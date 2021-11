«Ούριος άνεμος» για τα superyacht η πανδημία- Ολοένα περισσότεροι πλούσιοι αναζητούν την ηρεμία στη θάλασσα

Ολοένα περισσότεροι πλούσιοι φαίνεται πως αναζητούν στιγμές χαλάρωσης- αλλά και πολυτέλειας- στη θάλασσα, καθώς η αγορά των superyacht γνωρίζει άνθηση εν μέσω της πανδημίας.

Το ταξίδι του δισεκατομμυριούχου Τζακ Μα στη Μαγιόρκα τον προηγούμενο μήνα αποτέλεσε είδηση γιατί ήταν η πρώτη φορά που ο Κινέζος επιχειρηματίας έβγαινε από τη χώρα του από το 2020, όταν ήρθε σε κόντρα με το Πεκίνο.

Όμως, την ίδια ώρα, η διαμονή του στο νέο, μήκους 88 μέτρων σκάφος του- το Zen, που εκτιμάται ότι αξίζει 200 εκατομμύρια δολάρια- επανέφερε στο προσκήνιο μία παγκόσμια τάση: την επιστροφή των superyacht.

Με την αύξηση του αριθμού των δισεκατομμυριούχων- έφτασαν τους 2.755, 660 περισσότεροι από πέρυσι σύμφωνα με το Forbes- αλλά και λόγω του κορωνοϊού, που τους έδωσε ένα ακόμη κίνητρο για να αποφεύγουν τα πλήθη, η παγκόσμια βιομηχανία των πολυτελών σκαφών ανακάμπτει γρήγορα μετά το πάγωμα που προκάλεσε το ξέσπασμα της πανδημίας.

Unsplash

«Το 2021 ξεπερνά σημαντικά οποιοδήποτε από τα προηγούμενα 12 χρόνια», αναφέρει χαρακτηριστικά η Fraser Yachts. Οι πωλήσεις των πολυτελών σκαφών με μήκος άνω των 30 μέτρων αυξήθηκε κατά 8% τους πρώτους εννέα μήνες της χρονιάς, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2019, σύμφωνα με το έντυπο Superyacht Group.

Το κόστος ενός superyacht μπορεί να κυμαίνεται από τα 10 εκατομμύρια δολάρια, μεταχειρισμένο, έως τα 600 εκατομμύρια, καινούριο, σύμφωνα με στοιχεία της βιομηχανίας, που επικαλείται το Reuters.

Πάνω από 200 καινούρια τέτοια πολυτελή σκάφη έπεσαν για πρώτη φορά στο νερό φέτος, μέχρι τον Σεπτέμβριο. Το 2019 ο αντίστοιχος αριθμός ήταν 165, σύμφωνα με το Superyacht Group. Περίπου 330 έχουν παραγγελθεί και θα είναι έτοιμα πριν από το 2023.

«Κάποιοι είδαν ότι οι πολύ πλούσιοι φίλοι τους, που έχουν σκάφη, πέρασαν καλά κατά τη διάρκεια της πανδημίας, ενώ εκείνοι έπρεπε να μείνουν στο σπίτι», δήλωσε ο Πέπε Γκαρσία, πρόεδρος των ισπανικών ναυπηγείων MB92, κορυφαία εταιρεία παγκοσμίως στη μετασκευή superyacht. «Πιστεύω ότι αυτό το φαινόμενο θα διαρκέσει λίγα χρόνια», συμπλήρωσε.

Το ναυπηγείο της MB92 στη Βαρκελώνη είναι γεμάτο με σκάφη που το μήκος τους φτάνει έως και 180 μέτρα. Περίπου 1.000 εργαζόμενοι βάφουν, επισκευάζουν μηχανές και κάνουν άλλες εργασίες συντήρησης, καθώς οι ιδιοκτήτες θέλουν να είναι έτοιμα τα σκάφη τους για τη σεζόν της Καραϊβικής, στα τέλη του χρόνου.

Στη Ferretti, ιταλική εταιρεία κατασκευής γιοτ, το βιβλίο των παραγγελιών ξεπέρασε τα 900 εκατομμύρια ευρώ από τον Ιανουάριο έως τον Σεπτέμβριο, πολύ πάνω από τα 691 εκατομμύρια ευρώ που ήταν το αντίστοιχο ποσό για όλο το 2019.

Unsplash

«Υπάρχει ένα ωραίο τραγούδι των Duran Duran, το “All you need is now”», σχολίασε ο εκτελεστικός διευθυντής της εταιρείας, Αλμπέρτο Γκαλάσι. «Η πανδημία μας δίδαξε πόσο εύθραυστη είναι η ζωή μας. Η αναβολή δεν είναι πλέον επιλογή για εκείνους που έχουν την οικονομική δυνατότητα», συμπλήρωσε.

Στην Azimut Benetti, επίσης ιταλική εταιρεία κατασκευής σκαφών, το βιβλίο παραγγελιών τριπλασιάστηκε- σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα- και έφτασε τα 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ έως τον Αύγουστο. Οι Αμερικανοί πελάτες είναι εκείνοι που «οδηγούν» τη ζήτηση.

«Η πραγματική άνθηση ξεκίνησε την περασμένη άνοιξη», δήλωσε ο εκτελεστικός διευθυντής Μάρκο Βάλε και πρόσθεσε ότι οι πελάτες αναζητούσαν μεγαλύτερα σκάφη.

Ο τομέας των γιοτ είναι ένας από τους λίγους νικητές στη μετά το lockdown εποχή, σημειώνει το Reuters. Σε αντίθεση, μόλις τα μισά από τα μεγάλα κρουαζιερόπλοια είχαν επιστρέψει στα ταξίδια έως τον Σεπτέμβριο, με αυστηρά μέτρα για τον κορωνοϊό, σύμφωνα με τη Διεθνή Ένωση Εταιρειών Κρουαζιέρας.

Παρά τους φόβους για μόλυνση και το επιπλέον κόστος για δαπάνες λόγω κορωνοϊού, η διάθεση για ταξίδια παραμένει υψηλή. Σύμφωνα με την ισπανική ταξιδιωτική εταιρεία Amadeus, η ζήτηση για κρουαζιέρες είναι σε άνοδο για το 2022.

Η ενοικίαση ενός superyacht επίσης αποτελεί επιλογή, τουλάχιστον για όσους το αντέχει η τσέπη τους. Μία εβδομάδα με πολυτελές σκάφος για έως 12 επιβάτες στην Ελλάδα ή την Ιταλία μπορεί να κοστίσει 300-500.000 ευρώ, σύμφωνα με δύο πηγές της αγοράς που επικαλείται το Reuters.

Οι παροχές στο σκάφος περιλαμβάνουν σπα, γεύματα επιπέδου αστεριών Michelin, θαλάσσια σπορ και προγράμματα γυμναστικής μεταξύ άλλων. Στην Κροατία, που επίσης είναι δημοφιλής προορισμός, περίπου 433.000 άνθρωποι απόλαυσαν διακοπές με νοικιασμένο σκάφος φέτος, έως τον Οκτώβριο, αύξηση της τάξεως του 88% σε σύγκριση με το 2020.