Ο Τομ Χανκς λέει ότι δεν θα μπορούσε σήμερα να παίξει ρόλο γκέι «και δικαίως»

Ο Τομ Χανκς δήλωσε ότι ως στρέιτ άνδρας δεν θα μπορούσε σήμερα να γυρίσει την ταινία «Philadelphia», στην οποία υποδύεται έναν ομοφυλόφιλο άνδρα που πεθαίνει από AIDS.

Μιλώντας στο New York Times Magazine, με αφορμή την κυκλοφορία της νέας ταινίας για τον Έλβις Πρίσλεϊ, ο 65χρονος ηθοποιός χαρακτήρισε τόσο το «Philadelphia» -για το οποίο κέρδισε Όσκαρ το 1993- αλλά και το «Forrest Gump» -για το οποίο κέρδισε δεύτερο Όσκαρ ένα χρόνο αργότερα- ως «κατάλληλες ταινίες, εκείνη την εποχή, που ίσως να μην μπορούσες να κάνεις τώρα».

O Tom Hanks με την σύζυγό του, Rita Wilson στο Beverly Hills, τον Μάρτιο του 1995, έχοντας ήδη κερδίσει το Όσκαρ Α' Ανδρικού Ρόλου για το "Philadelphia" και όντας τότε υποψήφιος ξανά για το "Forrest Gump". Φωτ: ΕΡΑ/AFP

«Ας θίξουμε το αν θα μπορούσε ένας στρέιτ άνδρας να κάνει αυτό που έκανα εγώ στο Philadelphia σήμερα», δήλωσε ο Χανκς. «Όχι, και δικαίως. Το όλο νόημα του Philadelphia ήταν "μη φοβάσαι". Ένας από τους λόγους για τους οποίους ο κόσμος δεν φοβήθηκε εκείνη την ταινία ήταν ότι εγώ έπαιζα έναν γκέι άνδρα. Τώρα το έχουμε ξεπεράσει αυτό, και δεν νομίζω ότι ο κόσμος θα δεχόταν την μη αυθεντικότητα ενός στρέιτ άντρα που υποδύεται έναν γκέι».

Και συνέχισε: «Δεν είναι έγκλημα, δεν είναι κλαψούρισμα, κάποιος να έλεγε ότι θα απαιτήσουμε περισσότερα από μια ταινία στο σύγχρονο πλαίσιο αυθεντικότητας. Ακούγομαι σαν να κάνω κήρυγμα; Δεν το θέλω».

Το trailer της ταινίας «Philadelphia»

Ωστόσο, η δήλωση του Τομ Χανκς προκάλεσε αντιδράσεις στο διαδίκτυο, με πολλούς να αντιλέγουν ότι ο Μπράντλεϊ Κούπερ γυρίζει αυτή τη στιγμή μια βιογραφική ταινία για τον Λέοναρντ Μπερνστάιν, και ο Γιούαν ΜακΓκρέγκορ κέρδισε πρόσφατα ένα Emmy για τον ρόλο του Halston.

Την ίδια στιγμή, οι Τιμοτέ Σαλαμέ και Άρμι Χάμερ έλαβαν σημαντική αναγνώριση για τους ρόλους τους στην ταινία «Call Me By Your Name», όπως και οι Κέιτ Γουίνσλετ και Σίρσα Ρόναν για το «Ammonite».

Από την πλευρά του, ο ηθοποιός Έντι Ρέντεμεϊν δήλωσε μετανιωμένος για την αποδοχή του ρόλου μιας τρανς γυναίκας στην ταινία «A Danish Girl» του Tom Hooper το 2015, χαρακτηρίζοντας τη συμμετοχή του ως «λάθος» και τον ρόλο ως έναν που «δεν θα αναλάμβανε τώρα».

Το 2021, ο σεναριογράφος Ράσελ Τ. Ντέιβις υποστήριξε ότι μόνο οι ομοφυλόφιλοι ηθοποιοί πρέπει να παίζουν γκέι ρόλους - ένα δόγμα που τήρησε όταν έκανε casting για το «It's a Sin».

Τέλος, τον Σεπτέμβριο θα κυκλοφορήσει το «Bros», μια LGBTQ+ ρομαντική κωμωδία με πρωταγωνιστή τον Μπίλι Άιχνερ, στην οποία όλα τα μέλη του καστ -συμπεριλαμβανομένων εκείνων που υποδύονται ετεροφυλόφιλους ρόλους- δηλώνουν queer.

Με πληροφορίες από Guardian