Ο Μπραντ Πιτ ετοιμάζει ταινία για την δημοσιογραφική αποκάλυψη που οδήγησε στο σκάνδαλο Γουάινστιν

Ο Μπραντ Πιτ θα είναι παραγωγός σε μία νέα ταινία βασισμένη στην έκθεση, που αποκάλυψε το σεξουαλικό σκάνδαλο του Χάρβει Γουάινστιν.

Η ταινία Said, της Universal Pictures, βασίζεται στο best-seller των The New York Times «She Said: Breaking the Sexual Harassment Story», από τις Jodi Kantor και Megan Twohey, δύο δημοσιογράφους των NYT που βοήθησαν στην αποκάλυψη της παράνομης σεξουαλικής δράσης του πάλαι ποτέ ισχυρού άνδρα του Χόλιγουντ.

Ο Γουάινστιν εκτίει ποινή φυλάκισης 23 ετών στη Νέα Υόρκη μετά από καταδίκες για βιασμούς και σεξουαλική επίθεση εναντίον δύο γυναικών. Ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες.

Η ηθοποιός Carey Mulligan θα πρωταγωνιστήσει ως Twohey στην ταινία, ενώ η Zoe Kazan θα υποδυθεί την Kantor. Και οι δύο ηθοποιοί βρίσκονται σε τελικές διαπραγματεύσεις για την ταινία, η οποία πρόκειται να ξεκινήσει την παραγωγή αυτό το καλοκαίρι.

Οι Πιτ, Dede Gardner και Jeremy Kleiner για το Plan B θα βρίσκονται στην παραγωγή της ταινίας μαζί με τη Megan Ellison για την Annapurna. Η Rebecca Lenkiewicz έγραψε το σενάριο και η Maria Schrader έχει αναλάβει τη σκηνοθεσία.



Ο Γουάινστιν κατηγορήθηκε για σεξουαλική επίθεση και παρενόχληση από πολλές γυναίκες στο Χόλιγουντ, συμπεριλαμβανομένης της Γκουίνεθ Πάλτροου, πρώην αρραβωνιαστικιάς του Μπραντ Πιτ.

Η Πάλτρου έχει αποκαλύψει ότι τότε ο Πιτ αντιμετώπισε τον Γουάινστιν. Ο ίδιος είχε εξηγήσει σε μια συνέντευξη του 2019 με το CNN, τους λόγους.

«Εκείνη τη στιγμή, ήμουν απλώς ένα αγόρι από το Όζαρκς και έτσι αντιμετωπίζαμε τα πράγματα», είπε. «Ήθελα απλώς να σιγουρευτώ ότι τίποτα περισσότερο δεν θα συνέβαινε, γιατί η (Πάλτροου) θα έκανε δύο ταινίες (μαζί του)».

«Νομίζω ότι το ενδιαφέρον είναι ότι εμείς, ειδικά το Χόλιγουντ, αλλά και η δυναμική του χώρου εργασίας, των ανδρών και των γυναικών τέθηκαν ξανά σε νέα βάση. Με πολύ καλό τρόπο που καθυστέρησε έχει καθυστερήσει πολύ. Και νομίζω ότι είναι μια σημαντική ιστορία για να αφηγηθώ» είπε ο Πιτ.

Με πληροφορίες του Variety/ET