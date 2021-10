Ο Vince Neil των Mötley Crüe έπεσε από τη σκηνή, έσπασε πλευρά (Βίντεο)

Άσχημη κατάληξη είχε για τον Vince Neil των Mötley Crüe η εμφάνιση σε φεστιβάλ στο Τενεσί, καθώς έπεσε από τη σκηνή με αποτέλεσμα να σπάσει πλευρά.

Ο Neil και η σόλο μπάντα του έπαιζαν το «Don't Go Away Mad (Just Go Away)» των Mötley Crüe στο φεστιβάλ, όταν συνέβη το ατύχημα, την Παρασκευή. Σε βίντεο από το στιγμιότυπο ο 60χρονος φαίνεται να πλησιάζει χειροκροτώντας την άκρη της σκηνής, όταν ξαφνικά «εξαφανίζεται».

Στη συνέχεια ο μπασίστας Dana Strum ενημέρωσε το κοινό ότι ο Vince Neil τραυματίστηκε. «Η αλήθεια είναι ότι ο Vince έπεσε και έσπασε πλευρά. Δεν μπορεί να αναπνεύσει και θα αντιμετωπιστεί ιατρικά το θέμα», ανέφερε. Μάλιστα, σύμφωνα με τον μπασίστα, ο τραγουδιστής ήθελε να τελειώσει τη συναυλία, αλλά του είπαν ότι δεν θα έπρεπε να το κάνει.

Οι Mötley Crüe με ανάρτηση επιβεβαίωσαν τον τραυματισμό του τραγουδιστή τους. Ο Vince Neil επέστρεψε στο σπίτι του και ξεκουράζεται, ανέφερε η ανάρτηση στους λογαριασμούς της μπάντας στα social media, με την οποία το συγκρότημα έστειλε στον 60χρονο ευχές για ταχεία ανάρρωση.