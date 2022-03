Οι Slipknot αποκάλυψαν επιτέλους την ταυτότητα του νεότερου μέλους τους, Tortilla Man

Οι Slipknot αποκάλυψαν την ταυτότητα του νεότερου μέλους τους, γνωστού ως Tortilla Man, ο οποίος είναι με το συγκρότημα από το 2019.

Η αποκάλυψη έγινε μέσω μιας φωτογραφίας που τον δείχνει να κρατά μία ταμπέλα που γράφει «Είμαι ο Michael Pfaff».

Η ανάρτηση στο Instagram είχε τη λεζάντα «Σας είχαμε προειδοποιήσει», όπου η μπάντα ανακοίνωσε και μια συνεδρία Ask Me Anything (AMA) στο Reddit πριν από την περιοδεία του συγκροτήματος Knotfest Roadshow.

Η αποκάλυψη του Pfaff έρχεται τρία χρόνια αφότου εντάχθηκε για πρώτη φορά στο συγκρότημα το 2019, αντικαθιστώντας τον Chris Fehn στα κρουστά.

Ο Fehn, ο οποίος ήταν με το συγκρότημα από το 1998, αποχώρησε τον Απρίλιο του 2019 αφού υπέβαλε μήνυση εναντίον του συγκροτήματος, ισχυριζόμενος ότι δεν είχε πληρωθεί δίκαια κατά τη διάρκεια της θητείας του με τους Slipknot.

Τον Νοέμβριο του 2020, έγινε γνωστό ότι η αγωγή αποσύρθηκε.

Με πληροφορίες του NME