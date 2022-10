Οι Blink-182 ξανά μαζί- Νέο τραγούδι και παγκόσμια περιοδεία

Ο Tom DeLonge, ο Travis Barker και ο Mark Hoppus επανενώνονται ως Blink-182 για πρώτη φορά από το 2015 για μια παγκόσμια περιοδεία.

Το συγκρότημα κυκλοφορεί επίσης ένα νέο τραγούδι την Παρασκευή, με τίτλο «Edging», το οποίο σηματοδοτεί την πρώτη φορά που το τρίο βρίσκεται μαζί στο στούντιο εδώ και μια δεκαετία.

Τις συναυλίες τους θα ανοίγουν οι Turnstile στη Βόρεια Αμερική, Rise Against στην Αυστραλία, The Story So Far στο Ηνωμένο Βασίλειο και Ευρώπη και Wallows στη Λατινική Αμερική. Ωστόσο στις ημερομηνίες που έχουν ανακοινωθεί δεν περιλαμβάνεται η Ελλάδα.

Η πώληση των εισιτήριων για την περιοδεία των Blink-182 ξεκινά τη Δευτέρα 17 Οκτωβρίου στο blink182.com.

Ο DeLonge και ο Hoppus ίδρυσαν τους Blink-182 το 1992 και ο Barker εντάχθηκε ως ντράμερ το 1998.

Το συγκρότημα έκανε παύση το 2005, με τον DeLonge να επικεντρώνεται στο συγκρότημά του Angels & Airwaves.

Ανασυγκροτήθηκαν για μια περιοδεία επανασύνδεσης και νέα μουσική το 2009, αλλά ο DeLonge αποχώρησε οριστικά το 2015.

Ως αντικαταστάτης του ήρθε ο Matt Skiba των Alkaline Trio ενώ ο DeLonge ακολούθησε σόλο καριέρα. Έγινε δε και παραγωγός του History Channel στο «Unidentified: Inside America's Reasearch».

Από τότε, ο Barker συνέχισε να συνεργάζεται με πολλούς άλλους καλλιτέχνες και οι Blink-182, με τον Skiba, κυκλοφόρησαν δύο άλμπουμ, το «California» του 2016 και το «Nine» του 2019.

Το 2021, ο Hoppus αποκάλυψε ότι είχε διαγνωστεί με καρκίνο αλλά έκτοτε αναρρώνει. Αυτός, ο Barker και ο DeLonge είχαν συναντηθεί μετά τη διάγνωσή του, με αποτέλεσμα πολλοί φανς να κάνουν εικασίες για μια επανένωση.

Τώρα επιστρέφουν και κυκλοφόρησαν και νέο βίντεο promo με τον τίτλο «Ερχόμαστε! σε μια πόλη κοντά σου!».