«Όλοι αυτοί οι άνδρες»: Η Τζιλ Μπάιντεν απεχθανόταν τους συμβούλους που πίεζαν τον σύζυγό της να είναι υποψήφιος

Έχοντας ήδη «καεί» από την πρώτη φορά που ο σύζυγός της ήταν υποψήφιος για πρόεδρος, η Τζιλ Μπάιντεν μόνο με καλό μάτι δεν έβλεπε τους συμβούλους του που τον προέτρεπαν να ξεκινήσει μία νέα εκστρατεία, το 2004.

«Όλοι αυτοί οι άνδρες- και κυρίως ήταν άνδρες- που έρχονταν στο σπίτι μας. “Πρέπει να κατέβεις, πρέπει να κατέβεις”. Δεν ήθελα καμία σχέση με αυτό», ανέφερε η Πρώτη Κυρία μιλώντας στις Τζούλι Πράις και Νταρλίν Σούπερβιλ τις συγγραφείς του «Jill: A Biography of the First Lady», που θα εκδοθεί την επόμενη εβδομάδα, αντίτυπο του οποίου απέκτησε ο Guardian.

«Δεν ήξερα καν αν ήθελα ο Τζο να το ξανακάνει αυτό ποτέ. Εννοώ, είχα καεί τόσο πολύ», συμπλήρωσε ακόμη.

Ο Τζο Μπάιντεν ήταν για πρώτη φορά υποψήφιος για πρόεδρος το 1987 και αποσύρθηκε εν μέσω καταγγελιών ότι αντέγραψε ομιλία του ηγέτη του κόμματος των Εργατικών της Βρετανίας, Νιλ Κίνοκ.

Στο βιβλίο η Τζιλ Μπάιντεν περιέγραψε μια σύσκεψη στο σπίτι της οικογένειας στο Ντέλαγουερ, πάνω από 15 χρόνια αργότερα. Ήταν όταν ο Τζο Μπάιντεν συνάντησε τον Μαρκ Γκίτενσταϊν- σύμβουλό του από παλιά- ενώ ο Ρον Κλάιν- ο σημερινός προσωπάρχης του Λευκού Οίκου- συμμετείχε τηλεφωνικά.

Ο Τζον Κέρι, τότε γερουσιαστής της Μασαχουσέτης, ήταν φαβορί για υποψήφιος των Δημοκρατικών κόντρα στον Τζορτζ Μπους τον νεότερο. Όμως οι συγγραφείς σημειώνουν πως «κάποιοι κομματικοί ηγέτες σκέφτονταν ότι ο Τζο θα μπορούσε να κοντραριστεί με τον πρόεδρο στις εκλογές».

«Υπήρχαν πάντα τόσοι πολλοί άνθρωποι που προσπαθούσαν να κάνουν τον Τζο να κατέβει υποψήφιος. Πρέπει να κατέβεις ξανά, πρέπει να κατέβεις ξανά. Πάντα. Ήταν μόνιμο. Ήξερε ότι δεν ήμουν υπέρ της υποψηφιότητάς του», ανέφερε η Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ.

Οι συγγραφείς επικαλούνται την αυτοβιογραφία της Τζιλ Μπάιντεν- «Where the Light Enters», που εκδόθηκε το 2019- στην οποία περιέγραφε ότι «έβγαζε καπνούς δίπλα στην πισίνα», ενώ γινόταν η σύσκεψη με τον Κλάιν και τον Γκίτενσταϊν.

Η Τζιλ Μπάιντεν ανέφερε στο βιβλίο της ότι τελικά διέκοψε τη συνάντηση γράφοντας «ΟΧΙ» στην κοιλιά της με ένα στιλό και μπαίνοντας στο δωμάτιο με μπικίνι. «Περιττό να πω ότι πήραν το μήνυμα», έγραφε.

«Ο Τζο και ο Γκίτενσταϊν το πήραν, σε κάθε περίπτωση», γράφουν οι Πέις και Σούπερβιλ στο νέο βιβλίο. «Ο Κλάιν, ακόμη στο τηλέφωνο, αγνοώντας τι είχε μόλις συμβεί στο δωμάτιο, συνέχισε να λέει ιδέες».

«Δεν το καταλαβαίνω», είπε σαστισμένος αργότερα ο Κλάιν, όταν ο Γκίτενσταϊν του τηλεφώνησε για να εξηγήσει. «Η συζήτηση πήγαινε τόσο καλά και ξαφνικά απλά σταμάτησε».

Τελικά, ο Τζο Μπάιντεν ξεκίνησε δεύτερη εκστρατεία για τον Λευκό Οίκο το 2008, με την υποστήριξη της συζύγου, αλλά αποσύρθηκε νωρίς, αδυνατώντας να ανταγωνιστεί τον Μπαράκ Ομπάμα και την Χίλαρι Κλίντον για το χρίσμα των Δημοκρατικών.

Επανήλθε στην κούρσα, ως υποψήφιος αντιπρόεδρος του Ομπάμα, θέση στην οποία διετέλεσε για οχτώ χρόνια. Επανήλθε στο προσκήνιο για να νικήσει τον Ντόναλντ Τραμπ στις προεδρικές εκλογές του 2020, όταν στα 78 του έγινε ο γηραιότερος που ορκίζεται πρόεδρος για πρώτη φορά.

Στο βιβλίο, οι Πέις και Σούπερβιλ περιγράφουν πώς η Τζιλ Μπάιντεν υποστήριξε τελικά τη δεύτερη και την τρίτη εκστρατεία του συζύγου της για τον Λευκό Οίκο.

Ο Κλάιν παραμένει ένας από τους στενότερους και ισχυρότερους συμβούλους του Τζο Μπάιντεν. Ο Γκίτενσταϊν διετέλεσε πρέσβης των ΗΠΑ στη Ρουμανία επί Ομπάμα, ήταν σύμβουλος του Μπάιντεν το 2020 και τώρα είναι ο πρεσβευτής των ΗΠΑ στην ΕΕ.