.

Πριν ξεκινήσει η καριέρα του ως ηθοποιός, ο Gottfried ήταν διάσημος stand-up κωμικός. Προσλήφθηκε ως μέλος του καστ στην έκτη σεζόν του Saturday Night Live το 1980.

Από το 2014, ο Gottfried φιλοξενούσε ένα podcast με τίτλο Gilbert Gottfried’s Amazing Colossal Podcast, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις για κλασικές ταινίες και συνεντεύξεις με διάσημους. Το 2017 κυκλοφόρησε ένα ντοκιμαντέρ για την καριέρα του, με τίτλο Gilbert.

Με πληροφορίες του Variety/NME/ΝewYorkTimes