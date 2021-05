Ο Τιμοτέ Σαλαμέ θα υποδυθεί τον νεαρό Willy Wonka- Μετά τους Τζιν Γουάιλντερ και Τζόνι Ντεπ

Ο Τιμοτέ Σαλαμέ πρόκεται να υποδυθεί τον διάσημο χαρακτήρα του σοκολατοποιού Willy Wonka στο «Wonka», μια νέα ταινία παραγωγής Warner Bros. και The Roald Dahl Story Co.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, ο 25χρονος ηθοποιός θα τραγουδά και θα χορεύει επίσης στην ταινία. Το Deadline μετέδωσε πως το «Wonka» θα αφηγείται την ιστορία ενός νεαρού Willy Wonka και θα εξερευνά τον τρόπο που μεγάλωσε ο αγαπημένος χαρακτήρας στο παιδικό μυθιστόρημα του Ρόαλντ Νταλ, που κυκλοφόρησε το 1964.

Την σκηνοθεσία φέρεται να έχει αναλάβει ο Πολ Κινγκ, που στο παρελθόν έχει σκηνοθετήσει την ταινία «Paddington» του 2014 και το σίκουελ «Paddington 2».

Φυσικά, αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που ο χαρακτήρας του Wonka εμφανίζεται σε κινηματογραφική ταινία. Ο Τζιν Γουάιλντερ τον είχε υποδυθεί στο «Willy Wonka & the Chocolate Factory» του 1971, ενώ ο Τζόνι Ντεπ έπαιξε επίσης τον συγκεκριμένο ρόλο στο «Charlie and the Chocolate Factory» του Τιμ Μπάρτον, το 2005.

Μετά τα δημοσιεύματα για τρίτη αναβίωση του ρόλου, αυτή τη φορά από τον Τιμοτέ Σαλαμέ, πολλοί ήταν εκείνοι που σχολίασαν επίσης την σύμπτωση με αφορμή την σχέση του ηθοποιού με την κόρη του Τζόνι Ντεπ, την 21χρονη Λίλι Ρόουζ.

Το ζευγάρι φέρεται ωστόσο να χώρισε το περασμένο Απρίλιο αλλά δείχνουν να παραμένουν φίλοι, καθώς εντοπίστηκαν μαζί στη Νέα Υόρκη πριν ένα μήνα.