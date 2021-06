Ο Μπράιαν Άνταμς είναι ο φωτογράφος για το ημερολόγιο της Pirelli 2022

Ο Καναδάς ρόκερ και φωτογράφος Μπράιαν Άνταμς θα βρεθεί πίσω από τον φακό του για το ημερολόγιο της Pirelli του 2022.

«Είμαι περήφανος που επιλέχθηκα ως φωτογράφος για το Ημερολόγιο της Pirelli 2022. Ο συνδυασμός φωτογραφίας και μουσικής για το ημερολόγιο είναι πολύ συναρπαστικός και φυσικά θα περιλαμβάνει μερικούς εξαιρετικούς ανθρώπους» ανέφερε ο Άνταμς.

Ο 61χρονος καλλιτέχνης είπε ότι η φωτογράφηση θα ξεκινήσει σε λίγες εβδομάδες. Στη σελίδα του στο Twitter, είπε ότι οι λεπτομέρειες θα ανακοινωθούν τους επόμενους μήνες.

Ο τραγουδιστής του «Summer of '69» και «(Everything I Do) I Do It for You», μεταξύ άλλων, έχει να επιδείξει εξαιρετικό portfolio ως φωτογράφος. Έχει φωτογραφήσει διασημότητες, όπως τον μοναδικό Δανό ηθοποιό, Μες Μίκελσεν, τον γερόλυκο Μικ Τζάγκερ, την γαζέλα Ναόμι Κάμπελ αλλά και τη βασίλισσα της Αγγλίας, Ελισάβετ.

Έχει επίσης δημοσιεύσει και σχετικές εκδόσεις με τις φωτογραφίες του.

Το εμβληματικό ημερολόγιο της Pirelli, από την άλλη, δημοσιεύθηκε για πρώτη φορά στη δεκαετία του 1960. Τα τελευταία χρόνια, έχει απομακρυνθεί από την ιδέα των ελαφρά ντυμένων μοντέλων και ακολουθεί μία πιο καλλιτεχνική προσέγγιση φιλοξενώντας συχνά διασημότητες.

Η περυσινή έκδοση του 2021, αναβλήθηκε λόγω κορωνοϊού.

Με πληροφορίες του Reuters