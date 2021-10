Ο Michael J. Fox έχει συγκεντρώσει 1 δισ. δολ για τη θεραπεία του Πάρκινσον: «Δεν θα σταματήσω μέχρι να βρεθεί»

Στις 23 Οκτωβρίου, ο Michael J. Fox θα γιορτάσει τα 20 χρόνια από το πρώτο ξεκίνημα του Ιδρύματός του για την έρευνα για τη θεραπεία του Πάρκινσον. Από τότε έχει συγκεντρώσει 1 δισ. δολ.

Το Ίδρυμα Michael J. Fox for Research Parkinson διοργανώνει την ετήσια εορταστική εκδήλωση συγκέντρωσης χρημάτων «A Funny Thing Happened on the Way to Cure Parkinson’s». Το γεγονός ορόσημο είχε αρχικά προγραμματιστεί για πέρυσι, αλλά αναβλήθηκε λόγω της πανδημίας.

Με οικοδεσπότη τον Denis Leary, η βραδιά θα πραγματοποιηθεί στο Jazz στο Lincoln Center στη Νέα Υόρκη με μια σύνθεση που περιλαμβάνει τους Mike Birbiglia, Michelle Buteau, Lisa Fischer, Brad Paisley και Sting.

«Το μόνο που ήθελα να κάνω ήταν ένα διαφημιστικό για τα McDonalds», θυμάται ο 60χρονος πλέον Fox για τις πρώτες του μέρες στο Χόλιγουντ. «Δεν ήξερα ότι θα προσπαθούσα να βρω μια θεραπεία για τη νόσο του Πάρκινσον».

«Είναι θεραπείες που έχουν κάνει τη ζωή πολύ καλύτερη για πολλούς ανθρώπους», λέει αναφερόμενος στις νέες πρακτικές που ερευνά το ίδρυμα για την νόσο. «Απολαμβάνω τη ζωή περισσότερο».

»Είμαι πιο άνετα από ό, τι πριν από 20 χρόνια. Μπορώ να καθίσω και να είμαι ήρεμος. Δεν μπορούσα να το κάνω τίποτα από τα δύο πριν από 25 χρόνια.» σημειώνει.

Το ίδρυμα έχει επίσης συμβάλλει στη βελτίωση της επικοινωνίας μεταξύ των ασθενών και της ιατρικής και ακαδημαϊκής κοινότητας.

Ο Fox αποδίδει μεγάλη επιτυχία στην διευθύνουσα σύμβουλο του ιδρύματος και συνιδρύτρια Deborah W. Brooks. «Είναι απλώς μαγική», λέει.

Ο Fox ελπίζει ότι οι βιοδείκτες θα είναι το επόμενο μεγάλο βήμα στη θεραπεία και πιθανώς την πρόληψη της νόσου.

«Εάν μπορούμε να βρούμε τρόπους για να εντοπίσουμε την πάθηση πριν να είναι αυτή εμφανής, αν μπορούσαμε να πάρουμε ένα κομμάτι από μία τρίχα και να βρούμε τη νόσο, τότε ίσως να μπορούσαμε να την εντοπίσουμε προληπτικά. Μπορούμε να κάνουμε πράγματα».

«Απλώς θέλω να το κάνω», λέει σχετικά με την εύρεση θεραπείας. «Είμαι αφοσιωμένος σε αυτό. Δεν θα σταματήσω μέχρι να συμβεί» τονίζει ο ηθοποιός.

Όταν ο Michael J Fox μετακόμισε στις ΗΠΑ από τον Καναδά πριν από περίπου 40 χρόνια, το μόνο που σκεφτόταν ήταν να δουλέψει ως ηθοποιός και να αποκτήσει, τουλάχιστον, κάποια εμπορική δουλειά.

Έκλεισε μια διαφήμιση των McDonald's το 1980. Τελικά έγινε γνωστός ως Alex P. Keaton στο τηλεοπτικό "Family Ties" και διάσημος στο box office με ταινίες όπως "Back to the Future".

Στις τέσσερις δεκαετίες του στο χώρο του θεάματος, ο Fox κέρδισε πέντε Emmy, δύο Χρυσές Σφαίρες και δύο βραβεία SAG.

Αλλά το 1991, σε ηλικία 29 ετών, διαγνώστηκε με τη νόσο του Πάρκινσον. Δύο χρόνια μετά την δημοσιοποίηση της διάγνωσής του, ίδρυσε το ίδρυμα που φέρει το όνομά του για να βοηθήσει στη χρηματοδότηση της έρευνας για θεραπείες. Έκτοτε ο οργανισμός έχει συγκεντρώσει περισσότερα από 1 δισεκατομμύριο δολάρια.

Με πληροφορίες του Variety