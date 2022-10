Ο Ρέιφ Φάινς υπερασπίζεται ξανά την Τζ.Κ.Ρόουλινγκ: «Αηδιαστική η λεκτική βία που δέχεται»

Ο Ρέιφ Φάινς, που υποδύθηκε μεταξύ άλλων τον ρόλο του Τom Riddle/Lord Voldemort στο κινηματογραφικό franchise Χάρι Πότερ, υπερασπίστηκε ξανά την Τζ. Κ. Ρόουλινγκ.

Σε νέα συνέντευξη στους New York Times, ο 59χρονος ηθοποιός, ο οποίος υποδύεται τον Τομ Ριντλ/Λόρδο Βόλντεμορτ στις πέντε τελευταίες ταινίες του Χάρι Πότερ, δήλωσε ότι η «λεκτική κακοποίηση που απευθύνεται στην [Ρόουλινγκ] είναι αηδιαστική και αποκρουστική», αντιδρώντας στη συνεχιζόμενη διαμάχη που προκαλεί η συγγραφέας του Πότερ στα social media σχετικά με τις θέσεις της για την transgender κοινότητα.

«Η Τζ. Κ. Ρόουλινγκ έχει γράψει αυτά τα σπουδαία βιβλία για μικρά παιδιά που βρίσκουν τον εαυτό τους ως ανθρώπινα όντα», δήλωσε. «Έχει να κάνει με το πώς γίνεσαι καλύτερος και πιο δυνατός».

Ο Ρέιφ Φάινς τόνισε ότι «μπορεί να καταλάβει μια άποψη που μπορεί να εκφράζει θυμό» για το δημόσιο σχόλιο της 57χρονης συγγραφέα σχετικά με το φύλο.

«Αλλά δεν είναι κάποια αισχρή, υπερδεξιά φασίστρια», είπε στους ΝΥΤ. «Είναι απλώς μια γυναίκα που λέει: "Είμαι γυναίκα και νιώθω ότι είμαι γυναίκα και θέλω να μπορώ να λέω ότι είμαι γυναίκα". Και καταλαβαίνω από πού προέρχεται. Ακόμα κι αν δεν είμαι γυναίκα».

Στην πρεμιέρα του «Harry Potter and The Goblet of Fire», στη Νέα Υόρκη, τον Νοέμβριο του 2005. Φωτ: EPA/ANDREW GOMBERT