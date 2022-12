Ο Τραμπ άφησε μία «σοκαριστικά ευγενική» επιστολή στον Μπάιντεν, αναφέρει νέο βιβλίο

Ο τέως πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, άφησε μία «σοκαριστικά ευγενική» επιστολή στον διάδοχό του στην προεδρία, Τζο Μπάιντεν, μετά την αποχώρησή του από τον Λευκό Οίκο, γράφει νέο βιβλίο.

Σύμφωνα με αποσπάσματα που δημοσίευσε το Politico την Τρίτη, το βιβλίο "The Fight of His Life: Inside Joe Biden's White House", του Κρις Γούιπλ, καταγράφει τον Μπάιντεν να λέει για το σημείωμα του Τραμπ: «Ήταν πολύ ευγενικό και γενναιόδωρο. (...) Σοκαριστικά ευγενικό».

Ο Μπάιντεν δεν θέλησε να αποκαλύψει το περιεχόμενο του γράμματος, ενώ - κατά το βιβλίο - δεν το έδειξε ούτε στους συμβούλους του. «Το έβαλε στην τσέπη του και δεν το μοιράστηκε με τους συμβούλους του» αναφέρει το βιβλίο, που θα εκδοθεί τον Ιανουάριο.

Οι πρόεδροι παραδοσιακά αφήνουν επιστολές για τους διαδόχους τους. Το σημείωμα του Τζορτζ Μπους για τον Μπιλ Κλίντον θεωρείται γενικά ως ιδανικό παράδειγμα ευγένειας μεταξύ προέδρων διαφορετικών κομμάτων.

Μετά τον θάνατο του Μπους, ο Κλίντον έγραψε στην Washington Post ότι με την επιστολή αποκάλυψε «την καρδιά του (...) ένας έντιμος, ευγενικός και αξιοπρεπής άνθρωπος που πίστευε στις Ηνωμένες Πολιτείες, στο σύνταγμά μας, στους θεσμούς μας και στο κοινό μας μέλλον».

Ο συγγραφέας του βιβλίου δήλωσε στο Politico ότι η συγγραφή του ήταν «δύσκολη, διότι (...) πρόκειται για τον πιο κουρδισμένο, πειθαρχημένο, στεγανό Λευκό Οίκο της σύγχρονης εποχής».

«Νομίζω πως η διακυβέρνηση Μπάιντεν είναι η πιο σημαντική της ζωής μου. Το νομοθετικό του υπόβαθρο είναι συγκρίσιμο με εκείνο του Λίντον Τζόνσον και έχει υποτιμηθεί σε κάθε του βήμα. Αυτό που κάνει αυτή την ιστορία τόσο σπουδαία είναι ότι ο Τζο Μπάιντεν και η ομάδα του πραγματικά τα άλλαξαν όλα, νομίζω».

Με πληροφορίες από Guardian