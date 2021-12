Πέθανε η Grace Mirabella, διευθύντρια της αμερικανικής Vogue στα 70s και 80s

Πέθανε σε ηλικία 92 ετών η Grace Mirabella, η διευθύντρια της αμερικανικής Vogue, που βρέθηκε στο τιμόνι της παγκόσμιας μόδας τη δεκαετίας του 1970 και μεγάλο μέρος της δεκαετίας του 1980.

Η Mirabella ήταν μια πρωταθλήτρια της πρακτικής μόδας. Διαδέχτηκε την πιο ιδιότροπη και μποέμ Diana Vreeland το 1971 και παρέμεινε στον ρόλο της μέχρι το 1988.

Γεννημένη στο Νιου Τζέρσεϊ και πτυχιούχος οικονομικών, ξεκίνησε την καριέρα της στο πολυκατάστημα Macys της Νέας Υόρκης προτού ενταχθεί στο τμήμα δημοσίων σχέσεων της Saks Fifth Avenue.

Η Mirabella άρχισε να χαλιναγωγεί τη φαντασίωση της μόδας της Vreeland και στήριξε την πίστη της σε μια νέα γενιά εργαζομένων γυναικών που ήθελαν να βάλουν ως προτεραιότητα την καριέρα και την οικονομική ανεξαρτησία.

«Πιστεύω ακράδαντα ότι το κλειδί για να ντύνεσαι καλά, το κλειδί για το στυλ, είναι ότι δεν χρειάζεται να ανακαλύπτεις τον εαυτό σου κάθε μέρα», είπε κάποτε η Mirabella.

Η φιλοδοξία της, έγραψε στην αυτοβιογραφία της In and Out of Vogue, ήταν να μην «προβάλλει πλέον γυναίκες που αυτό που είχαν να επιδείξουν πέρα από το όνομά τους ήταν το ίδιο τους το όνομα».

«Ήθελα να δώσω τη Vogue πίσω σε πραγματικές γυναίκες. Ήθελα να δώσω τη Vogue σε γυναίκες που ήταν δημοσιογράφοι, συγγραφείς, ηθοποιοί, καλλιτέχνες, θεατρικές συγγραφείς, επιχειρηματίες», συνέχισε.

Επί θητείας της, το περιοδικό τριπλασιάστηκε σε κυκλοφορία. Αλλά μέχρι τη δεκαετία του 1980, η Mirabella ένιωθε και θεωρήθηκε ότι δεν συμβαδίζει με την εποχή.

«Η δεκαετία του 1980 δεν ήταν η εποχή μου», έγραψε στην αυτοβιογραφία της, «Δεν άντεχα τα κομψοτεχνήματα και τη λάμψη και τις τουαλέτες των 40.000 δολαρίων».

Τα ρούχα της δεκαετίας του 1980, πρόσθεσε, «αφορούσαν τις ετικέτες, οι σχεδιαστές είχαν να κάνουν με διασημότητες, και όλα μαζί, σε όλο και μεγαλύτερη κλίμακα, αφορούσαν τα χρήματα» και η μόδα είχε μετατραπεί «σε ένα αυτόκλητο παιχνίδι γεμάτο αστεία, που διασκέδασε πάρα πολύ την κοινότητα της μόδας και δεν έκανε απολύτως τίποτα για τη γυναίκα που ψωνίζει και προσπαθεί να βρει κάτι να φορέσει».

Το 1988, η ιδιοκτήτρια εταιρεία Condé Nast αντικατέστησε τη Mirabella στη Vogue με την Anna Wintour, η οποία παραμένει στον πρωταγωνιστικό ρόλο.

«Η Grace καθοδήγησε τη Vogue σε μια κρίσιμη στιγμή στην αμερικανική ιστορία – χειραφέτηση, σεξουαλική ελευθερία και ζωτικά και σκληρά κεκτημένα δικαιώματα για τις γυναίκες», είπε η Wintour στο αφιέρωμα σήμερα.

«Απέφευγε τη φαντασία και τη φυγή υπέρ ενός στυλ που ήταν κομψά μινιμαλιστικό και που μιλούσε καθαρά και άμεσα στους πρόσφατα απελευθερωμένους τρόπους που θέλαμε να ζούμε».

Με πληροφορίες του Guardian