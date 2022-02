Ο Ντόναλντ Τραμπ επιστρέφει στα social media- Η πρώτη ανάρτηση στο νέο Truth Social

Ο Ντόναλντ Τραμπ ετοιμάζεται να επιστρέψει σύντομα στα social media με μια πλατφόρμα που μοιάζει πολύ στο Twitter.

Ο γιος του, Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ, ανάρτησε στο Twitter ένα σκρίνσοτ της υποτιθέμενης πρώτης ανάρτησης του πρώην Αμερικανού προέδρου στην επερχόμενη πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης, Truth Social.

«Καιρός για λίγη Αλήθεια!!!» έγραψε ο Ντόναλντ Τζούνιορ το βράδυ της Τρίτης. «Ετοιμαστείτε! Ο αγαπημένος σας πρόεδρος θα σας δει σύντομα».

Όπως αναφέρει η Daily Mail, ο Τραμπ σχεδιάζει να εγκαινιάσει την πλατφόρμα Truth Social στις 21 Φεβρουαρίου - Ημέρα των Προέδρων – σύμφωνα με το Apple App Store. Η πλατφόρμα δείχνει να είναι ένα σχεδόν ακριβές αντίγραφο του Twitter.

Ο Τραμπ έχει μιλήσει για τα σχέδιά του να ανταγωνιστεί την Big Tech από τότε που τον μπλόκαραν σε Twitter και Facebook, μετά την εισβολή οπαδών του στο Καπιτώλιο στις 6 Ιανουαρίου.

Στα τέλη του περασμένου έτους, είχε αναγγείλει ότι δημιούργησε τον όμιλο Trump Media Technology Group με σχέδια για συνδρομητική υπηρεσία βίντεο που ονομάζεται TMTG+ με ψυχαγωγικές εκπομπές, ειδήσεις και podcast, καθώς και τη νέα πλατφόρμα social media.

Τα σκρίνσοτ του λογαριασμού του στην Truth Social δείχνουν ότι εντάχθηκε στο δίκτυο κοινωνικής δικτύωσης στις 10 Φεβρουαρίου. Μέχρι το μεσημέρι της Τρίτης, είχε 175 followers. Είναι ασαφές αν ο αριθμός έχει αυξηθεί έκτοτε, καθώς η πλατφόρμα δεν είναι ακόμη προσβάσιμη σε όλους. Δημοσιογράφος της DailyMail ζήτησε πρόσβαση αλλά μπήκε σε λίστα αναμονής.

Τον περασμένο Δεκέμβριο είχε κυκλοφορήσει στο διαδίκτυο μια προηγούμενη πιλοτική έκδοση του ιστότοπου κοινωνικής δικτύωσης, σύμφωνα με δημοσίευμα της DailyDot, που εμφάνιζε μια σελίδα σύνδεσης για χρήστες στους οποίους είχε χορηγηθεί πρώιμη πρόσβαση στην πλατφόρμα.

«Καλώς ήρθατε στην πιλοτική έκδοση της TRUTH Social», ανέφερε το μήνυμα καλωσορίσματος. «Είμαστε τόσο ενθουσιασμένοι που σας έχουμε εδώ και εκτιμούμε πραγματικά την υπομονή σας, ενώ κάνουμε την ΑΛΗΘΕΙΑ πιο προσιτή σε όλους».

Η πιλοτική έκδοση της πλατφόρμας "κατέβηκε" λίγο μετά την κοινοποίηση της διεύθυνσής της στο διαδίκτυο. Το domain του ιστότοπου ανακατευθύνει τώρα τους χρήστες στο truthsocial.com, όπου μπορούν να μπουν στη λίστα αναμονής.

Τον περασμένο μήνα, η TMTG αποτιμήθηκε σε 5,3 δισ. δολάρια με βάση την τιμή της μετοχής της Digital World Acquisition Corp (DWAC) που χρησιμοποιήθηκε για να εισαχθεί η επιχείρηση του Τραμπ στο χρηματιστήριο και η οποία αυξήθηκε κατά 20% μετά την εμφάνιση λεπτομερειών για την εισαγωγή της πλατφόρμας στο κατάστημα εφαρμογών.

Ο Τραμπ, ο οποίος θα είναι πρόεδρος της TMTG, ανακοίνωσε για πρώτη φορά τη δημιουργία της Truth Social το περασμένο φθινόπωρο, λέγοντας ότι η πλατφόρμα θα δημιουργήσει ένα αντίπαλο κοινωνικό δίκτυο στην τρέχουσα «φιλελεύθερη κοινοπραξία μέσων ενημέρωσης» και «θα αντεπιτεθεί στις εταιρείες Big Tech της Silicon Valley, οι οποίες έχουν χρησιμοποιήσει τη μονομερή εξουσία τους για να φιμώσουν τις αντίθετες φωνές στην Αμερική».

«Δημιούργησα το TRUTH Social και το TMTG για να αντισταθώ στην τυραννία της Big Tech. Ζούμε σε έναν κόσμο όπου οι Ταλιμπάν έχουν τεράστια παρουσία στο Twitter, αλλά ο αγαπημένος σας Αμερικανός πρόεδρος έχει φιμωθεί», δήλωσε τον Οκτώβριο.

Και συνέχισε: «Αυτό είναι απαράδεκτο. Η TMTG ιδρύθηκε με αποστολή να δώσει φωνή σε όλους. Είμαι ενθουσιασμένος που θα αρχίσω σύντομα να μοιράζομαι τις σκέψεις μου στην TRUTH Social και θα αντεπιτεθώ στην Big Tech. Όλοι με ρωτούν γιατί κάποιος δεν εναντιώνεται στην Big Tech; Λοιπόν, θα το κάνουμε σύντομα!».

Ο Σκοτ Στ. Τζον, εκτελεστικός παραγωγός των τηλεοπτικών εκπομπών Deal or No Deal και του America’s Got Talent, ορίστηκε επικεφαλής των εταιρικών δραστηριοτήτων της TMTG+ και θα επιβλέπει την υπηρεσία.

«Το Truth Social θα είναι τόσο επιτυχημένο όσο το Trump University, το Trump Foundation και ο δύο φορές κατηγορούμενος αποτυχημένος», ανέφερε ο χρήστης @mmpadellen. «Και αυτή είναι η Αλήθεια».