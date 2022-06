Οι Coldplay ανέβασαν στη σκηνή την Κάιλι Μινόγκ και ερμήνευσαν μαζί δικό της τραγούδι

Κάιλι Μινόγκ και Coldplay εμφανίστηκαν μαζί επί σκηνής και ερμήνευσαν το διάσημο κομμάτι της «Can’t Get You Out Of My Head».

Οι Coldplay έπαιζαν το Σάββατο το βράδυ στο MetLife Stadium στο East Rutherford του New Jersey στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδείας τους «Music Of The Spheres».

Κατά τη διάρκεια του σόου, η Κάιλι ανέβηκε επί σκηνής και επανέλαβαν το εγχείρημα του 2019. Όπως ακριβώς δηλαδή είχαν κάνει και στο Glastonbury του 2019, η διάσημη τραγουδίστρια και μπάντα ερμήνευσαν μαζί το κομμάτι.

«Σε ευχαριστούμε Κάιλι που μας άφησες να είμαστε η μπάντα σου» έγραψαν στο Twitter οι Coldplay. «Σ' αγαπάμε».

Εκείνη αμέσως απάντησε γράφοντας «Σας ευχαριστώ Coldplay για μία όμορφη και διασκεδαστική βραδιά. Σας αγαπώ πάντα!!!!».

Στον λογαριασμό της στο Instagram, η τραγουδίστρια δε, ανάρτησε και βίντεο με την ίδια να διασκεδάζει και να χορεύει στους ρυθμούς της μπάντας κατά τη συναυλία τους.