Ο Κουέντιν Ταραντίνο κυκλοφορεί νέο βιβλίο για το σινεμά

O Κουέντιν Ταραντίνο κυκλοφορεί βιβλίο για την ιστορία του αμερικανικού κινηματογράφου που θα εξερευνά και θα αναλύει θρυλικά φιλμ της δεκαετία τoυ 1970.

Ο τίτλος του βιβλίου είναι «Cinema Speculation» και αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 25 Οκτωβρίου του 2022 από την HarperCollins.

«Κριτική κινηματογράφου, θεωρία του κινηματογράφου, και η υπέροχη προσωπική ιστορία, είναι όλα γραμμένα με την μοναδική φωνή που αναγνωρίζεται αμέσως ως του Ταραντίνο και με τη σπάνια οπτική του κινηματογράφου, μέσα από τα μάτια ενός από τους σπουδαιότερους επαγγελματίες της τέχνης» αναφέρει ο οίκος.

Σε αρκετές συνεντεύξεις του ο Ταραντίνο έχει μιλήσει για την επιθυμία του να γίνει συγγραφέας. Ειδικά δε, όταν έκανε την 10η και τελευταία ταινία του. Νωρίτερα φέτος, ωστόσο ο ίδιος επιβεβαίωσε ότι έχει γράψει ένα spin-off για την ταινία του «Κάποτε στο Χόλυγουντ» το 2019.

Με τον τίτλο «The Man Who Would Be McQueen: The Films Of Rick Dalton» το συγγραφικό spin-off επικεντρώνεται πάνω στον κινηματογραφικό χαρακτήρα του Λεονάρντο Ντι Κάπρο, Ρικ Ντάλτον.

Το βιβλίο αντλεί έμπνευση από τους πραγματικούς οδηγούς για τους ηθοποιούς από τα 70s, παρουσιάζοντας μία μικρή βιογραφία του Ντάλτον και τον οδηγό της καριέρας του, ως την συνταξιοδότησή του το 1988.

Με πληροφορίες του NME