Ο Γουίλι Γκάρσον κράτησε κρυφό τον καρκίνο στο «And Just Like That...» και μόνο η Πάρκερ γνώριζε

Πολλοί συμπρωταγωνιστές του Γουίλι Γκάρσον στο «And Just Like That...» δεν είχαν ιδέα για την μάχη του με τον καρκίνο.

Στο Sex & the City, ο Γκάρσον υποδύθηκε τον Στάνφορντ Μπλατς, κολλητό φίλο της ηρωίδας Κάρι Μπράντσο, που ενσάρκωσε η πρωταγωνίστρια της σειράς Σάρα Τζέσικα Πάρκερ. Ο αγαπημένςο ηθοποιός πέθανε τον Σεπτέμβειο σε ηλικία 57 ετών από καρκίνο στο πάγκρεας.

«Ο θάνατος του Γουίλι Γκάρσον ήταν προφανώς, εντελώς αναπάντεχος, άγνωστος», είπε η Σίνθια Νίξον στη πρόσφατη συνέντευξη τύπου για το revival της σειράς στο HBO Max, προσθέτοντας πως η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ «ήταν η μόνη που ήξερε ότι ήταν άρρωστος όταν κάναμε γυρίσματα μέχρι που τα πράγματα έγιναν αδιαμφισβήτητα και το μάθαμε».

«Ευτυχώς μπορέσαμε να κάνουμε γυρίσματα μαζί του όχι μόνο πριν αρρωστήσει αλλά και μετά, οπότε μπορούσαμε να συζητήσουμε και να τον ακούσουμε», συνέχισε. «Ξέρω ότι ήταν πολύ σημαντικό για εμάς και νομίζω ότι ήταν κάτι σημαντικό και για εκείνον - να μην το κρύβει πια από εμάς», είπε και κατέληξε: «Όπως λέει η Σάρλοτ [Κριστίν Ντέιβις], "ο θάνατος είναι μέρος της ζωής", αλλά μας θυμίζει πόσο πολύτιμα είναι τα αγαπημένα μας πρόσωπα».

Ο Γουίλι Γκάρσον είχε ήδη γυρίσει σκηνές για το revival του Sex & the City πριν το θάνατό του, και εμφανίζεται στα δύο πρώτα επεισόδια που προβάλλονται στο HBO Max. Ο θάνατός του δεν θα συμπεριληφθεί στην πλοκή του «And Just Like That...» δήλωσε ο παραγωγός της σειράς, Μάικλ Πάτρικ Κινγκ στους New York Times.

Τον Σεπτέμβριο, η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ μοιράστηκε ένα συγκινητικό αφιέρωμα στον Γκάρσον μέσω Instagram με μια σειρά από κοινές φωτογραφίες τους όλα αυτά τα χρόνια.

«Ήταν αφόρητο», ξεκίνησε τη λεζάντα της. «Μερικές φορές η σιωπή είναι δήλωση. Της βαρύτητας. Η αγωνία. Το μέγεθος της απώλειας μιας φιλίας 30+ ετών. Μια πραγματική φιλία που επέτρεψε μυστικά, περιπέτεια, μια κοινή επαγγελματική οικογένεια, αλήθεια, συναυλίες, ταξίδια, γεύματα, τηλεφωνήματα αργά το βράδυ, αμοιβαία αφοσίωση ως γονείς και όλες τις στενοχώριες και τη χαρά που τα συνοδεύουν, θρίαμβοι, απογοητεύσεις, φόβος, οργή και χρόνια σε πλατό (κυρίως το διαμέρισμα της Κάρι) και γέλια μέχρι αργά το βράδυ ως Στάνφορντ και Κάρι και Γουίλι και Σάρα Τζέσικα. Γουίλι, θα μου λείψουν τα πάντα σε σένα», σημείωσε.