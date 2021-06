Ο Τραμπ επιμένει ότι γράφει το «βιβλίο όλων των βιβλίων» - Αλλά οι μεγάλοι εκδοτικοί δεν προτίθενται να το εκδώσουν

Ο Ντόναλντ Τραμπ επέμεινε ότι γράφει «το βιβλίο των βιβλίων» παρά το γεγονός ότι προσωπικότητες του εκδοτικού τομέα στις ΗΠΑ δήλωσαν ότι είναι απίθανο μεγάλοι οίκοι να αγγίξουν τα απομνημονεύματα του 45ου προέδρου.

Ο λόγος είναι ότι ένα τέτοιο εγχείρημα μπορεί να πυροδοτήσει «εξέγερση στο προσωπικό» και επίσης θα ήταν «πολύ δύσκολο να πάρει κάποιος τελικά ένα βιβλίο που θα ήταν πραγματικά ακριβές».

Όταν ο Τραμπ έφυγε από τον Λευκό Οίκο τον Ιανουάριο, η Washington Post υπολόγισε ότι έκανε 30.573 ψευδείς ή παραπλανητικούς ισχυρισμούς ενώ βρισκόταν στην εξουσία. Τα σχόλια από τη δημοσίευση εμπιστευτικών πληροφοριών αναφέρθηκαν και στο Politico.

Οι πρώην πρόεδροι παραδοσιακά στρέφονται στα απομνημονεύματά τους όταν αφήνουν το αξίωμά τους μετά από δύο θητείες, όπως ο Μπαράκ Ομπάμα, ή εκδιώκονται μετά από μία, όπως στην περίπτωση του Τραμπ.

Ωστόσο, από τον Ιανουάριο του 2018 με το βιβλίο του Michael Wolff, Fire and Fury για τον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ, τα βιβλία για τον Τραμπ και την προεδρία του έχουν αποδειχθεί χρυσωρυχείο.

Σε δήλωση του την περασμένη εβδομάδα, ο 75χρονος Τραμπ, είπε ότι «απέρριψε δύο προσφορές, από τις πιο απίθανους εκδότες, τους οποίους όμως δεν κατονόμασε. «Δεν θέλω μια συμφωνία αυτή τη στιγμή», είπε. «Ωστόσο, γράφω σαν τρελός, και όταν έρθει η ώρα, θα δείτε το βιβλίο όλων των βιβλίων», πρόσθεσε.

Οι New York Times ανέφεραν ότι η συμφωνία του Μάικ Πενς με τον εκδοτικό οίκο Simon & Schuster που του πρόσφερε επταψήφιο νούμερο, μείωσε την ζήτηση για τον Τραμπ. Εκπρόσωπος του Τραμπ το αρνήθηκε. Αλλά η συμφωνία του πρώην αντιπροέδρου προκάλεσε επίσης προβλήματα για τον Simon & Schuster, όταν τα μέλη του προσωπικού δήλωσαν ότι η εταιρεία δεν πρέπει να προωθεί τη μισαλλοδοξία.

Οι προσφορές για τα βιβλία και άλλων υποστηρικτών του Τραμπ έχουν αντιμετωπίσει προβλήματα μετά και την θανατηφόρα επίθεση στο Καπιτώλιο των ΗΠΑ στις 6 Ιανουαρίου, από οπαδούς του πρώην Προέδρου.

Ένα βιβλίο με τα απομνημονεύματα του Τραμπ θα μπορούσε να δημοσιευτεί εκτός των mainstream οίκων. Άλλωστε, και στο παρελθόν είχε μπεστ σέλερ, με τη βοήθεια αφανών συγγραφέων. Ο Tony Schwartz, ο οποίος έγραψε την επιτυχία του Τραμπ The Art of the Deal του 1987, λέει τώρα ότι το βιβλίο έπρεπε να ονομαζόταν The Sociopath.

Την Τρίτη, το Politico ανέφερε ότι ανώτεροι επικεφαλής στους εκδοτικούς οίκους Penguin Random House, Hachette, Harper Collins, Macmillan και Simon & Schuster δήλωσαν ότι δεν θα αγγίξουν ένα βιβλίο με τα απομνημονεύματα του Τραμπ.

«Θα ήταν πολύ δύσκολο να πάρεις ένα βιβλίο που θα ήταν πραγματικά ακριβές. Αυτό θα ήταν το πρόβλημα. Αν δεν μπορεί καν να παραδεχτεί ότι έχασε τις εκλογές, τότε πώς να το δημοσιεύσεις;» ανέφεραν.

Ένας άλλος οίκος είπε ότι αμφέβαλε για τον ισχυρισμό του Τραμπ ότι είχε δύο προσφορές. «Κανένας από τους πέντε μεγάλους δεν θα συνεργαζόταν πια μαζί του» ανέφερε.

Ωστόσο, ο Τραμπ επιμένει ότι «δύο από τους μεγαλύτερους και πιο διάσημους εκδοτικούς οίκους έχουν κάνει πολύ σημαντικές προσφορές τις οποίες απέρριψα» αλλά για μία ακόμα φορά δεν τους καντονόμασε.

«Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα τους δεχτώ κάποια στιγμή στο μέλλον, καθώς άρχισα να γράφω το βιβλίο. Εάν το βιβλίο μου είναι το μεγαλύτερο από όλα τα βιβλία- και δεδομένου ότι έχουν γραφτεί 39 βιβλία για μένα- πιστεύει κανείς πραγματικά ότι (οι εκδοτικοί οίκοι) θα ήταν υπεράνω χρημάτων;» πρόσθεσε.

Προς το παρόν ο Τραμπ καλείται να αντιμετωπίσει την πτώση των οικονομικών του αλλά και εκτεταμένα νομικά προβλήματα.

Με πληροφορίες του Guardian