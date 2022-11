Ο Keanan αμφισβητεί τα στερεότυπα κάνοντας ραπ για τη σεξουαλικότητά του

Ένας νεαρός ράπερ, που αμφισβητεί τα στερεότυπα μέσω της μουσικής του, αναγνωρίστηκε ως ανερχόμενος σταρ από το περιοδικό Gay Times.

Ο Keanan από το Cheltenham στο Gloucestershire, σημειώνει τεράστια επιτυχία στο TikTok όπου ραπάρει για τη σεξουαλικότητά του και τον αγροτικό τρόπο ζωής του.

«Είναι αυτό που είμαι. Θέλω να γίνω πρότυπο για άλλους ανθρώπους. Θέλω όλοι να νιώθουν ότι μπορούν να είναι ο εαυτός τους», είπε ο 24χρονος, που θα ανοίξει την εκδήλωση Gay Times Honours, απόψε.

«Ζω κυριολεκτικά σε μια μικρή πόλη και ένα τόσο μεγάλο brand με κάλεσε να τραγουδήσω. Είναι απίστευτο, είναι τρελό», δήλωσε.

Το freestyle του Keanan στο Only You Freestyle των Drake και Headie One, όπου ραπάρει για τη σεξουαλικότητά του, μετρά πάνω από 1,2 εκατομμύρια views στα social media.

«Ο τρόπος με τον οποίο συζητούσα για τη σεξουαλικότητά μου, το έκανα με έναν μοναδικό τρόπο, ήταν περισσότερο μια αίσθηση του ότι αυτός είμαι, χωρίς να απολογούμαι. Ο κόσμος το σεβάστηκε», εξήγησε.

Και πρόσθεσε: «Το LGBTQI είναι ένα μεγάλο πράγμα για μένα, ειδικά ως γκέι ράπερ στο Ηνωμένο Βασίλειο, είναι καινούργιο έδαφος που καλύπτεται».

Όπως εξήγησε, όταν βίωσε για πρώτη φορά αρνητικές αντιδράσεις για την μουσική του, «μου τόνισε πόσο μεγάλη ανάγκη υπήρχε και πόσο πολύ ο κόσμος χρειαζόταν ένα πρότυπο. Χαίρομαι που είμαι αυτό το άτομο».

Το Gay Times, ένα περιοδικό για την LGBTQ+ κοινότητα που μετρά 28 εκατομμύρια αναγνώστες μηνιαίως, πρόσθεσε τον Keanan στην τιμητική λίστα του 2022, αφού παρακολούθησαν την πορεία του, μεταξύ άλλων της κυκλοφορίας του EP Exhibit Green και μιας εμφάνισης στο Black Pride.

«Ο τρόπος που μου το περιέγραψαν ήταν ότι είμαι ό,τι χρειάζονται αυτή τη στιγμή. Είναι πολύ ωραίο που κάποιος τέτοιου επιπέδου θέλει να με υποστηρίξει τόσο πολύ», δήλωσε.

Ωστόσο ο Keanan, ο οποίος δήλωσε ότι «δεν συμβαίνουν και πολλά πράγματα» στο Cheltenham, είπε ότι δεν ήταν μόνο η γκέι κοινότητα που εκπροσωπούσε.

«Σε ανθρώπους γύρω μου, οι οποίοι είναι ντόπιοι μουσικοί και νιώθουν ότι δεν καταφέρνουν τίποτα, τους έδωσε κίνητρο βλέποντας την πορεία μου».

Η εκδήλωση Gay Times Honours, που «αναγνωρίζει άτομα και οργανισμούς με βαθύ αντίκτυπο στη ζωή των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων» θα πραγματοποιηθεί σήμερα στο Λονδίνο.

Με πληροφορίες από BBC