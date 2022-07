O Μπραντ Πιτ θεωρεί πως έχει προσωπαγνωσία - «Με θεωρούν εγωπαθή και απρόσιτο, αλλά μου είναι μυστήριο»

Ο Μπραντ Πιτ αποκάλυψε σε πρόσφατη συνέντευξη΄του στο GQ πως πιστεύει πως πάσχει από προσωπαγνωσία, μια σπάνια διαταραχή στην οποία προκαλείται αδυναμία αναγνώρισης προσώπων.

Ωστόσο, ο 58χρονος ηθοποιός δεν έχει επισήμως διαγνωστεί με τη διαταραχή αυτή που αποκαλείται και «τύφλωση του προσώπου».

Ο πρωταγωνιστής του Once Upon a Time in Hollywood περιέγραψε στο περιοδικό πως έχει φοβερή δυσκολία στην αναγνώριση προσώπων, κάτι που του προκαλεί την ανησυχία πως οι άνθρωποι τον θεωρούν «απόμακρο, απρόσιτο και εγωπαθή».

Και δεν είναι η πρώτη φορά που ο Πιτ υποστηρίζει πως πάσχει από προσωπαγνωσία.

«Πολλοί με σιχαίνονται γιατί θεωρούν πως δεν τους σέβομαι» είχε πει το 2013 σε συνέντευξή του στο Esquire. «Όλο μου λένε 'είσαι εγωιστής, είσαι υπερόπτης'. Όμως, είναι μυστήριο για'μένα, φίλε. Δεν μπορώ να συγκρατήσω πρόοσωπο» είχε επιμείνει.

Στην ίδια συνέντευξη στο GQ, ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός και παραγωγός, που ξεκίνησε την καριέρα του στα 80s, αποκάλυψε ότι μάλλον διανύει τα τελευταία του «χιλιόμετρα» στο σινεμά.

«Θεωρώ ότι βρίσκομαι στο τελευταίο στάδιο. Αυτό το τελευταίο εξάμηνο ή τρίμηνο. Τι θα είναι αυτό το στάδιο; Και πώς θέλω να το σχεδιάσω;» είπε μεταξύ άλλων.



Τι είναι η προσωπαγνωσία

Πρόκειται για μια εκ γενετής, όχι επίκτητη διαταραχή, που επηρεάζει τους πάσχοντες για το μεγάλο μέρος της ζωής τους, σύμφωνα με τους ειδικούς.

Συχνά, οι άνθρωποι με αυτή την πάθηση καταφεύγουν σε ειδικές στρατηγικές ώστε να αναγνωρίζουν κόσμο, προσέχοντας για παράδειγμα τον τρόπο που περπατούν, την κόμμωσή τους, το χρώμα των μαλλιών τους, τη φωνή ή το ντύσιμο.

Ωστόσο, αυτό δεν είναι πάντα αποτελεσματικό, ιδίως όταν βρίσκονται σε μη οικείο περιβάλλον.

Σύμφωνα με τους ειδικούς, με τη συγκεκριμένη διαταραχή συνδέεται η ατρακτοειδής έλικα του εγκεφάλου που έχει να κάνει με την οπτική επεξεργασία των αντικειμένων. Προσώρας, δεν έχει βρεθεί κάποια θεραπεία.

Με πληροφορίες από PageSix